Bienvenue dans la cité torturée de Pathologic, où l’air est vicié et le temps compté. Avec l’arrivée annoncée de Pathologic 3, le célèbre cauchemar surréaliste revient, plus dense et impitoyable que jamais.

Entre la Peste, les factions hostiles et l’énigme de l’Amalgame, survivre relève du tour de force. Ne vous inquiétez pas ! Ce guide est votre lampe à huile dans les ténèbres. Prêt à percer les secrets de la ville et à triompher de l’absurde ? Suivez le médecin.

Pathologic 3 : le guide ultime pour survivre et comprendre l’Amalgame

Bienvenue dans la ville ravagée par la Peste, Docteur Dankovsky. Pathologic 3, le dernier opus du studio Ice-Pick Lodge, n’est pas une simple suite. Sorti en janvier 2026 sur PC et consoles, ce jeu d’aventure narratif en vue subjective vous plonge dans les souvenirs torturés d’un médecin, interrogé après la chute. Votre mission ? Revisiter vos choix passés pour les justifier. Oubliez la simple survie physique : ici, c’est votre esprit qu’il faudra protéger.

Pourquoi la survie est-elle désormais une question mentale ?

Adieu la gestion frénétique de la faim et de la soif ! Dans Pathologic 3, la pression a changé de nature. Le jeu vous assaille non pas avec des barres à remplir, mais avec une pénurie d’informations, des vérités contradictoires et des dilemmes moraux irréversibles. La ville ne cherche pas seulement à vous tuer. Elle veut vous désorienter, briser votre confiance et vous forcer à agir dans le brouillard le plus total. Comme le résument de nombreux joueurs, l’expérience est « tout aussi punitive, mais elle attaque votre esprit au lieu de votre estomac ».

Le voyage temporel est au cœur du jeu, mais il n’a rien d’un simple bouton « annuler ». Il est alimenté par une ressource précieuse : l’Amalgame. Vous en gagnerez en accomplissant des objectifs majeurs, en faisant des choix décisifs (souvent douloureux), en diagnostiquant correctement des patients, ou même en brisant des miroirs. Cette Amalgame vous permet de revenir à des points-clés des jours précédents. Pour maîtriser le jeu, il faudra donc apprendre à en récolter intelligemment.

À quoi sert la « Carte Mentale » ?

Imaginée comme un tableau d’enquête visuel, votre Carte Mentale est votre centre de contrôle narratif. Elle recense les personnages, vos théories, les indices et les ramifications de vos décisions. Son rôle le plus crucial ? Vous apprendre comment la connaissance se transfère d’une timeline à l’autre. Vous ne devez pas viser une partie parfaite et linéaire, mais bien expérimenter, échouer, et recouper les vérités à travers plusieurs tentatives. Une stratégie avancée consiste même à revisiter le Jour 2 avant de finaliser vos actions du Jour 1 pour obtenir un contexte capital.

Apathie ou Manie : quel est votre vrai état de santé ?

Oubliez les traditionnelles barres de vie. Votre intégrité se mesure désormais à votre équilibre mental, balancé entre deux pôles : l’Apathie (état Bleu) et la Manie (état Rouge). L’Apathie ralentit vos mouvements et atténue vos émotions, ce qui est idéal pour les diagnostics complexes. La Manie, en revanche, vous rend plus rapide et imprévisible, utile pour fuir le danger, mais au prix d’une détérioration de votre santé. Vous contrôlez cet état via vos interactions avec l’environnement : les objets bleus vous apaisent, les stimuli rouges vous excitent. L’astuce consiste à choisir le bon état d’esprit pour la bonne situation.

Votre pouvoir ne réside pas dans un fusil, mais dans votre capacité à diagnostiquer. Le jeu simule un processus médical rigoureux : interroger le patient, l’examiner avec vos outils, inspecter son environnement, comparer les symptômes et prescrire un traitement. Une erreur de diagnostic aura des conséquences, tandis qu’un bon jugement bâtira la confiance et élargira votre influence. Depuis votre bureau, vous pourrez même émettre des Décrets Municipaux : instaurer un couvre-feu, mettre un quartier en quarantaine, réallouer des ressources. Chaque décret sauve quelque chose… et en détruit une autre. Chacun de ces choix sera rappelé lors de votre interrogatoire final.

Cinq conseils de survie que le jeu ne vous donnera pas

Utilisez sans cesse le Mode Concentration. Maintenez la touche dédiée pour mettre en lumière les objets et indices essentiels. C’est obligatoire. Terminez toujours votre journée avec Eva Yan. La rencontrer après 2h du matin conclut la journée en sécurité, vous accorde de l’Amalgame et débloque le voyage temporel. Évitez la violence quand c’est possible. Sortir votre arme (même déchargée) suffit souvent à faire fuir les agresseurs. Tuer crée des problèmes à long terme. Lisez absolument tout. Les lettres, les notes, les dialogues anodins : l’information est votre véritable monnaie d’échange. Considérez l’échec comme une donnée. Certaines vérités n’apparaissent que lorsque tout s’effondre. Le voyage temporel existe pour que vous appreniez de l’effondrement, pas pour l’empêcher à tout prix.

Faut-il se lancer dans l’aventure ?

Pathologic 3 est un jeu exigeant et philosophique, qui a divisé sa communauté sur son rythme et sa densité de dialogues, tout en étant salué pour son ambition narrative. Une chose est sûre : si vous cherchez des objectifs clairs, un sentiment de toute-puissance ou des mécaniques de survie traditionnelles, vous serez frustré. En revanche, si vous désirez un horreur philosophique, des conséquences profondes et une histoire qui exige votre interprétation, Pathologic 3 vous offre une expérience inoubliable que presque aucun autre jeu n’ose tenter. Vous n’êtes pas ici pour sauver la ville. Vous êtes ici pour comprendre pourquoi elle n’a pas pu être sauvée. La Peste vous attend. Votre procès commence maintenant.

