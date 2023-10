Samsung : le nouveau cloud gaming de Galaxy sera disponible cette semaine !

Les smartphones et les tablettes Galaxy bénéficieront d’un nouveau cloud gaming signé Samsung pour le bonheur de ses utilisateurs !

Plus besoin de télécharger vos jeux préférés sur les smartphones et les tablettes Galaxy ! Samsung met à la disposition des utilisateurs son nouveau cloud gaming !

Une bonne nouvelle pour les utilisateurs de la gamme Galaxy de Samsung ! En effet, les smartphones et tablettes Galaxy seront dotés dès cette semaine d’une nouvelle application de Samsung, un service de « cloud gaming ».

Après avoir travaillé discrètement sur cette mise à jour depuis quelques temps déjà, la version bêta de l’application arrivera less appareils Galaxy à l’instar du nouveau Galaxy S24 qui vient tout juste d’agrandir les rangs ! Comme la marque veut que sa gamme phare offre une expérience utilisateur des plus performantes, on peut s’attendre à une touche révolutionnaire !

À quoi sert ce cloud gaming lancé par Samsung ?

Ce cloud gaming lancé par Samsung permettra certainement d’éliminer les temps de téléchargement des jeux afin de les rendre beaucoup plus accessibles. . Les utilisateurs seraient en mesure de diffuser des jeux mobiles immédiatement sans télécharger le titre à partir du Play Store ou du Galaxy Store.

Outre cela, les utilisateurs de la gamme Galaxy pourront également s’attendre à une baisse des frais de service de ce cloud gaming. Selon les rumeurs, cela peut être 30 % moins chers que les frais prélevés sur le Play Store et l’App Store d’Apple. De quoi donner un coup de pouce aux éditeurs de ces jeux !

Au-delà des espérances des utilisateurs ou presque

Toutefois, on reste encore perplexe sur l’objectif principal de Samsung bien que les tests effectués sur ce service de cloud gaming restent positifs. Dans une interview accordée à VentureBeat en août via The Verge, Jong Hyuk Woo de Samsung a expliqué :

« … 90 % des personnes interrogées ont exprimé leur intérêt pour une plateforme de cloud gaming. Nous pensons que sa diffusion peut apporter beaucoup d’avantages aux éditeurs de jeux mobiles pour réduire complètement l’entonnoir d’acquisition des utilisateurs mais aussi pour supprimer le téléchargement, l’installation et la visite de l’App Store. Il peut réduire considérablement cet entonnoir et les inefficacités de ce modèle. Les éditeurs de jeux vont donc voir une augmentation significative du nombre d’utilisateurs dans leurs jeux. »

Quoi qu’il en soit, il faut croire que la mise en place de cloud gaming a pour objectif de booster la vente des appareils Galaxy, qui a connu une certaine baisse au cours de ces derniers mois. Il faut noter que ce n’est pas la première fois que Samsung se lance dans le cloud gaming.

En 2022, la société a déjà développé le Gaming Hub sur ses téléviseurs, qui intègre le cloud gaming de Xbox, GeForce Now, Amazon Luna et, pendant un certain temps, Google Stadia, mais qui aujourd’hui, a apparemment disparu.