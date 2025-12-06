Par où commencer la saga Deus Ex ? voici notre guide chronologique du jeu

Prêt à infiltrer les méandres des complots cyberpunk et des augmentations corporelles de la saga Deus Ex selon la chronologie du jeu ? Avec plus de 20 ans d’histoire et une chronologie qui jongle entre passé et futur, savoir par où commencer peut sembler aussi complexe qu’un piratage de sécurité de niveau militaire.

Faut-il commencer par le classique culte de 2000, par la préquelle Human Revolution ou par la dernière entrée, Mankind Divided ? Notre guide décrypte la meilleure porte d’entrée pour ne rien manquer de cette légende du jeu vidéo. L’avenir de l’humanité n’attend pas !

Pourquoi Deus Ex est un jeu qui conscientise les esprits ?

Peu de franchises définissent le jeu cyberpunk comme Deus Ex. Depuis ses débuts en 2000, il a établi la référence absolue en matière de narration et de profondeur philosophique. Son ADN traverse des titres iconiques comme Cyberpunk 2077, Mass Effect et Fallout – des jeux qui ne seraient pas les mêmes sans son influence.

Il y a même un dicton parmi les fans : « Chaque fois que quelqu’un mentionne Deus Ex, quelqu’un le réinstalle. » C’est à quel point cette série est toujours légendaire.

Mais avec tant de sorties, de préquelles et de spin-offs, savoir par où commencer peut être délicat. Ce guide décompose chaque jeu Deus Ex à la fois dans l’ordre de sortie et l’ordre chronologique de l’histoire pour vous aider à vivre l’une des plus grandes sagas de science-fiction de la bonne manière.

6 jeux Deus Ex dans l’ordre de sortie (2000–2016)

Si vous aimez le cyberpunk, les conspirations et les jeux de rôle d’action où les choix comptent vraiment, Deus Ex est la franchise à jouer.

L’ordre chronologique de cette franchise iconique est un peu inversé par rapport à la date de sortie de ces titres. Mais ainsi, vous ne pouvez jamais vous tromper en jouant aux jeux de la manière dont les créateurs eux-mêmes l’ont prévue.

1. Deus Ex [Le Classique Cyberpunk Original]

Plateformes : Windows, macOS, PS2

Année de sortie : 2000

Créateur : Ion Storm

Temps de jeu moyen : 28 Heures

De nos jours, les gens pourraient chercher d’excellents jeux comme Cyberpunk 2077. Cependant, en 2000, Deus Ex était là où tout a commencé, et cela n’aurait guère pu être mieux.

Nous sommes en 2052, et le monde est un endroit sombre et brisé, rempli de terrorisme, de gouvernements secrets et d’une peste mortelle appelée la Mort Grise. Enfiler la peau d’un agent nano-augmenté, J.C. Denton, vous place au cœur d’une conspiration mondiale qui vous embarque dans l’un des voyages les plus fous de l’histoire du jeu vidéo.

Vous ne combattez pas seulement les méchants avec vos impressionnantes augmentations nanotechnologiques. Vous découvrez des secrets qui remettent tout en question : le pouvoir, le contrôle et la liberté. Les gouvernements, les corporations et les Illuminati jouent tous des jeux qui manipulent les événements mondiaux au profit de leurs objectifs personnels.

Au fur et à mesure que les couches se dévoilent, vous commencez à vous demander qui tire vraiment les ficelles. En chemin, vous prenez des décisions et faites des choix qui affectent non seulement vous, mais la Terre entière.

Notre avis : : Deus Ex définit toujours la narration cyberpunk. Sa liberté de choix et ses conspirations en couches en font un incontournable pour tous les amateurs de science-fiction profonde et axée sur les choix.

2. Deus Ex: Invisible War [La Suite Diviseuse]

Plateformes : Windows, Xbox

Année de sortie : 2003

Créateur : Ion Storm

Temps de jeu moyen : 14 Heures

Se déroulant environ 20 ans après les événements du jeu original, Deus Ex: Invisible War nous transporte en 2072. Suite aux événements du premier Deus Ex, tous les pays ont subi un effondrement des systèmes mondiaux, qui a plongé l’humanité dans une période de guerre et de récession économique, bientôt nommée « L’Effondrement ».

