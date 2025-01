Novocaine : Après The Boys, Jack Quaid entre dans la peau d’un héros insensible à la douleur !

Préparez-vous à vivre une expérience cinématographique intense avec Novocaine. C’est un film d’action où la douleur n’existe pas pour son héros… mais où elle frappe fort pour les spectateurs. Voici pourquoi vous ne pouvez pas manquer ce thriller palpitant dans lequel joue la star de la série The Boys.

Novocaine, une histoire de douleur… mais pas pour le héros !

Le film met en scène Jack Quaid dans le rôle de Nathan Caine ou Nate, un homme incapable de ressentir la douleur. La raison est qu’il est atteint d’une neuropathie sensitive. Cette condition devient sa force lorsque sa petite amie (Amber Midthunder) se fait enlever par des criminels. Sans douleur, Nate se transforme en machine de guerre, déterminé à la retrouver. Avec la tagline « Pas de douleur, pas de limite », le film promet des scènes d’action intenses.

Cette histoire de vengeance et de survie dans Novocaine n’est pas une première pour Jack Quaid. Elle rappelle notamment son personnage dans The Boys. Il y joue Hughie, un homme ordinaire plongé dans un monde de super-héros violents et corrompus. Le concept de son prochain film est similaire. On y retrouve un homme confronté à la violence, mais cette fois, il n’a plus rien à perdre, puisque la douleur ne l’atteint pas. Si vous êtes un fan de thriller d’actions, je vous propose par ailleurs Vol à haut risque, qui sera certainement à votre goût !

Un casting de choix et une bande-annonce qui fait mal

Outre Jack Quaid, Novocaine réunit un casting de talents diversifiés. Il comprend avant tout Jacob Batalon (Ned dans Spider-Man), Matt Walsh ainsi que Betty Gabriel (vue dans Get Out). Ray Nicholson, le fils de Jack Nicholson, qu’on a récemment vu dans Smile 2, fait aussi partie de l’équipe. Chacun de ces acteurs promet d’ajouter une touche unique à ce thriller qui mêle action brute et psychologie.

He won't know what hit him. See #Novocaine in theatres March 14. pic.twitter.com/9X34ZfNOPt January 21, 2025

Dès la première bande-annonce, on comprend que Novocaine ne fait pas dans la dentelle. Si Nate ne ressent pas la douleur, les spectateurs, eux, se retrouveront emportés dans un tourbillon d’adrénaline pure. Les scènes d’action, à la fois physiques et émotionnelles, semblent prêtes à faire vibrer les amateurs du genre. Vous avez hâte de vous immerger dans ce film plus que prometteur ? Rendez-vous le 12 mars 2025 pour sa sortie en salles !

