Le bug du siècle dans Rainbow Six: Siege ? Des joueurs deviennent milliardaires en crédits

Qui a dit que l’argent ne tombait pas du ciel ? Dans Rainbow Six: Siege, un bug monumental a transformé les soldats virtuels en magnats du crédit.

Suite à une faille, des joueurs du monde entier se sont réveillés avec près de 2 milliards de R6 Credits sur leur compte, débloquant du même coup tous les cosmétiques du jeu. Une folie évaluée à plus de 13 millions de dollars… le jackpot le plus chaotique de l’histoire du jeu vidéo !

Rainbow Six Siege pirater : des hackers ont-ils distribué 13 millions de dollars de crédits gratuits ?

C’est le chaos total dans l’univers de Rainbow Six Siege. Ce week-end, des hackers ont réussi à pénétrer les systèmes internes d’Ubisoft, déclenchant une série d’actions dignes d’un scénario catastrophe. Leurs exploits ? Afficher de faux messages de bannissement, bannir et ne plus bannir des joueurs à volonté, et surtout, distribuer des montagnes de butin virtuel.

Selon les nombreux rapports et captures d’écran partagés en ligne, chaque joueur aurait reçu environ 2 milliards de R6 Credits et de Renown, débloquant par la même occasion tous les cosmétiques du jeu, y compris des skins réservés aux développeurs. Une aubaine ? À en juger par les tarifs officiels, cette distribution gratuite représenterait l’équivalent d’environ 13,33 millions de dollars de monnaie premium. De quoi faire frémir les comptables d’Ubisoft.

Ubisoft a-t-il réussi à reprendre le contrôle de la situation ?

Face à cette crise sans précédent, Ubisoft a réagi rapidement. Le compte officiel de Rainbow Six Siege sur X a confirmé l’incident samedi matin, avant de prendre une mesure radicale : l’arrêt intentionnel des serveurs du jeu et de son Marketplace. « Le Siege et le Marketplace ont été délibérément fermés pendant que l’équipe se concentre sur la résolution du problème », peut-on lire sur leur communication.

Dans un ultime update, l’éditeur a tenté de rassurer la communauté : les joueurs ne seront pas sanctionnés pour avoir dépensé les crédits frauduleusement acquis. En revanche, toutes les transactions effectuées depuis 11h00 UTC seront annulées. Un grand retour en arrière pour remettre les compteurs à zéro.

Une simple faille dans le jeu ou une brèche beaucoup plus large chez Ubisoft ?

Si l’attaque sur Rainbow Six Siege est avérée, des rumeurs bien plus inquiétantes circulent. Selon le groupe de recherche en sécurité VX-Underground, plusieurs groupes de pirates indépendants auraient ciblé l’infrastructure d’Ubisoft. Le vecteur d’attaque supposé ? Une vulnérabilité critique dans MongoDB, baptisée « MongoBleed » (CVE-2025-14847).

Elle permettrait à des attaquants non authentifiés de siphonner la mémoire des bases de données exposées. Les allégations sont multiples. Un premier groupe aurait manipulé les bans et les inventaires du jeu. Puis, un second groupe se serait introduit dans les dépôts Git internes pour voler des archives de code source datant des années 1990.

Par la suite, un troisième revendiquerait le vol de données utilisateurs pour tenter un chantage. À ce stade, aucune de ces affirmations n’a pu être vérifiée de manière indépendante. Ubisoft n’a pour l’instant fourni aucun détail sur l’origine de la brèche.

Que reste-t-il aux joueurs en attendant le retour à la normale ?

Pour l’instant, la balle est dans le camp d’Ubisoft. Les serveurs de Rainbow Six Siege restent hors ligne, le temps que les équipes techniques nettoient les conséquences de cette intrusion et sécurisent leurs systèmes.

La priorité est clairement de restaurer l’intégrité de l’économie du jeu avant tout redémarrage. La communauté, elle, est partagée entre l’euphorie d’avoir brièvement touché le jackpot virtuel et l’inquiétude quant à la sécurité de ses comptes et données.

Cet incident rappelle cruellement la fragilité des écosystèmes de jeu en ligne et la valeur réelle des actifs numériques. Une chose est sûre : la confiance des joueurs sera au cœur de la prochaine communication officielle d’Ubisoft. Affaire à suivre.