Aujourd’hui, notre civilisation est déjà en reconstruction, mais la stabilité est introuvable. Des factions comme l’OMC, l’Église de l’Ordre, les Omar et les Chevaliers du Temple se battent toutes pour le contrôle de l’avenir, chacune proposant sa propre vision déformée pour l’humanité.

Au milieu de ce chaos, vous incarnez Alex D, un jeune stagiaire augmenté qui devient rapidement la pièce maîtresse pour décider de l’issue de cette lutte. L’histoire vous plonge rapidement dans des choix qui semblent troubles et personnels. Il n’y a ni bien ni mal clairs – tout est gris avec différentes nuances de manipulation, et c’est ce qui le rend si réel.

Notre avis : : Deus Ex: Invisible War prend des risques audacieux avec son monde et son système de moralité. Il est imparfait mais fascinant, parfait pour les joueurs qui aiment les histoires complexes et moralement ambiguës.

3. Deus Ex: Human Revolution [Le Retour Moderne]

Plateformes : Windows, macOS X, PS3, Xbox 360, Wii U

Année de sortie : 2011

Créateur : Eidos-Montréal

Temps de jeu moyen : 31 Heures

Le jeu suivant de la franchise, Deus Ex: Human Revolution, a fait quelques décennies de pas en arrière et nous a téléportés en 2027, véritablement l’un des meilleurs jeux de rôle d’action jamais créés. Pourtant, même si « L’Effondrement » est encore à un demi-siècle, on a l’impression que l’avenir s’effondre déjà.

Vous jouez Adam Jensen, un ancien policier devenu chef de la sécurité pour Sarif Industries, une entreprise de biotechnologie au cœur de l’essor des augmentations humaines. Après une attaque brutale qui le laisse entre la vie et la mort, Adam est forcé de devenir ce qu’il était payé pour protéger : une arme humaine lourdement augmentée.

L’histoire tourne autour du contrôle, de l’éthique et du pouvoir.

Bien que nous ayons le plaisir de bénéficier de douces augmentations cybernétiques qui ne sont pas encore aussi transparentes que la nanotechnologie du Deus Ex original, le jeu pose également des questions philosophiques, comme qui décide de ce qui fait de nous des humains, et comment survivre dans un monde truqué contre soi.

De plus, le DLC The Missing Link comble un vide narratif clé et ajoute du poids aux choix d’Adam. Associé au jeu de base, c’est un point de départ aussi parfait pour votre voyage que le Deus Ex original.

Notre avis : : Deus Ex: Human Revolution équilibre action et philosophie, ce qui en fait le meilleur point d’entrée pour les joueurs modernes avides d’un design intelligent et axé sur la narration.

4. Deus Ex: The Fall [Spin-Off Mobile]

Plateformes : PC, Android, iOS

Année de sortie : 2013

Créateur : N-Fusion Interactive

Temps de jeu moyen : 6 Heures

Deus Ex: The Fall se déroule en 2027, à peu près à la même époque que l’histoire d’Adam Jensen dans Human Revolution. Il suit Ben Saxon, un ancien mercenaire essayant de dévoiler une conspiration mondiale, qui est aussi le protagoniste du roman Icarus Effect, se déroulant juste avant le jeu.

Ce titre a commencé comme un jeu mobile, ce qui a honnêtement fait que beaucoup de gens l’ont sous-estimé. C’est dommage car ce jeu était assez différent du reste, et c’est ce qui le rendait si intéressant. Il zoomait sur les recoins les plus sombres de l’univers Deus Ex. Pas les grands laboratoires et les PDG, mais le marché noir, les guerres pharmaceutiques et le chaos au niveau de la rue.

Ce qui est encore pire, c’est qu’en raison de la mauvaise réception initiale, le jeu n’a jamais eu la suite qu’il méritait et restera très probablement pour toujours avec cette fin en cliffhanger. Cependant, même avec tout cela, il vaut vraiment le coup d’œil.

Notre avis : Deus Ex: The Fall brille comme une expérience sous-estimée. Il est plus petit mais réaliste, idéal pour les fans qui veulent voir les coins les plus sombres de l’univers Deus Ex.

