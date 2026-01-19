Les Sept cadrans d’Agatha Christie sur Netflix : notre analyse du final et de ses révélations

Meurtres, énigmes et tasses de thé empoisonné : l’adaptation des Sept Cadrans nous sur Netflix a tenu en haleine jusqu’au bout. Son final typiquement christien dévoile enfin le fin mot de l’histoire, avec ses traîtres inattendus et ses révélations surprenantes.

Notre analyse dissèque chaque indice, chaque retournement, pour savoir si cette conclusion tient toutes ses promesses de génie du suspense. Un dernier cadran qui valait vraiment le détour ?

« Sept Cadrans » : la farce qui a mal tourné

Tout a commencé par une simple farce entre amis. Huit réveils placés au chevet de Gerry Wade (Corey Mylchreest), ce dormeur invétéré, pour voir jusqu’où il pouvait supporter le vacarme. Personne ne rit le lendemain matin, pourtant, lorsque les réveils sonnent dans le vide. Gerry est retrouvé mort dans son lit, victime d’une surdose de somnifères. Et l’un des réveils a mystérieusement disparu. Bienvenue dans Agatha Christie’s Seven Dials, l’adaptation par Netflix du roman de 1929, où une blague de mauvais goût ouvre la porte à un labyrinthe de meurtres et de secrets.

Une énigme digne des grands classiques de Christie ?

Pour l’héroïne, Lady Eileen « Bundle » Brent (Mia McKenna-Bruce), ce cadran manquant est bien plus qu’un détail. C’est le premier indice d’une machination plus large, liée aux mystérieux « Sept Cadrans ». L’écrivain Chris Chibnall (Broadchurch), fan de longue date de la Reine du Crime, a été séduit par la modernité et l’humour de ce roman. « Il a toutes les choses que vous aimez chez Agatha Christie, mais avec bien plus », confie-t-il. L’adaptation, tournée à Bristol, Bath ou encore dans le somptueux Badminton House, promet de mêler intrigue mécanique et émotions profondément humaines.

Bundle Brent est-elle une détective comme les autres ?

Loin de l’héritière oisive des années 1920, Bundle est une force de la nature. Après la mort mystérieuse de son père et le deuil de son frère à la Grande Guerre, elle refuse catégoriquement la version du suicide pour son ami Gerry. Entre eux flottait même la promesse d’une demande en mariage. Sa quête de vérité, teintée de chagrin et de détermination, devient le moteur émotionnel de l’enquête. « Ce qui peut arriver dans les romans policiers, c’est que le meurtre devient un simple dispositif pour créer une énigme, et on oublie l’impact émotionnel de la perte », explique le réalisateur Chris Sweeney. Ici, c’est cette douleur qui pousse Bundle à agir.

Qui se cache derrière la société secrète des Sept Cadrans ?

Les cadrans sont partout : sur la cheminée de la chambre mortuaire, dans les derniers mots d’une autre victime du Foreign Office, et dans le nom d’un club louche. En s’y infiltrant, Bundle découvre une société secrète aux manteaux et masques d’horloge, qui complote pour voler une formule révolutionnaire de métal renforcé, créée par le Dr Matip. L’occasion se présente lors d’une démonstration publique à Wyvern Abbey, où une montre résiste miraculeusement à un coup de fusil. Le vol a lieu dans la nuit, et les suspects ne manquent pas : la demi-sœur de Gerry, la sulfureuse Loraine, ou encore son ami douteux, Jimmy Thesiger.

Le Superintendant Battle est-il un allié ou un obstacle ?

Tandis que Bundle mène sa propre enquête avec une audace qui agace les autorités, le superintendant Battle (Martin Freeman) de Scotland Yard semble vouloir à tout prix la tenir à l’écart. Ses avertissements sont constants, mais son vrai agenda reste obscur. Est-il simplement méfiant envers cette jeune femme impulsive, ou cache-t-il quelque chose de plus substantiel ? Cette relation de méfiance mutuelle ajoute une tension palpable à chaque interaction, alors que les corps s’accumulent et que les indices pointent vers une trahison venue de l’intérieur même du cercle des victimes.

La vérité est-elle au bout du train ?

Les pièces du puzzle finissent par s’assembler dans un wagon à bagages en mouvement. Loraine avoue avoir empoisonné son demi-frère Gerry, craignant qu’il ne découvre son implication. Jimmy, lui, reconnaît avoir abattu Ronnie. Mais le véritable choc survient lorsque Bundle, suivant la piste du cerveau de l’opération, se retrouve face à la commanditaire insoupçonnée.

Sa propre mère, Lady Caterham (Helena Bonham Carter). Rongée par le chagrin après la perte de son mari et de son fils, et ruinée, elle a orchestré le tout pour vendre la formule au plus offrant, par vengeance contre un pays qu’elle rend responsable de ses malheurs. « Tu as encore moi, maman », lui lance Bundle, déchirée. « Est-ce que je ne suffis pas ? »

Un final qui ouvre la porte à de nouvelles aventures ?

Alors que tout semble résolu, un ultime rebondissement attend Bundle. Convoquée de force au repaire des Sept Cadrans, elle découvre que la société n’est pas malveillante, mais une organisation d’espionnage. Son propre père en était membre. Et son chef n’est autre que le superintendant Battle, qui lui propose de prendre la place de son père. « Il l’étudie et la teste, pour voir si elle a ce qu’il faut », révèle Martin Freeman.

Après avoir tout perdu, Bundle se voit offrir une nouvelle voie, périlleuse et exaltante. Le sourire qui illumne son visage lorsqu’elle abaisse le masque de « Numéro Trois » est sans équivoque. L’apprentie détective est prête pour sa première mission. La partie ne fait que commencer.

Agatha Christie’s Seven Dials est disponible sur Netflix. Entre hommage respectueux et audacieux renouvellement, la série prouve que les cadrans de la Reine du Crime continuent de tourner, et d’embarquer le public dans des mysteries aussi ingénieuses qu’émouvantes.

