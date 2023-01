Nintendo Switch : enfin une solution permanente au bug Joy-Con Drift !

La manette de Gulikit résout vos soucis avec votre Nintendo Switch dont les Joy-Con Drift n’en font qu’à leur tête ?

Cela fait quelques années que Nintendo essayait de résoudre le bug Joy-Con Drift. C’est sans compter sur Gulikit qui débarque avec la solution tant attendue : sa nouvelle manette.

Nintendo Switch : qu’est-ce – que le bug de Joy-Con Drift ?

Tous les propriétaires de Nintendo Switch savent certainement ce qu’est le bug Joy-Con Drift. Ce souci envoie aléatoirement un signal parasite même quand vous ne touchez pas aux manettes. Vos personnages sont, de ce fait, difficiles à maîtriser. Ce souci existe depuis la sortie de la Switch et on le retrouve encore avec le nouveau modèle OLED.

Nintendo a embarqué des potentiomètres sur ses Joy-Con Drift. Cette technologie s’use toutefois avec le temps. L’usure génère des soucis de lecture faisant que vos manettes soient difficiles à maîtriser. Selon Ko Shiota, le dirigeant de Nintendo, cela peut s’apparenter aux problèmes des pneus de voiture s’usant au fur et à mesure que la voiture roule. L’usure est ici aussi due au frottement constant de ces pneus sur le sol.

Vous pouvez faire réparer gratuitement vos Joy-Cons en les envoyant chez Nintendo. Il vous est aussi possible de vous racheter de nouvelles manettes. Attendez-vous toutefois à devoir encore en racheter prochainement. Vos nouvelles manettes se mettront en effet, elles aussi, à bugger un de ces jours.

Contrairement aux Joy-Con standards, ceux de Gulikit utilisent des capteurs à effet Hall. Ces capteurs détectent les mouvements du joystick grâce à des aimants. L’absence de frottements entre les composants fait que ces éléments ne s’usent pas aussi vite que ceux des capteurs des Joy-Con.

La nouvelle manette de Gulikit est d’ores et déjà accessible sur le marché. Elle est livrée avec un tournevis, des vis de rechange, une pince à épiler et un levier en plastique. Gulikit propose aussi des joysticks de remplacement pour le Steam Deck et un contrôleur KingKong 2 Pro à capteurs à effets Hall.Souvenez-vous cependant que l’ajout d’une autre manette d’une autre société à votre Switch, annulerait la garantie les couvrant. Cela reste toutefois la solution la plus viable si vous en avez marre de ce bug du Joy-Con Drift.