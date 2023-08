Pikmin 4 : voici comment découvrir la vraie fin (secrète) du jeu !

Vous pourriez vous attendre à ce qu’un jeu plus simple et décontracté comme Pikmin ait un chemin direct vers une fin unique. Cependant, contrairement aux jeux précédents, cette fois-ci, vous devrez faire beaucoup plus d’efforts pour voir la vraie fin sur Pikmin 4. Voici donc comment y parvenir.

Pikmin 4 : le chemin pour la vraie fin

Si vous vous arrêtez uniquement lorsque les crédits défilent, vous laisserez près de la moitié du jeu inexploré. En effet, le contenu post-jeu est probablement plus long que le jeu principal. Par ailleurs, il représente le seul moyen d’atteindre la vraie fin de Pikmin 4.

Pour y arriver, commencez par suivre les missions principales jusqu’à Hero’s Hideaway. Une fois cela fait, battez Leafy Showdown et regardez les crédits de fin. Ensuite, continuez votre progression pour découvrir la vraie apothéose du jeu.

La quête vers la vraie fin de Pikmin 4

Une autre étape cruciale consiste à collecter 11 000 Sparklium. C’est crucial si vous ne l’avez pas déjà fait. En effet, cela permet de débloquer la nouvelle étape de Giant’sHearth. À partir de là, votre nouvelle mission s’intitule « Cure Oatchi ».

Celle-ci vous guide vers la Caverne pour un Roi dans le Fourré Primordial. Une fois à l’intérieur, traversez cette succession de boss jusqu’à atteindre le fond de la caverne.

Le combat final épique

L’apothéose de votre aventure surviendra lorsque vous vaincrez le véritable boss final du jeu. Il s’agit de Louie et l’Ancien Sirehound. En réussissant cet exploit, vous obtiendrez le Cadeau de l’Amitié que vous pourrez utiliser pour guérir Oatchi.

Profitez de la conclusion bien méritée

Une fois tout cela terminer, vous pourrez profitez de la vraie cinématique finale du jeu. Cette dernière conclura votre périple de manière satisfaisante. Vous aurez relevé tous les défis et exploré chaque recoin de Pikmin 4 pour en découvrir la vraie fin.