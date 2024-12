Sakamoto Days : le manga phénomène débarque sur Netflix en 2025 !

Avec la fin de l’année qui approche, Netflix annonce un nouvel anime très attendu pour janvier 2025 : Sakamoto Days. Adaptée d’un manga portant le même titre, cette série promet de captiver les amateurs d’animations et de mangas à travers le monde. C’est un mélange de comédie et d’action qui a déjà conquis des millions de lecteurs.

Un manga à succès se fait adapter en série animée

Le manga Sakamoto Days, dont l’anime sort bientôt sur Netflix, est une œuvre de Yuto Suzuki. Il compte plus de 5 millions d’exemplaires vendus depuis sa sortie en 2020. En plus de ses ventes impressionnantes, la critique a salué l’ouvrage, notamment des figures emblématiques du monde du manga. Citons comme exemple Hiromu Arakawa, l’autrice de Fullmetal Alchemist.

Ainsi, l’annonce de la plateforme de streaming a suscité une énorme excitation parmi les fans. Ces derniers attendent avec impatience de voir l’univers de Sakamoto prendre vie à l’écran. L’histoire du nouvel anime Sakamoto Days que Netflix va diffuser suit Taro Sakamoto, un ancien tueur à gage légendaire. Ce dernier, après avoir pris sa retraite pour mener une vie calme de commerçant, voit son passé ressurgir de manière violente. Menacé par des assassins, il doit protéger sa famille sans transgresser la règle que sa femme a imposée : ne tuer personne.

Sakamoto Days sur Netflix, un anime fidèle à l’esprit du manga

Ce qui séduit particulièrement dans cette adaptation animée, c’est son respect pour l’esprit du manga. Les premières images et teasers montrent une animation dynamique et colorée, fidèle à l’esthétique de l’œuvre originale. Le ton de l’histoire, à la fois léger et intense, semble parfaitement retranscrit. Cette nouvelle série d’animation promet alors une expérience visuelle riche et palpitante.

D’autre part, l’humour semble bien dosé et des scènes d’action spectaculaires complètent le tout. Cela devrait ravir les fans du manga tout en attirant un nouveau public. Avec l’anime de Sakamoto Days, Netflix semble avoir trouvé une nouvelle pépite dans son catalogue. Rendez-vous le 11 janvier 2025 pour voir le résultat de ce projet !

🚨OFFICIEL : L'anime de SAKAMOTO DAYS sera diffusé sur Netflix à partir du 11 janvier 2025 ! 🔫



Le format diffusion sera hebdomadaire avec un nouvel épisode chaque semaine ! pic.twitter.com/2ioxTPZ3z3 — Gaak.fr (@gaak_fr) December 4, 2024

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.