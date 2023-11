pCloud ne rigole pas pour le Black Friday et dégomme ses prix !

À l’approche du Black Friday, pCloud, le prestataire de stockage en ligne qui a conquis le cœur de plus de 19 millions d’utilisateurs, casse ses prix avec une offre exceptionnelle.

Du 20 au 26 novembre 2023, le Pack 3en1 de pCloud est au centre des attentions, offrant 5 To de stockage, l’outil de cryptage pCloud Encryption et le gestionnaire de mots de passe pCloud Pass à vie. Cette offre limitée est accessible avec une remise stupéfiante de 85 %.

L’esprit de générosité de pCloud se manifeste également à travers des remises de 73 % sur tous ses forfaits individuels à vie. Que vous soyez tenté par le plan de 500 Go, de 2 To ou même de 10 To, pCloud vous garantit une solution de stockage sécurisée, à un coût plus que raisonnable.

pCloud, dont la réputation de sécurité est ancrée dans ses racines suisses et renforcée par ses centres de données transatlantiques, assure une synchronisation et une accessibilité sans faille de vos données. L’expérience utilisateur est sublimée grâce à des applications mobiles et à pCloud Drive, qui transforme la gestion des fichiers en une expérience transparente et intuitive.

Le Black Friday chez pCloud, c’est l’assurance d’un investissement dans la durabilité de vos données avec la promesse d’un service de cryptage de niveau supérieur et d’un gestionnaire de mots de passe qui redéfinit la facilité d’utilisation. C’est une invitation à prendre part à une aventure numérique sécurisée, pour ceux qui refusent de compromettre leur tranquillité d’esprit.