Scream 7 : on sait (presque) qui est le nouveau tueur. Voici les principaux suspects !

Attention ! Le septième volet de la saga culte Scream 7 est sorti cette fin du mois de février 2026, et l’identité des suspects est enfin dévoilée, avec un twist qui va ravir les fans de la première heure .

Derrière le masque de Ghostface il y a toujours beaucoup de mystère. Qui sont le ou les méchants cette fois ? Voici cela de plus près.

Scream 7 : le masque tombe enfin, et il y a plusieurs coupables

Après un tournage agité marqué par des changements de casting fracassants, Scream 7 débarque enfin dans les salles. Les fans étaient au rendez-vous de la première à Los Angeles, impatients de découvrir qui se cache cette fois sous le masque de Ghostface. Attention, les révélations qui suivent vont gâcher votre plaisir si vous n’avez pas encore vu le film.

Sidney Prescott est-elle vraiment de retour ?

La nouvelle avait fait son petit effet : Neve Campbell, la « final girl » originelle, reprend du service. Après avoir boudé le sixième volet pour des raisons financières, la voilà de retour dans les bottes de Sidney Prescott. Et cette fois, elle a posé ses valises en Indiana, à Pine Grove très exactement, où elle coule des jours heureux avec son mari Mark (Joel McHale) et leur fille Tatum, prénom choisi en hommage à sa meilleure amie disparue dans le tout premier film. Une vie tranquille que Ghostface, forcément, va venir perturber.

Trente ans après les premiers massacres de Woodsboro, le tueur au masque blanc remet ça. Et comme le veut la tradition dans la saga, il utilise la technologie moderne pour ressusciter numériquement quelques vieilles connaissances. De quoi jouer avec les nerfs de Sidney, mais aussi avec ceux des fans.

The cast of ‘SCREAM 7’.



In theatres next month: February 27. pic.twitter.com/l9bTwOtRfz — tristan (@britneyvinyl) January 17, 2026

Qui sont les tueurs dans ce septième volet ?

Attention, les paragraphes qui suivent vont vous révéler l’identité des assassins. Si vous préférez garder le suspense, passez votre chemin.

Cette année, Ghostface est multiple. Pas moins de trois tueurs se cachent sous le masque. Le premier est démasqué dès le premier acte, mais il est éliminé rapidement, comme pour mieux brouiller les pistes. Les deux véritables méchants de l’histoire se révèlent dans le troisième acte. Et surprise : l’un d’eux n’est autre qu’une personne proche de Sidney. Difficile de faire plus proche pour semer la terreur. Alors ? Vous êtes plus avancé maintenant ?

Que devient Dewey dans ce nouvel opus ?

Les fans du premier heure seront ravis d’apprendre que David Arquette est de la partie. Son personnage, Dewey Riley, avait pourtant connu une fin déchirante dans Scream (2022), une mort qui avait arraché des larmes à plus d’un spectateur. Mais dans l’univers de Ghostface, les retours sont toujours possibles, surtout quand il s’agit de brouiller les pistes entre réalité et fiction.

Quand pourra-t-on voir le film à la maison ?

Pour ceux qui préfèrent le confort de leur canapé aux salles obscures, il faudra patienter un peu. Si Scream 7 suit le même calendrier que ses prédécesseurs, il devrait débarquer sur Paramount+ courant avril 2026. Rien d’officiel pour l’instant, mais les amateurs de frissons peuvent d’ores et déjà bloquer cette période dans leur agenda.

En attendant, le film est sur les écrans depuis le 27 février. Et visiblement, le public de la première a répondu présent, preuve que la franchise, malgré les controverses, tient toujours son public en haleine. Reste à savoir si ce septième opus parviendra à se hisser à la hauteur des meilleurs moments de la saga.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn