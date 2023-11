Profitez de cette offre incroyable sur le MSI Crosshair 15

Caractéristiques imbattables

Plongez au cœur de l’univers gaming avec le MSI Crosshair 15 C12VG-432FR, une bête de puissance conçue pour les vrais passionnés. Doté d’un Intel Core i7 12650H, un espace de stockage généreux avec un SSD de 512GB, ainsi que de 16GB de DDR5 pour une fluidité exceptionnelle, et d’un éblouissant écran 15,6′ Full HD 240Hz, cet ordinateur portable gaming repousse les limites de l’expérience vidéoludique.

Promo -28% MSI Crosshair 15 C12VG-432FR : Intel Core I7 12650H - 16GB DDR5 - 512GB SSD - Nvidia RTX4070 - 15,6' Full HD 240Hz - Windows 11 Famille - Clavier Azer Intel Core i7 12650H de 12th g...

Nvidia RTX4070 8GB

MUX : Le mode Discrete Graphic...

Cooler Boost 5 : Technologie d... 1 949.99 € 1 399.00 € Voir l'offre

Offre exceptionnelle : 13% de réduction

Ne ratez pas l’opportunité de faire passer votre expérience gaming à un niveau supérieur. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Profitez ainsi d’une réduction exclusive de 13% sur le MSI Crosshair 15 C12VG-432FR. Laissez-vous tenter par cette offre exceptionnelle à 1 399 euros au lieu de 1 599,99 euros, TVA incluse. C’est l’occasion rêvée de posséder la puissance ultime entre vos mains, à un prix irrésistible !

De bonnes raisons pour acheter un Pc gaming

Une puissance de traitement inégalée

L’achat d’un PC gaming offre une expérience de jeu incomparable grâce à sa puissance de traitement élevée. Cette performance permet de faire tourner les derniers jeux avec des graphismes époustouflants, offrant ainsi une expérience visuelle immersive. La fluidité du gameplay et la qualité visuelle exceptionnelle sont des éléments clés pour les amateurs de jeux exigeants.

Flexibilité et Personnalisation

La flexibilité du PC gaming se traduit par des mises à niveau faciles, garantissant que votre système reste compétitif au fil du temps. De plus, les PC gaming offrent une variété d’options de personnalisation, vous permettant de choisir des composants, des périphériques et un éclairage correspondant à vos préférences esthétiques. La compatibilité avec les dernières technologies, telles que le ray tracing et la réalité virtuelle, positionne le PC gaming comme une plateforme polyvalente, prête à répondre aux besoins spécifiques de chaque joueur passionné.