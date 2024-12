Offres Black Friday Tineco : Aspirateurs sans fil, intelligents et laveurs en promotion

Tineco vous propose des promotions exceptionnelles pour le Black Friday, avec des réductions sur une sélection de ses produits innovants. Du 21 novembre au 2 décembre, c’est l’occasion idéale pour renouveler votre équipement ménager et de faire des économies. Ne laissez pas passer ces offres exclusives et découvrez les meilleures réductions de la marque !

Des aspirateurs révolutionnaires pour un nettoyage optimal

Le Floor One S7 Pro de Tineco est l’aspirateur idéal pour ceux qui recherchent une solution tout-en-un. Avec sa capacité à aspirer et laver simultanément, il permet un nettoyage plus rapide et efficace. Grâce à la technologie iLoop Smart Sensor, il ajuste automatiquement la puissance d’aspiration en fonction du niveau de salissure. Cela permet d’offrir un nettoyage personnalisé. Son système d’autopropulsion SmoothPower et son rouleau-brosse double face permettent de nettoyer sans effort, et son système d’auto-nettoyage simplifie l’entretien. En ce moment, il est proposé à 479 €, soit une réduction de 31 % par rapport au prix public conseillé de 699 €.

Le Floor One Stretch S6 est quant à lui conçu pour nettoyer les zones difficiles d’accès. Il bénéficie d’une inclinaison à 180°. Cette fonctionnalité permet d’atteindre des endroits difficiles à nettoyer. De plus, il dispose d’un système de nettoyage des bords sur trois côtés, ce qui permet de ne laisser aucune salissure. Son système d’auto-nettoyage FlashDry élimine les soucis d’entretien manuel. Il lave et sèche automatiquement les composants de l’appareil. Il est disponible à 449 €, soit une réduction de 25 % par rapport à son prix initial de 599 €.

Des solutions adaptées à vos besoins quotidiens

Le Pure One A50S Plus se distingue par sa brosse motorisée 3DSense. Il utilise les technologies DustSense, EdgeSense et LightSense pour un nettoyage ultra-efficace. Grâce à sa puissante aspiration de 185W et son système ClogLess qui évite les blocages, cet aspirateur est idéal pour capturer poussière, poils d’animaux et gros débris. Il est également équipé d’une technologie ZeroTangle pour démêler automatiquement les cheveux. Il offre une autonomie de 70 minutes et une capacité de 1L. Cet appareil vous permettra ainsi de nettoyer de grandes surfaces sans interruption. Vous pouvez l’acquérir pour seulement 239 €, au lieu de 299 €, ce qui représente une réduction de 20 %.

Le Floor One S5 combine aspiration et nettoyage humide, ce qui le rend particulièrement efficace contre les taches collantes, les poils d’animaux et la poussière. Il est conçu pour les sols durs et dispose d’un écran LED intuitif ainsi qu’un guide vocal pour faciliter l’utilisation. Sa batterie longue durée permet de nettoyer sans interruption pendant 35 minutes, et son filtre HEPA assure une filtration optimale de l’air. Actuellement, il est proposé à 259 €, soit une réduction de 30 % par rapport au prix public conseillé de 389 €.

Un nettoyage sans effort grâce à des technologies avancées

Enfin, le Pure One Station 5 est l’aspirateur parfait pour ceux qui recherchent une solution haut de gamme avec une station d’aspiration. Il offre une aspiration puissante de 175W et une autonomie de 70 minutes. Il est équipé d’une brosse ZeroTangle qui élimine facilement les cheveux et gros débris. Sa station d’aspiration permet de vider automatiquement son bac à poussière et de le recharger sans fil. Son système de filtration HEPA à 6 niveaux assure un air pur, et son autonettoyage intelligent simplifie son entretien. Ce modèle est actuellement proposé à 339 €, soit une réduction de 15 % par rapport au prix public de 399 €.

Ne manquez pas ces offres exceptionnelles ! Visitez dès maintenant le site de Tineco pour profiter de ces réductions incroyables et vous équiper d’un aspirateur à la pointe de la technologie. Ces promotions sont valables jusqu’au 2 décembre 2024.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

