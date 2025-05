Dans Mission : Impossible – The Final Reckoning, Tom Cruise revient une dernière fois pour incarner le furtif Ethan Hunt. Et cette fois, Mission Impossible 8 marquera le clap de fin du super espion.

Avez-vous apprécié Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One en 2023 ? Eh bien Christopher McQuarrie en réalisant cette suite nous montre le dernier chapitre des aventures palpitantes de l’agent secret.

Contrer une IA maléfique, telle est l’intrigue dans Mission Impossible 8

Dans The Final Reckoning, Tom Cruise doit détruire la dangereuse intelligence artificielle Entity qui menace l’humanité. Ethan Hunt, en possession d’une moitié de la clé cruciforme, se retrouve au cœur d’un conflit cybernétique. Sa mission : empêcher l’apocalypse nucléaire que l’IA prévoit. La tension monte alors que Hunt et son équipe doivent naviguer à travers un monde où la technologie peut être à la fois un allié et un ennemi.

On dit que Ethan Hunt est mort dans le film, c’est vrai ?

Dans la première partie de ce film présenté en 2023, une question est restée en suspens. Les fans se demandent en fait si : Ethan Hunt meurt dans ce film.

En effet, après une série de péripéties, Hunt et son équipe se dirigent vers un bunker sud-africain où ils doivent affronter Gabriel (Esai Morales). Dans une scène palpitante, Hunt concocte un plan audacieux pour utiliser un logiciel malveillant afin de piéger l’IA. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu. Gabriel révèle un dispositif nucléaire avec un compte à rebours, et un combat brutal s’engage.

Un combat aérien époustouflant

La tension atteint son paroxysme lors de ce combat aérien entre Ethan et Gabriel. Dans une manœuvre audacieuse, Hunt saute de son biplan pour poursuivre Gabriel. Ce dernier, dans un ultime acte désespéré, saute en parachute mais trouve une mort tragique en heurtant le gouvernail de l’avion. Ethan, quant à lui, réussit à s’échapper avec la pilule empoisonnée. C’est un moment de suspense qui laisse le public sur le bord de son siège.

Une fin qui révèle tout

Ensuite, dans la séquence finale, Ethan Hunt est accueilli par ses coéquipiers, dont Grace (Hayley Atwell) et Benji (Simon Pegg). Grace remet à Ethan l’Entité, qu’il accepte avec émerveillement. Et cette scène symbolise non seulement la victoire sur l’IA maléfique, mais aussi la réconciliation avec son passé. La présence de Eugene Kittridge (Henry Czerny) et de Jasper Briggs (Shea Whigham) ajoute une couche de complexité à l’intrigue, révélant des liens familiaux inattendus. C’est aussi pourquoi c’est un succès.

Pas de scène post-crédits, mais une promesse notable

A la fin de Mission Impossible 8, il s’avère qu’il n’y a pas de scène post-crédits. The Final Reckoning s’arrête là. Même si les dernières scènes laissent entrevoir un avenir prometteur pour Ethan et son équipe, nous ne le verrons pas à l’écran.

Il est clair que la franchise continue de captiver le public avec des séquences d’action à couper le souffle et des performances impressionnantes. Mais Tom Cruise, qui à 62 ans, en a terminé avec ce rôle. Et ce dernier opus prouve bien qu’il l’a complété sa dernière mission.

