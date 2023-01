Les critères à voir lors de l’achat d’un aspirateur Dyson

L’achat d’un aspirateur Dyson ne doit pas se faire à la légère même s’il est considéré comme l’un des meilleurs aspirateurs du moment.

La gamme d’aspirateurs Dyson est très large et chaque modèle possède ses propres particularités. Pour vous aider à faire votre choix, voici les cinq critères qu’il vous faudra considérer avant tout achat d’un aspirateur Dyson.

Avez-vous un souci avec les fils ?

Avant de jeter votre dévolu sur un modèle d’aspirateur Dyson, demandez-vous s’il vous faut un modèle filaire ou non. La plupart des modèles sont sans fil, toutefois ceux sans fil sont souvent très solides.

Sachez cependant que les modèles à fil sont plus adaptés aux grandes maisons à sol recouvert de moquette et à animaux de compagnie. Quant aux modèles sans fil, ils offrent une marge de manœuvre bien plus large. Ils conviennent à un nettoyage à l’intérieur ou à l’extérieur de votre chez-soi. Légers et polyvalents, ces aspirateurs Dyson sans fil permettent aussi de nettoyer les zones hautes et basses.

Sur le plan autonomie, les modèles sans fil peuvent tenir jusqu’à 6 heures pour une recharge complète en environ 5 heures. Leur utilisation implique cependant des aller-retours à la poubelle, car leur bac à poussière est nettement plus petit. Notez que contrairement aux modèles à fil, les aspirateurs Dyson sans fil peuvent être placés dans des endroits exigus.

Voulez-vous un aspirateur Dyson vertical, balai ou traîneau ?

Dans la gamme Dyson, il n’existe pas d’aspirateurs balais filaires ni d’aspirateurs verticaux sans fil. Vous devrez donc faire votre choix parmi les modèles verticaux, balais sans fil et traîneaux. Notez toutefois qu’il n’y a que le Dyson Big Ball Multi Floor dans cette dernière catégorie.

En général, les aspirateurs verticaux Dyson sont plus volumineux et plus puissants que ceux balais sans fil. Ces derniers sont cependant plus flexibles et plus polyvalents.

Que voulez-vous nettoyer ?

Il vous faut privilégier certains modèles selon la nature de ce que vous voulez aspirer. Si votre achat est plus motivé par le nettoyage de sol, optez pour l’aspirateur vertical Dyson Ball Multi Floor. Le Dyson Ball Animal Multi Floor convient lui aussi à l’usage pour lequel vous le prédestinez. En effet, ce dernier modèle convient également au nettoyage de sols durs et de tapis. D’autant plus qu’il se prête aussi bien au nettoyage en hauteur et même sous les meubles.

Les modèles à tête pelucheuse comme le Dyson V15 conviennent quant à eux aux maisons à sols durs. De plus, cet aspirateur Dyson peut également être utilisé pour nettoyer le tapis, la voiture…

En somme si vous voulez dépoussiérer rapidement à l’extérieur de votre maison comme dans la voiture, optez pour un aspirateur sans fil. Le modèle vertical ou traîneau est quant à lui, plus adapté pour une utilisation en intérieur.

Facilité d’entretien et d’utilisation

Il se peut que votre achat d’un aspirateur Dyson soit seulement motivé par le besoin de faciliter le nettoyage de vos sols. Dans ce cas, la conception, la facilité d’utilisation et d’entretien sont parmi les principaux critères de choix.

Sachez donc que les aspirateurs verticaux sont assez lourds par rapport à ceux sans fil. Les modèles verticaux et traîneaux sont quant à eux pourvus d’un plus grand bac à poussière. Vous n’aurez donc pas à vous soumettre fréquemment à la corvée de vidange. L’aspirateur traîneau est monté sur des pneus qui vous permettent de contourner plus facilement les obstacles. Vous aurez cependant quelques soucis pour aspirer sous les meubles et dans les endroits assez étroits.

Pensez à l’achat d’un aspirateur Dyson sans fil si vous aurez besoin de monter et de descendre les escaliers lors de son utilisation.

Notez également que le bac et l’extérieur des aspirateurs sans sac doivent être essuyés régulièrement. Les filtres doivent aussi être fréquemment rincés. Quant aux cheveux et autres substances pouvant s’entremêler dans ces filtres, vous devrez les enlever manuellement.

Le budget alloué

Avant de décider de l’achat d’un aspirateur Dyson, pensez à définir le budget que vous pouvez y allouer. Ces modèles sont en effet parmi les plus chers du marché.

Une fois votre budget défini, utilisez un filtre pour n’afficher que les modèles accessibles. Vous pourrez aussi attendre les évènements à grande promotion tels que le Black Friday. Vous y dénicherez un modèle bien plus abouti à petit prix.