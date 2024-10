Le monde magique de Harry Potter s’estompe discrètement

Un jeu annulé, une application qui disparaît, un site qui s’évanouit comme par enchantement… Les fans de Harry Potter et de l’univers magique de J.K. Rowling assistent, impuissants, à la fermeture progressive de leurs salles communes…

Et oui, sans crier gare, le site Wizarding World s’est évaporé, prenant les fans de Harry Potter par surprise. Cette disparition inattendue est survenue juste quelques jours après que l’application officielle Harry Potter a également cessé d’exister, laissant les Potterheads des quatre coins du globe en quête de réponses.

Les fans font face à une cascade de désillusions

Alors que les fans attendent ce que leur réservera la future série Harry Potter, pour le moment, les différents portails numériques vers leur univers magique préféré se ferment les uns après les autres.

Ces disparitions auraient pu passer inaperçu, puisqu’aucune annonce officielle n’a été faite sur les réseaux sociaux. Dans le cas de l’application Harry Potter Officielle, les utilisateurs ont découvert un message d’au revoir en allant sur l’appli, le 01er octobre dernier.

Lancée en 2019 et rendue accessible à la France en 2021 sous le nom de Harry Potter Fan Club, l’appli offrait diverses fonctionnalités interactives, dont la fameuse répartition dans les maisons par le choixpeau magique. Ce le même test qui était présent sur le site Wizarding World, avant que ce dernier se fasse également la malle.

Je note quand même que si vous allez sur le site en tapant l’URL : wirazdingword.com, vous serez redirigé vers un nouveau site harrypotter.com, qui arbore le logo de la saga. Et oui, bonne nouvelle ! Votre profil, votre baguette et votre patronus ne sont pas perdus à jamais !

Il semble que le portail virtuel n’ait pas totalement disparu. Il a simplement déménagé vers une nouvelle adresse et laisser tomber son identité visuelle qui représentait pourtant un univers plus ouvert au monde entier.

Harry Potter : La magie s’immerge…

Mais si la disparition n’est finalement qu’un changement d’adresse dans la discrétion, les fans se verront tout de même devant une porte de la Salle sur Demande qui se referme.

Il y a quelques mois, Warner Bros Games avait annoncé la fermeture officielle de Harry Potter : La Magie Émerge.

Retiré le 26 août dernier de l’App Store et de Google Play Store, les serveurs fermeront officiellement le 29 octobre 2024 en Europe, en Amérique et en Océanie.

“Le jeu continuera à être accessible en Asie, en Chine continentale, comme à Hong Kong, Macau ou Taiwan, ainsi que dans une sélection de territoires asiatiques, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord”, lit-on sur le site.

Pour l’instant, Harry Potter : Hogwarts Mystery demeure le seul jeu mobile sous l’égide de Portkey Games disponible en Europe. Et la bonne nouvelle, c’est que le jeu accueillera une nouvelle fonctionnalité appelée « Journal de Poudlard » à partir du 23 octobre. Cette mise à jour permettra aux joueurs de résoudre des énigmes qui les aideront à démêler l’histoire au fur et à mesure de leur avancée.

Et comme nous sommes en période d’Halloween, Poudlard s’anime avec des décorations thématiques et la présence de créatures effrayantes pour plonger les joueurs dans une atmosphère magiquement sinistre. Je me demande tout de même si ces nombreuses annulations reflètent un déclin de l’enthousiasme des fans (pour des raisons que l’on peut imaginer… ou pas), ou si les studios officiels préparent le terrain pour quelque chose de plus ambitieux. En tant que Potterhead de longue date, je garde espoir… Et vous, qu’en pensez-vous ?

