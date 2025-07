Les pires et meilleures playlists pour un long trajet en voiture

Pour un long trajet en voiture réussi, une bonne playlist est de mise. Je vous aide à concocter votre liste de lecture !

Prendre la route, c’est bien plus qu’un simple déplacement. C’est aussi une aventure qui commence dès les premières notes de musique. Une bonne playlist transforme un long trajet en voiture en moment de plaisir partagé. Mais encore faut-il choisir les bons morceaux.

Quels morceaux glisser dans votre liste de lecture ?

Je recommande surtout les titres qui évoquent le voyage, l’évasion et la bonne humeur. Citons notamment les grands classiques comme « Born to Be Wild » de Steppenwolf ou « Highway to Hell » d’AC/DC. Si vous les mettez dans votre playlist lors d’un long trajet en voiture, ils insuffleront immédiatement un esprit de liberté et d’aventure.

Les tubes des années 80 et 90 créent une ambiance conviviale. Chacun peut ainsi chanter à tue-tête dans la voiture, même les plus timides. Bien sûr, les chansons modernes comme « Uptown Funk » de Mark Ronson ft. Bruno Mars ou « Happy » de Pharrell Williams sont les bienvenues !

Intégrer des chansons françaises emblématiques est également une bonne idée. Je vous conseillerais par exemple « Je t’emmène au vent » de Louise Attaque ou « Ça (c’est vraiment toi) » de Téléphone. Avec ces chansons dans votre playlist, moments de complicité familiale garantis au cours d’un long trajet en voiture !

Vous pouvez aussi ajouter des morceaux qui rappellent les vacances et la route, comme « Holiday » de Madonna ou « Summer » de Calvin Harris. Ou encore, « Hotel California » et « Take It Easy » des Eagles. Ils sont aussi parfaits pour rythmer le voyage. L’essentiel est de varier les styles et les époques pour satisfaire tous les passagers et éviter la lassitude. Si vous voulez plutôt écouter en solo, voici un comparatif des meilleurs écouteurs sans fil.

Les chansons à exclure de la playlist lors d’un long trajet en voiture

Certaines chansons, aussi populaires soient-elles, peuvent transformer le voyage en véritable calvaire. Évitez les morceaux trop lents ou mélancoliques, comme « Weightless » de Marconi Union ou « Watermark » d’Enya. Ils risquent d’endormir le conducteur et de nuire à la vigilance.

À l’inverse, les titres trop rythmés ou agressifs sont à exclure de la playlist pour un long trajet en voiture. « Hey Mama » des Black Eyed Peas ou « Dead on Arrival » de Fall Out Boy, par exemple, ne sont pas idéaux. De fait, ils peuvent inciter à accélérer ou à se déconcentrer, ce qui n’est jamais une bonne idée sur l’autoroute.

Certaines chansons très dansantes ou distrayantes sont également à proscrire. Je parle de morceaux comme « Dragostea Din Tei » d’O-Zone ou « Pump It » des Black Eyed Peas. Si vous prévoyez un long trajet en voiture, ne les mettez pas dans la playlist. Elles donnent envie de gesticuler ou de chanter trop fort. Enfin, évitez les titres qui divisent ou mettent mal à l’aise, surtout si vous partagez la voiture avec des personnes aux goûts variés.

Mes conseils pour composer la meilleure playlist !

Comment créer la playlist parfaite pour un long trajet en voiture ? Commencez par impliquer tous les passagers dans le choix des morceaux. Chacun propose quelques titres, ce qui rendra l’ambiance inclusive et évitera les conflits musicaux. Pensez ensuite à mélanger les genres. Un peu de pop, de rock, quelques classiques et des nouveautés pour que le voyage reste dynamique du début à la fin.

N’hésitez pas à utiliser les plateformes de streaming. Vous pourrez y découvrir de nouveaux titres à ajouter dans votre playlist pour un long trajet en voiture. Aussi, cela actualisera régulièrement votre sélection. Prévoyez en outre une liste de lecture suffisamment longue pour ne pas tourner en rond. Aussi, téléchargez-la à l’avance pour éviter les coupures réseau en pleine campagne.

Et puis, pensez à adapter le rythme des chansons à la situation. Mettez des morceaux énergiques pour le départ et des chansons plus douces pour la nuit ou les moments de fatigue. Dans votre playlist pour un long trajet en voiture, prévoyez par ailleurs quelques tubes pour les pauses chantées.

