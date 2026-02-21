Love Story sur Disney+ : Notre critique de la série sur JFK Jr et Carolyn Bessette

La nouvelle série intitulée Love Story de Ryan Murphy débarque sur Disney+, et elle divise déjà. Elle raconte l’histoire d’amour entre John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette. D’un côté on a l’héritier le plus célèbre d’Amérique et l’icône de la mode.

Avec seulement trois épisodes disponibles (sur neuf), la série brille par sa bande-son 90’s impeccable (Pulp, Björk, Portishead) et son esthétique soignée . Mais certains critiques lui reprochent un traitement trop lisse, presque féerique, qui édulcore la réalité plus « cattiva » de l’époque et de ses protagonistes . Une belle histoire d’amour, mais peut-être un peu trop propre pour être vraie ?

Love Story sur Disney+ : JFK Jr et Carolyn Bessette, un conte de fées américain qui finit mal

Ryan Murphy, le maestro de l’anthologie horrifique et criminelle, change de registre. Après American Horror Story et American Crime Story, il abandonne le qualificatif « American » pour nous offrir Love Story. Un choix intrigant. Est-ce une déclaration sur l’universalité de l’amour, ou simplement une astuce pour pouvoir exporter la formule hors des frontières américaines ? Peu importe. Pour l’instant, on reste en terrain conquis, et quel terrain : celui du couple le plus glamour et tragique des années 90.

Qui sont les héros de cette histoire ?

John F. Kennedy Jr, fils du président assassiné, et Carolyn Bessette, fille d’un ébéniste, forment un duo aussi improbable que magnétique. Lui, le prince d’une famille royale auto-proclamée ; elle, la blonde surgie de nulle part. Paul Anthony Kelly incarne John avec une humanité désarmante : à la fois sûr de lui et paumé. Sarah Pidgeon, elle, ne ressemble pas physiquement à Bessette, ce qui lui permet de disparaître dans le rôle, offrant une interprétation vivante, pleine de surprises et de charme.

Le récit débute lors d’une fête organisée par Calvin Klein, l’employeur de Carolyn. Le coup de foudre est immédiat. Mais la vie de John (son anxiété existentielle, sa relation intermittente avec Daryl Hannah) complique les choses. Les acteurs capturent à merveille cette danse hésitante qui dure des années, où les mots ne sont jamais dits, où les désirs ne sont pas suivis. Le décor, lui, est un régal : la mode new-yorkaise, la haute société des années 90, les rues scintillantes de Manhattan.

Que penser de la controverse ?

La série Love Story sur Disney+ n’a pas échappé aux critiques. Les premiers aperçus des costumes ont été moqués. Surtout, Jack Schlossberg, neveu de JFK Jr, a dénoncé une « profitation » de l’héritage familial. Difficile de lui donner tort. Mais les Kennedy sont, pour le meilleur et pour le pire, faits pour l’écran. Au moins, cette version est bien réalisée. Les six premiers épisodes, écrits par Connor Hines, offrent un rythme agréable et un regard relativement généreux sur les protagonistes (sauf Daryl Hannah, qui en prend pour son grade).

Pourquoi ce couple continue-t-il de fasciner ?

Il suffit de parcourir Instagram pour voir des clichés paparazzi de John et Carolyn déambulant dans Manhattan. Ses pantalons en velours, ses drôles de casquettes… Leur style est encore imité. Mais la fascination va au-delà de la mode. C’est une histoire sans conclusion : deux êtres sublimes, une pression médiatique intense, un coucher de soleil et un crash d’avion. Et sans une véritable histoire d’amour, tout cela ne pèserait rien.

Le casting en bref

Paul Anthony Kelly : John F. Kennedy Jr

: John F. Kennedy Jr Sarah Pidgeon : Carolyn Bessette

: Carolyn Bessette Naomi Watts : Jackie O

: Jackie O Grace Gummer : Caroline Kennedy

: Caroline Kennedy Dree Hemingway : Daryl Hannah

Verdict : un conte de fées moderne

Love Story ne révolutionne pas le genre, mais il le sert avec élégance. La chimie des acteurs, la reconstitution soignée des années 90 et la mélancolie sous-jacente en font un divertissement de qualité. On ressort de ces neuf épisodes avec une boule au ventre, conscient que le conte de fées, même le plus glamour, peut se briser en plein vol. Disponible sur Disney+.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn