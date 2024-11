Orselan, un second film en préparation pour 2025

Après une décennie d’absence à l’écran, Orelsan s’apprête à faire son grand retour au cinéma avec Yoroï. Ce film mêlera fantastique et réalité et on prévoit sa sortie en octobre 2025. Le rappeur et réalisateur a écrit cette œuvre et il tiendra le rôle principal. Le long-métrage plonge les spectateurs dans l’univers mystérieux et riche du Japon.

Le grand retour d’Orelsan au cinéma avec Yoroï

Dix ans après son film autobiographique Comme c’est loin (2015), Orelsan nous propose un projet audacieux. C’est un film aux influences japonaises dans lequel il aborde ses propres peurs liées à la paternité. Yoroï, qui signifie « armure » en japonais, nous raconte l’histoire d’Aurélien que le rappeur va incarner. Après une tournée éprouvante, le personnage choisit de s’installer au Japon avec sa femme Nanako. Elle est enceinte de leur premier enfant.

Dans le film Yoroï d’Orelsan, le cinéma nous plonge ainsi dans l’univers d’Aurélien et Nanako. Ils habitent une maison traditionnelle, en pleine campagne japonaise. Leur quotidien bascule lorsqu’Aurélien découvre une armure ancestrale dans un puits. Cet objet déclenche alors le réveil de créatures mythologiques qui peuplent le folklore du pays. On les appelle les Yokaïs. Ce film s’annonce comme un voyage immersif dans l’imaginaire japonais. L’artiste explore à la fois la culture, les croyances et les figures surnaturelles du pays du soleil levant.

Un casting secret et des thèmes personnels

Le long-métrage Yoroï marque ainsi le grand comeback d’Orelsan dans le monde du cinéma. Son réalisateur est David Tomaszewski. Il a déja collaboré avec le rappeur auparavant et a travaillé sur plusieurs de ses clips musicaux. En ce qui concerne le nouveau film, le casting est encore entouré de mystère. Ceci dit, nous savons que Clara Choï et Corinne Puget seront également de la partie.

En tout cas, si le scénario mêle fiction et éléments autobiographiques, il est aussi très personnel. Orelsan a confié que Yoroï, qui sort bientôt au cinéma, traiterait de ses propres peurs liées à la paternité. De toute évidence, ce thème fera écho aux spectateurs. De plus, ils ont réalisé une grande partie du tournage au Japon. Cela a permis à l’artiste de s’imprégner de l’atmosphère locale, tout en conservant le mystère autour du personnage et de l’intrigue.

🚨 ORELSAN est de RETOUR au CINÉMA !



"YOROÏ", un film de David Tomoszewski



📆 22 OCTOBRE 2025 pic.twitter.com/m5N2qEEgad — RAPLUME (@raplume) November 8, 2024

Yoroï arrive le 22 octobre 2025 au cinéma et ce film annonce un tournant dans la carrière d’Orelsan. Il se dévoile ici sous un nouveau jour, loin des projecteurs de la scène musicale. À travers cette œuvre, il semble prêt à repousser les limites de son univers créatif. Il s’apprête également à offrir à ses fans une immersion dans un Japon fantastique et envoûtant.

