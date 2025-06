Mark Hamill dit au revoir à Luke Skywalker et Star Wars

Selon les projets de Lucasfilm remaniés sous la direction de Kathleen Kennedy, le voyage de Rey (interprétée par Daisy Ridley) se poursuit avec le prochain film New Jedi Order. Cependant, son mentor : le légendaire Luke Skywalker interprété par Mark Hamill ne sera plus dans cette suite de l’univers de Star Wars.

Non, dans une récente interview, Mark Hamill tire maintenant définitivement sa révérence pour ce rôle. Voici ce qu’il a dit.

Mark Hamill fait ses adieux respectueux à Luke Skywalker

Lors de la promotion de son nouveau film La vie de Chuck, Mark Hamill a été interrogé sur la possibilité de revenir en tant que Ghost Force dans New Jedi Order. Or, il n’en est rien.

Non, celui qui fut le premier a incarné Luke Skywalker dans Star Wars est reconnaissant d’avoir joué ce rôle central dans la saga, mais se retire. Il pense qu’il est temps de laisser les personnages historiques derrière et de se concentrer sur les nouveaux héros.

En disant : « J’ai eu mon temps. J’apprécie cela, mais je pense vraiment qu’ils devraient se concentrer sur l’avenir et tous les nouveaux personnages », c’est donc un au revoir que ce grand acteur fait à ses fans.

Hamill a même plaisanté sur le fait qu’il ne reviendrait pas en tant que Ghost Force, puisque: « […] j’ai disparu dans [Les Derniers Jedi], j’ai laissé mes robes derrière moi. Et il est hors de question que j’apparaisse comme un fantôme de la Force nu. »

https://twitter.com/CultureCrave/status/1928884583266668975

Star Wars : un héritage présent, même ce personnage est absent ?

Après cette interview, Mark Hamill ne compte plus apparaître dans Star Wars. Cependant, bien que Luke ne soit pas présent dans New Jedi Order, son héritage continuera d’influencer Rey.

Le nouveau film, réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy, se déroule environ 15 ans après The Rise of Skywalker et suit Rey alors qu’elle inaugure une nouvelle ère pour les Jedi. Bien que le film ait rencontré des obstacles depuis son annonce, il est toujours en développement et promet d’être centré sur ce personnage féminin.

S’il est vrai que Mark Hamill a joué un rôle crucial dans la trilogie précédente, la production et l’acteur considèrent qu’il est maintenant temps de passer le flambeau à la jeune génération. Les enseignements de Luke resteront gravés dans l’esprit de Rey alors qu’elle bâtit son Ordre Jedi.

Quel avenir pour cette nouvelle génération de Jedi sans Mark Hamill dans Star Wars ?

Désormais, le défi pour Lucasfilm est de réussir à faire avancer l’histoire tout en introduisant de nouveaux personnages dans Star Wars, mais sans Mark Hamill.

La trilogie des suites a jonglé avec les intrigues des héros de la trilogie originale tout en essayant d’intégrer de nouveaux visages. Par conséquent, New Jedi Order devrait être l’occasion pour Rey de briller sans avoir à partager la vedette avec des icônes du passé.

D’ailleurs, Mark Hamill a également souligné que l’avenir de Star Wars réside dans la capacité de la franchise à évoluer. Les histoires à raconter dans cette galaxie lointaine sont infinies.

La question de la refonte de son rôle

Cependant, si Mark Hamill prend ses distances par rapport à Star Wars, il a évoqué la possibilité que Sebastian Stan puisse jouer Luke dans le futur. C’est une idée qui a suscité l’intérêt des fans.

Cependant, Lucasfilm a toujours été réticent à la refonte de ce personnage. En effet, ils craignent que cela n’affecte les résultats au box-office, comme cela a été le cas avec Solo : A Star Wars Story.

L’utilisation de technologies pour reproduire le visage d’Hamill sur d’autres acteurs a également suscité des critiques. Cela crée un effet « uncanny valley » qui a déplu à de nombreux fans. La solution proposée par Hamill serait peut-être salvatrice pour Lucasfilm.