5. Deus Ex: Mankind Divided [La Dernière Entrée Principale]

Plateformes : Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One

Année de sortie : 2016

Créateur : Eidos-Montréal

Temps de jeu moyen : 31 Heures

Deus Ex: Mankind Divided se déroule en 2029, deux ans après Human Revolution. Le monde se défait alors que les personnes augmentées deviennent craintes et ségréguées après « l’Incident Aug ». Les choses deviennent de plus en plus tendues.

Vous êtes de retour dans la peau d’Adam Jensen, plus puissant mais plus isolé, travaillant sous couverture pour exposer la corruption dans ce monde brisé. L’histoire plonge à nouveau dans les thèmes du pouvoir, de la peur et de l’identité. Le jeu est plus petit en ampleur mais aussi beaucoup plus profond et personnel, tandis que l’atmosphère à Prague est absolument inégalée.

Il y a également deux DLCs : System Rift, qui vous réunit avec Pritchard, et A Criminal Past, une mission d’infiltration en prison de type préquelle. Les deux sont des ajouts très solides qui comblent certaines lacunes et ajoutent du poids à l’univers Deus Ex.

Si vous avez joué à Human Revolution, Mankind Divided est un incontournable. C’est la suite directe, faisant partie de la même âme. Il n’est peut-être pas parfait, mais c’est toujours un très bon jeu et il mérite définitivement plus d’amour.

Notre avis : Deus Ex: Mankind Divided pousse la narration émotionnelle et le gameplay raffiné plus loin que jamais. Une suite atmosphérique et polie pour les fans de furtivité immersive et de construction de monde.

6. Deus Ex GO [Le Puzzle Tour par Tour Mobile]

Plateformes : Windows, Android, iOS, Windows 10 Mobile

Année de sortie : 2016

Créateur : Square Enix Montréal

Temps de jeu moyen : 5 Heures

Le dernier opus de la série, Deus Ex GO, est un jeu mobile élégant qui réinvente l’univers Deus Ex en une expérience de puzzle tour par tour élégante. Sorti en 2016, il met en vedette Adam Jensen et est vaguement lié aux événements de Mankind Divided.

GO ne fait pas avancer l’histoire comme les jeux principaux Deus Ex, mais il capture toujours cette ambiance cyberpunk chic que tout le monde a aimé, alors que vous effectuez des déplacements furtifs, piratez des nœuds et vous faufilez devant des tourelles. Tout est simplement distillé en une stratégie en petites portions.

Ce n’est pas la première partie de la série, mais en tant que jeu mobile, c’est une pièce annexe polie pour les fans qui est honnêtement amusante. Malheureusement, pour ceux qui n’ont pas eu la chance de l’essayer, les serveurs de Deus Ex GO ont fermé en 2023, donc celui-ci ne fait très probablement plus partie que de l’histoire.

Notre avis : Deus Ex GO réinvente la franchise dans un format de puzzle intelligent. C’est une entrée secondaire élégante qui prouve que même un Deus Ex dépouillé dégage toujours le style et l’intelligence cyberpunk.

Ordre chronologique des jeux Deus Ex

Jouer selon la date de sortie d’un jeu est la manière traditionnelle de s’y prendre, si cela ne vous dérange pas. Cependant, pour cela, vous devez connaître la chronologie complète, et voici comment elle se présente :

Deus Ex: Human Revolution – 2027 – Adam Jensen : Le soft reboot de la franchise et le point de départ le plus ancien de l’histoire. Se concentre sur l’augmentation humaine, le pouvoir des entreprises et l’éthique. Le DLC The Missing Link comble un vide narratif pendant la disparition de Jensen.

Deus Ex: The Fall – 2027 – Ben Saxon : Un spin-off mobile se déroulant en parallèle de Human Revolution. Suit Saxon alors qu’il combat les conspirations anti-augmentation et les guerres de drogues du marché noir. Plus petite échelle mais contexte crucial pour la chronologie.

Deus Ex: Mankind Divided – 2029 – Adam Jensen : Suite directe de Human Revolution. Explore la ségrégation, la corruption et la surveillance. Les DLCs System Rift et A Criminal Past développent l’arc de Jensen et le lore du monde.

Deus Ex – 2052 – J.C. Denton : Le jeu original qui a défini le jeu cyberpunk. J.C. découvre une conspiration mondiale impliquant l’IA, les Illuminati et les puissances mondiales en effondrement. Fait le lien avec les événements des préquelles.

Deus Ex: Invisible War – 2072 – Alex D : Se déroule 20 ans après Deus Ex. L’humanité se reconstruit au milieu du chaos. Les factions s’affrontent pour la domination, concluant l’histoire globale avec de multiples chemins moraux et fins.

Quels sont les meilleurs jeux Deus Ex ?

En plongeant dans l’univers Deus Ex, le meilleur point de départ dépend entièrement du type de joueur que vous êtes. Chaque entrée apporte quelque chose de spécial, il n’y a donc pas de mauvaise façon de commencer, juste différentes saveurs de grandeur :

Pour les joueurs modernes → Deus Ex: Human Revolution. C’est l’entrée la plus accessible et la plus polie, avec une furtivité, un piratage et un gameplay de tir satisfaisants qui semblent encore fluides aujourd’hui. L’histoire d’Adam Jensen pose les bases parfaites pour le lore plus profond de la série, mêlant choix moraux et réalisme cyberpunk et style cinématographique.

Pour les puristes de l’histoire → le Deus Ex original (2000). Il peut paraître daté, mais sa liberté pour le joueur, ses chemins divergents et ses conspirations profondes restent légendaires. C’est toujours la référence absolue pour les Immersive Sims, basée sur le choix et la conséquence que la plupart des jeux modernes ne font que rêver de reproduire.

Pour les explorateurs d’histoires secondaires → Deus Ex: The Fall. Il est plus petit en échelle mais développe le monde de manière intelligente, en se concentrant sur les augmentations du marché noir et le chaos au niveau de la rue. Il donne aux fans un aperçu du côté plus rude et plus personnel de cet univers.

Peu importe par où vous commencez, chaque jeu Deus Ex vous pousse à remettre en question le pouvoir, la moralité et ce que signifie être humain ; c’est ce qui rend cette série intemporelle.

FAQ

Combien y a-t-il de jeux Deus Ex ?

Il y a un total de six jeux principaux et spin-offs Deus Ex sortis entre 2000 et 2016. Cela inclut Deus Ex (2000), Invisible War, Human Revolution, The Fall, Mankind Divided et Deus Ex GO.

Il y a un total de six jeux principaux et spin-offs Deus Ex sortis entre 2000 et 2016. Cela inclut Deus Ex (2000), Invisible War, Human Revolution, The Fall, Mankind Divided et Deus Ex GO. Quel est le bon ordre pour jouer à Deus Ex ?

La bonne façon de jouer aux jeux Deus Ex dans l’ordre chronologique est Human Revolution, The Fall, Mankind Divided, Deus Ex (2000) et Invisible War. Pour les jouer dans l’ordre de sortie, allez avec Deus Ex (2000), Invisible War, Human Revolution, The Fall et Mankind Divided.

La bonne façon de jouer aux jeux Deus Ex dans l’ordre chronologique est Human Revolution, The Fall, Mankind Divided, Deus Ex (2000) et Invisible War. Pour les jouer dans l’ordre de sortie, allez avec Deus Ex (2000), Invisible War, Human Revolution, The Fall et Mankind Divided. Deus Ex: Mankind Divided est-il une suite ?

Oui. C’est une suite directe de Human Revolution, poursuivant l’histoire d’Adam Jensen. Cependant, si vous le regardez du point de vue du jeu original, cela en fait une préquelle, donc tout dépend de votre ordre de jeu.

Oui. C’est une suite directe de Human Revolution, poursuivant l’histoire d’Adam Jensen. Cependant, si vous le regardez du point de vue du jeu original, cela en fait une préquelle, donc tout dépend de votre ordre de jeu. Peut-on sauter des jeux Deus Ex ?

Oui, mais il est préférable de jouer à Human Revolution et Mankind Divided ensemble. Ce dernier est la suite du premier, donc sauter Human Revolution rendra le jeu de Mankind Divided confus.

Oui, mais il est préférable de jouer à Human Revolution et Mankind Divided ensemble. Ce dernier est la suite du premier, donc sauter Human Revolution rendra le jeu de Mankind Divided confus. Les jeux Deus Ex sont-ils liés ?

Oui, toutes les entrées partagent un univers, des factions récurrentes et des thèmes comme l’IA, le transhumanisme et les conspirations. Cependant, tous ces jeux ne sont pas des suites directes les uns des autres.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn