Les Chromebooks bons pour la casse après quelques mois ?

Le groupe de recherche américain US Public Interest Research Group Education Fund a publié un rapport intitulé « Chromebook Churn », qui montre que les ordinateurs portables bon marché utilisés par de nombreuses écoles aux États-Unis pour l’apprentissage en ligne ont une durée de vie limitée et sont plus coûteux que des appareils plus chers. Plus explicitement, les Chromebooks cassent rapidement et cela engendre des frais important ainsi que des déchets électroniques.

Les Chromebooks s’abiment rapidement

Au début de la pandémie de Covid-19, les districts scolaires ont acheté des ordinateurs portables abordables pour les élèves. Beaucoup se sont tournés vers les Chromebooks, mais trois ans plus tard, le PIRG a constaté que bon nombre de ces ordinateurs portables commencent déjà à se casser.

Cela peut coûter de l’argent aux districts, car doubler la durée de vie des Chromebooks pourrait entraîner des économies de 1,6 milliard d’euros pour les contribuables. Cela crée également beaucoup de déchets électroniques.

Les problèmes de réparabilité des Chromebooks qui cassent

L’un des principaux problèmes est la réparabilité des Chromebooks, qui sont en moyenne plus difficiles à mettre à niveau et à réparer que les ordinateurs portables Windows. En effet, lorsque les Chromebooks sont cassés, les pièces de rechange sont plus difficiles à trouver. Plus particulièrement pour des éléments tels que les écrans, les charnières et les claviers qui sont particulièrement vulnérables aux chutes et aux secousses lors de leur utilisation en milieu scolaire.

Le PIRG a constaté que près de la moitié des claviers de remplacement pour les Chromebooks d’Acer étaient en rupture de stock en ligne, et plus d’un tiers coûtaient près de la moitié du coût d’un Chromebook typique. Certains services informatiques ont dû acheter des lots supplémentaires de Chromebooks rien que pour leurs composants.

Le rapport aborde également le problème de la date d’expiration de la mise à jour automatique des Chromebooks. Bien que Google garantisse huit ans de mises à jour automatiques pour les Chromebooks, cette période commence officiellement lorsque Google certifie un Chromebook, et non lorsque l’école reçoit effectivement l’appareil.

Au moment où une école a réussi à acheter, recevoir, configurer et déployer une flotte de Chromebooks pour les élèves, il est courant que l’expiration soit « de trois ans », indique le rapport. Les écoles se retrouvent alors avec des Chromebooks cassés inutilisables qui deviennent des déchets électroniques, ce qui nécessite d’en racheter de nouveaux.

Les recommandations vis-à-vis des Chromebooks qui cassent

Le rapport recommande donc aux écoles de considérer des alternatives telles que les ordinateurs portables Windows, qui sont généralement plus réparables et offrent une durée de vie plus longue. Il suggère également que les fabricants de Chromebooks améliorent la réparabilité et la disponibilité des pièces de rechange, ainsi que la transparence quant à la durée de vie des mises à jour automatiques. En outre, le rapport recommande aux écoles de mettre en place des programmes de réutilisation et de recyclage pour les anciens Chromebooks afin de réduire la quantité de déchets électroniques générés par ces appareils. Les écoles peuvent envisager de faire don de leurs Chromebooks cassés à des organisations caritatives ou à d’autres écoles qui peuvent en avoir besoin.