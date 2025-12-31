Bilan cinéma 2025 : les pépites recommandées par les critiques du cinéma

L’année 2025 a été un feu d’artifice cinématographique ! Alors que les blockbusters ont fait trembler les salles, ce sont souvent les pépites les plus discrètes qui ont conquis le cœur des critiques.

Des drames intimistes aux comédies acérées en passant par des ovnis visuels, nous avons déniché pour vous les films qui ont généré l’enthousiasme unanime. Préparez votre watchlist : voici le bilan des incontournables qui ont marqué l’année.

« Superman » : le retour triomphant du héros en bleu et rouge

Le mythe reprend son envol ! Sous la direction de James Gunn, « Superman » a insufflé un optimisme rafraîchissant et spectaculaire au héros emblématique. Entre action épique et cœur battant, le film a conquis aussi bien les fans de longue date que les nouveaux venus. Une réussite qui a redéfini le blockbuster estival, prouvant qu’un super-héros peut être à la fois puissant et profondément humain.

« Wake Up Dead Man : une nouvelle énigme pour Benoit Blanc »

Le détective le plus stylé du cinéma est de retour ! Dans cette troisième aventure « Knives Out », Benoit Blanc démêle un meurtre dans un décor aussi luxueux que suspect. Rian Johnson récidive avec un cocktail parfait d’humoir mordant, de rebondissements ingénieux et d’un casting éblouissant. Un divertissement intelligent qui prouve que le mystère n’a jamais été aussi chic et amusant.

« Zootopie 2 » : le retour trépidant au monde des mammifères

Judy Hopps et Nick Wilde sont de retour pour une nouvelle enquête ! « Zootopie 2 » explore avec finesse et humour les défis de l’adolescence dans une métropole animée frénétique. Le film allie avec brio gags hilarants et une réflexion sociale pertinente, offrant une aventure familiale aussi riche en émotions qu’en action. Un sequel qui respecte son héritage tout en ouvrant de nouvelles portes.

« The Bad Guys 2 » : le grand braquage de la rédemption

Le gang des méchants adorables remet le couvert ! Suite à leur rédemption, M. Loup et son équipe sont entraînés dans un casse encore plus audacieux. Entre scènes d’action hilarantes et moments de cœur, cette suite dynamique double la mise sur l’humour et le style. Une animation virtuose au service d’une aventure espiègle et pleine de panache.

« The Choral » : la puissance émotive d’une voix unique

Ce drame musical intimiste a touché une corde sensible. Suivant la quête d’une chorale pour gagner une compétition nationale, « The Choral » célèbre le pouvoir rassembleur de la musique face à l’adversité. Porté par des performances vocales époustouflantes et une narration sensible, le film offre une bouffée d’air frais émotionnel, rappelant que les plus belles harmonies naissent souvent des différences.

« Sinners » : le thriller psychologique qui hante les consciences

Plongée glaçante dans les méandres de l’âme humaine, « Sinners » est un thriller psychologique captivant. Suivant les destins entrelacés de personnages aux moralités ambiguës, le film tient en haleine par sa tension narrative et sa photographie envoûtante. Une œuvre qui interroge brillamment la notion de culpabilité et de rachat, longtemps après que les lumières de la salle se sont rallumées.

« Evanouis » : le cauchemar audacieux de Zach Cregger

Le maître de l’horreur anxiogène frappe à nouveau. « Weapons » ou « Evanouis« , le nouveau film du réalisateur de « Barbarian », est une expérience cinématographique vertigineuse. Mêlant plusieurs récits horrifiques en un puzzle déstabilisant, le film cultive un malaise profond et une terreur intellectuelle. Une audace qui confirme Cregger comme une voix essentielle et imprévisible du genre.

