Black Friday Segway : Navimow i105 à prix réduit !

Le robot tondeuse i105 de Segway profite du Black Friday pour s’offrir à prix réduit. Une bonne occasion d’anticiper l’arrivée du printemps avec une solution de tonte innovante.

À l’approche de la saison froide, les propriétaires de jardins pensent déjà au printemps. Et pour ceux qui souhaitent une pelouse impeccable sans lever le petit doigt, la robotisation de la tonte devient un réflexe. D’autant plus que la star du moment, le Segway Navimow i105, s’affiche à prix réduit pour le Black Friday.

L’i105 à prix cassé pour anticiper la belle saison

Segway Navimow joue la carte de l’anticipation. Depuis le 20 novembre jusqu’au 1er décembre 2025, le modèle i105 est proposé à 649 €, contre 849 € habituellement. Une réduction de 24 % accompagnée d’un garage offert, soit un avantage supplémentaire d’une valeur de 150 €. Cette offre s’applique aussi bien sur le site officiel que sur Amazon France. À quelques mois du printemps, l’idée est simple : permettre aux particuliers de s’équiper maintenant pour profiter pleinement de leur tondeuse dès les beaux jours.

Un concentré d’innovations techniques

Le robot i105, best-seller 2024 des tondeuses sans fil selon Euromonitor, ne brille pas seulement par ses promotions. Il séduit surtout par ses fonctionnalités à la pointe. Depuis le printemps 2025, le modèle intègre un système antipatinage inédit, utile sur terrains en pente ou humides. Il s’adapte également aux conditions météo en temps réel, grâce à des capteurs intelligents.

Et pour les amateurs de fun ou de personnalisation, la fonction “Doodle” permet d’écrire des messages sur le gazon. Le pilotage vocal via Google Home ou Alexa et le verrouillage enfant viennent compléter un ensemble pensé pour le confort et la sécurité.

Hivernage : les bons gestes pour préserver son robot

Une tondeuse aussi sophistiquée mérite un entretien rigoureux, notamment à l’entrée de l’hiver. Dès les premières gelées, il est conseillé de stopper les tontes et de procéder à un nettoyage minutieux avant de ranger le robot dans un endroit sec.

Les composants électroniques sont sensibles à l’humidité et au froid : un bon hivernage garantit une remise en service sans encombre au printemps. Attention également à ne pas utiliser l’appareil sur sol humide, au risque d’endommager le gazon et de bloquer les roues.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn