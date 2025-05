L’été au frais avec le nouveau REON POCKET PRO de Sony

Sony poursuit son aventure dans les dispositifs thermiques portables avec un modèle encore plus performant : le REON POCKET PRO. Conçu pour être porté discrètement autour du cou, ce petit bijou de technologie promet un confort thermique personnalisé, en toutes saisons.

Sony enrichit sa gamme REON POCKET avec un modèle PRO, plus puissant, plus intelligent et conçu pour le confort en toutes circonstances. Doté de deux thermo-modules indépendants et d’un ventilateur ultra-puissant, il offre un refroidissement deux fois plus efficace que son prédécesseur. Compact, silencieux et intelligent, il s’adapte à vos mouvements pour offrir un confort sur mesure jusqu’à 15 heures d’affilée.

Une performance thermique revue à la hausse

Avec le REON POCKET PRO, Sony mise sur une évolution technique notable. L’appareil est désormais équipé de deux thermo-modules indépendants, une première pour la gamme. Ce double cœur thermique permet d’obtenir une surface de refroidissement deux fois supérieure à celle des modèles précédents. Associée à un nouveau ventilateur, cette configuration assure un débit d’air doublé et une capacité d’absorption de la chaleur largement optimisée.

Concrètement, selon les données de Sony, le REON POCKET PRO offre une durée de fonctionnement doublée. C’est notamment le cas en mode SMART COOL, qui peut désormais atteindre jusqu’à 15 heures d’utilisation continue. Un progrès qui n’est pas seulement technique ! Il répond à une attente croissante de confort thermique dans les environnements professionnels comme dans la vie quotidienne.

Intelligence embarquée et confort d’usage

Ce nouveau modèle ne se contente pas de refroidir. Il apprend. Grâce à des capteurs embarqués et un algorithme développé par Sony, le REON POCKET PRO adapte automatiquement sa puissance de refroidissement ou de réchauffement. Il fait cela en fonction des conditions ambiantes et du comportement de l’utilisateur. La fonction AUTO START/STOP a été renforcée. Cela rend l’expérience plus fluide, sans intervention manuelle. Par ailleurs, le confort d’utilisation a été repensé en profondeur : tour de cou ajustable, zone thermique inclinée pour mieux épouser le corps, et réduction du bruit de fonctionnement de 50 % par rapport aux versions antérieures.

Un positionnement premium assumé

Commercialisé au tarif conseillé de 229 €, le REON POCKET PRO s’adresse clairement à un public exigeant, attentif à la fois au design, à la technologie et au confort. Le format discret du dispositif, sa teinte gris clair et ses commandes physiques intégrées permettent une utilisation fluide, y compris sans application mobile. Vous l’aurez compris ! Sony réaffirme ici son ambition d’occuper une place à part dans le segment encore émergent des technologies thermiques portables. Un créneau de niche qui, avec ce produit, gagne en maturité.

