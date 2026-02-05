Visioconférence : Owl Labs monte en gamme avec le Meeting Owl 5 Pro

Owl Labs dévoile le Meeting Owl 5 Pro, une caméra 360° conçue pour optimiser la collaboration hybride. Ce nouveau modèle s’adresse aux entreprises en quête de simplicité et de performance.

Owl Labs présente le Meeting Owl 5 Pro, une solution taillée pour les besoins complexes des entreprises en quête d’une collaboration fluide entre les équipes en salle et à distance. Avec un lancement prévu au premier trimestre 2026, cette caméra 360° fait déjà parler d’elle. Prévue en précommande à 2 699 €, elle combine connectivité simplifiée et innovations matérielles pour transformer l’expérience de réunion hybride.

Un outil pensé pour la flexibilité en entreprise

Le nouveau modèle d’Owl Labs capitalise sur l’architecture BYOD grâce à la réduction de l’installation à un simple câble. Une seule connexion USB suffit à faire basculer la salle dans une configuration prête à l’emploi, quel que soit l’environnement matériel déjà en place. Pour les grandes salles, l’appairage filaire multi-appareils via Ethernet assure une couverture stable. Les ports HDMI, USB-C et Ethernet intégrés permettent quant à eux un branchement propre et fiable.

Cela réduit l’enchevêtrement habituel de câbles dans les installations complexes. Frank Weishaupt, CEO de l’entreprise, souligne : « Le Meeting Owl 5 Pro représente une avancée significative dans notre mission visant à créer des réunions hybrides véritablement équitables pour toutes les entreprises, en particulier les grandes entreprises. »

Un écosystème professionnel en pleine expansion

L’appareil s’intègre pleinement dans la stratégie de croissance d’Owl Labs, qui renforce sa présence dans le Microsoft Device Ecosystem Platform. Cette compatibilité assure une pérennité technologique pour les structures qui veulent s’appuyer sur des standards informatiques éprouvés. La marque propose également plusieurs modes de visioconférence personnalisables via un bouton intégré, pour adapter l’expérience selon le format et les attentes de chaque réunion.

Dans cette logique, un programme de partenariat renforcé accompagne le lancement du Meeting Owl 5 Pro. Destiné aux distributeurs, il propose des marges assouplies, une formation avancée, un accompagnement commercial et un abonnement à Owl 360. Ce dernier donne accès à une gestion centralisée des appareils, des outils analytiques et un support renforcé. Autant de leviers destinés à faire du produit un incontournable pour les DSI soucieux de pilotage à distance et d’évolutivité.

