Coupe du Monde 2026 : Sandisk dévoile sa collection tech

Sandisk dévoile sa collection officielle pour la Coupe du Monde 2026 avec une série de produits conçus pour capturer l’événement sous toutes ses formes. Cette nouvelle gamme Sandisk dédiée à la Coupe du Monde 2026 mêle design inspiré, performance et souvenir sportif.

À l’approche de la Coupe du Monde 2026, Sandisk entend accompagner l’explosion des contenus créés autour du tournoi. La marque dévoile ainsi une collection officielle pensée pour les fans, les créateurs et les professionnels de l’image. Entre design symbolique et performances haut de gamme, ces nouveaux produits cherchent à transformer chaque instant du tournoi en souvenir durable. Pour Sandisk, cette édition 2026 représente une opportunité d’associer innovation technologique et mémoire sportive.

Une collection qui mêle innovation et mémoire sportive

Depuis son siège de Milpitas, Sandisk donne le ton ! La Coupe du Monde 2026 sera l’édition la plus documentée de l’histoire. Pour répondre à cette effervescence numérique, la marque propose une série d’objets qui assument pleinement leur statut de pièces technologiques et symboliques. Les clés USB-C ont la forme d’un sifflet. Les SSD aux couleurs officielles et les cartes mémoire pour professionnels du contenu arborent un design inspiré des codes des pays hôtes.

Janet Allgaier, Senior Vice President Consumer Products, résume l’esprit du projet. Elle souligne que Sandisk “est fière de contribuer à ce que chaque instant soit capturé”. Elle insiste sur l’ambition d’offrir aux passionnés “les outils nécessaires pour préserver leurs morceaux choisis de l’histoire du football”. Une déclaration qui met en lumière la volonté de la marque d’accompagner autant les supporters occasionnels que les créateurs chevronnés.

Des produits conçus pour supporter les exigences de la compétition

La collection n’a rien d’un simple exercice marketing. Derrière les hommages visuels se cachent des performances capables d’encaisser les contraintes d’un événement mondial. La clé USB-C inspirée du sifflet du corps arbitral promet une utilisation mobile fluide, pensée pour les créateurs qui travaillent en déplacement permanent. Le SSD portable, quant à lui, adopte une conception plus robuste. Il offre une capacité allant jusqu’à 1 To et peut gérer sans problème les fichiers vidéo les plus volumineux.

Les photographes et vidéastes pourront miser sur les cartes CFexpress Type B et SD UHS-II, capables de gérer l’enregistrement en 4K et en 8K. Ces deux formats sont désormais incontournables. Ils permettent d’immortaliser la vitesse d’une action, le mouvement d’une foule ou l’émotion brute d’un stade. Cette résistance annoncée permet aux utilisateurs de passer d’un terrain à l’autre sans se soucier des conditions de tournage ni des aléas de transport. C’est une qualité essentielle lors d’un tournoi réparti sur trois nations.

Une gamme déjà disponible, avec une édition premium en préparation

La collection officielle Sandisk FIFA World Cup 2026 fait son entrée sur le marché dès aujourd’hui, en précommande ou chez certains distributeurs. Les fans peuvent déjà se procurer la clé USB-C en 64 Go ou 128 Go, aux tarifs respectifs de 19,99 € et 26,99 €. Le SSD portable en 1 To s’affiche à 120,99 €. Les professionnels pourront investir dans la carte CFexpress Type B en 256 Go ou dans la SD UHS-II en 128 Go.

Sandisk réserve par ailleurs une nouveauté pour 2026 : une édition Gold de sa clé USB-C. C’est pensé comme un objet premium à la fois utile et commémoratif. Avec ce lancement, la marque conforte son rôle d’allié technologique des passionnés de football.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

