L’IA à l’école : révolution ou régression pour nos petits lecteurs ?

A l’heure actuelle, les systèmes d’enseignements sont encore traditionnellement ancrés dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à l’école. Or, avec l’arrivée de l’IA, les procédés vont peu à peu changer. Est-ce que l’IA va vraiment bouleverser la manière dont les enfants apprendront à lire et à écrire ?

La réponse à cette question n’est pas directe. Mais c’est à travers l’observation d’exemples de cas que je vais vous faire entrevoir comment cette technologie impact les capacités cognitives des jeunes esprits.

L’IA à l’école, qu’est-ce que cela donne ?

Entre 2023-2024 une enquête a été réalisée par le RAND Corp, un groupe de réflexion mondial à but non lucratif afin de déterminer quels sont les impacts de l’IA sur la manière dont les enfants apprennent à lire et à écrire. Elle a été menée auprès de plus de 12 000 enseignants et directeurs d’école aux Etats-Unis, berceau de l’IA.

Il s’avère alors qu’environ 40 % des enseignants d’anglais du pays qui ont utilisé l’IA dans leurs classes. Cependant, il a été constaté qu’une grande majorité des élèves ont actuellement du mal à rédiger des textes et correctement. Et en termes d’esprit critique, le niveau a fortement baissé.

Peggy Carr, commissaire du Centre national des statistiques de l’éducation du département américain de l’Éducation, mentionne qu’une partie de ce déclin est due aux façons dont les enseignants changent leur manière d’enseigner la lecture à l’ère numérique.

https://twitter.com/TheKangarooCrew/status/1894374039528808928

Les changements que l’IA apporte

Il est possible d’utiliser l’IA afin d’apprendre aux enfants à lire et à écrire. Des outils comme MagicSchool ou BriskBoost sont innovants. L’une peut générer des retours instantanés sur l’écriture et l’autre peut poser des questions aux élèves sur ce qu’ils viennent de lire.

C’est assez amusant dans un premier temps, car cela fonctionne comme dans un quizz. Mais « Les enfants produisent moins de langage et … ont tendance à être moins actifs socialement lorsqu’ils parlent à l’IA. »C’est ce qu’a dit Ying Xu, professeur adjoint d’intelligence artificielle dans l’apprentissage et l’éducation à l’Université Harvard.

Le langage de l’intelligence artificielle est encore très factuel. De ce fait, les enseignants ont encore une très grande part de responsabilité dans le fait d’apprendre à lire et à écrire aux enfants, pas l’IA.

L’IA dans les classes américaines a certes poussé les enseignants à adapter leurs leçons de lecture et leurs devoirs d’écriture. « Mais un chatbot n’est pas aussi efficace qu’un enseignant humain du moins pour l’instant » a déclaré Ying Xu.

Par contre, des enseignants ont déclaré à USA TODAY qu’ils utilisent des outils d’IA pour créer des devoirs et des quiz. D’autres ont dit que la technologie peut remplacer un tuteur privé pour leurs élèves, ce qui réduit leur charge de travail. Par conséquent, l’impact de l’IA pour apprendre à lire et à écrire dépend du contexte dans lequel enseignant ou élève l’emploi.

La place que ChatGPT devrait prendre dans le domaine de l’éducation

Sur le plan de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture en soi, l’IA chatGPT devrait par exemple aider à pré-écrire, réviser et éditer. Le cœur du travail appartient à l’individu qui montre ses capacités d’écriture… C’est ce que les enfants doivent encore produire. » C’est ce que pense Mme Parry, directrice d’école dans le Dakota du Sud.

Mais l’enseignante d’anglais d’un lycée du New Jersey, Katie Thomas s’inquiète que « les niveaux de lecture de cette génération sont atroces et je pense que c’est à cause de l’utilisation de ces plateformes […] ». « Parfois, ChatGPT a tort. Ils reçoivent constamment de la désinformation. Je crains que nous n’ayons une génération qui suit l’IA aveuglément. »

Voilà pourquoi, il faut faire attention. Ying Xu dit que la plupart des produits d’IA sur le marché peuvent enseigner aux enfants comment lire des lettres ou cartographier des sons, mais ils ne sont pas aussi efficaces pour enseigner la compréhension du langage oral. Les enseignants doivent donc bien faire la part des choses.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn