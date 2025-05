Companion a captivé l’attention du public, mais qu’arrive-t-il réellement aux personnages à la fin ? On vous explique la fin de ce film de science-fiction.

Si le thriller Companion vous a tenu en haleine, sachez que vous n’êtes pas seul. Entre révélations sci-fi et métaphores sur les relations toxiques, le film cache bien des surprises. Cela continue même jusqu’à son final sanglant et libérateur. Analysons ce qui est arrivé à la fin de Companion et son interprétation des robots et de l’amour humain.

Pourquoi Iris tue Josh (et ce que ça dit d’elle)

Dès le début, Companion nous dévoile qu’Iris (Sophie Thatcher) finira par tuer Josh (Jack Quaid). Plus qu’un effet de style, c’est l’aboutissement de tout son arc narratif. Le film présente d’abord Iris comme une compagne idéale. Elle découvre ensuite qu’elle est en réalité un robot. Elle tente malgré tout de maintenir la paix avec Josh, son petit ami humain qu’elle tue à la fin de Companion. Mais plus l’histoire avance, plus Josh révèle sa vraie nature. Il est en fait manipulateur, abusif, et prêt à la tuer pour effacer ses crimes.

Le clou du spectacle, c’est le combat final entre les deux derniers survivants, où Iris agit en légitime défense. Josh est prêt à la tuer une bonne fois pour toutes. Il ne s’attendait cependant pas à ce que son propre outil de luxe, un tire-bouchon électrique, signe sa fin. Ce geste n’est pas gratuit, car il marque la reconquête d’Iris sur son corps, sa mémoire et son libre arbitre. À la fin du film Companion, elle ne tue pas par vengeance, mais pour survivre, et ça change tout.

Un possible nouveau départ à la fin de Companion

Après tout ce carnage, Iris ne se cache plus. Une partie de son bras robotique est exposée, mais elle n’essaie même pas de le dissimuler. Elle part avec l’argent de Sergey (la première victime de Josh) et salue une autre femme sur la route. Celle-ci est peut-être humaine, mais peut-être une autre compagne robotique. Cette image qu’on a d’Iris à la fin de Companion est une image forte. C’est celle d’une femme qui s’assume enfin, après s’être libérée d’une relation qui la consumait.

Cette conclusion pourrait en rester là et, d’ailleurs, elle se suffit à elle-même. Cela dit, elle ouvre aussi la porte à une suite. D’autres robots pourraient s’éveiller, d’autres femmes pourraient s’inspirer d’Iris. Bien sûr, on n’a encore aucune confirmation sur un éventuel deuxième volet. En tout cas, avec cette fin, Companion transforme un récit de science-fiction en parabole puissante sur les violences invisibles. Le film met également l’accent sur le courage de s’extraire de ces abus.

