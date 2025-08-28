Enfin ! La saga Shrek bientôt disponible pour une méga-session Netflix

Préparez le pop-corn et installez-vous confortablement : Shrek, Shrek 2, Shrek le troisième et Shrek 4 : L’intégral de la saga de ces films arrive sur Netflix dès le 1er septembre 2025.

Replongez dans le marais de Shrek avant l’arrivée du cinquième volet, vibrez aux côtés de l’âne le plus bavard du Royaume et revivez les aventures hilarantes de l’ogre préféré de DreamWorks. Une occasion en or pour (re)découvrir cette saga culte qui a marqué des générations !

Shrek débarque sur Netflix

Depuis son apparition en 2001, Shrek a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde. Le premier opus a même remporté le tout premier Oscar du Meilleur Film d’Animation. C’est une consécration historique pour DreamWorks. Si Shrek 2 est souvent considéré comme le meilleur de la saga, les suites ont par contre eu du mal à maintenir la magie des origines.

Heureusement, les spin-offs comme Puss in Boots (le Chat Botté) ont redynamisé la franchise. Le Dernier Désir (2022) a quant à lui été salué pour son animation stylisée et son approche narrative plus mature. Aujourd’hui, l’univers de Shrek s’apprête donc à vivre un nouveau chapitre avec la sortie « repoussée » de Shrek 5.

À découvrir sur Netflix : "Shrek"https://t.co/wCBfbBePbm. Nanja a March 10, 2025

La grande réunion sur Netflix

Désormais, les quatre films principaux de Shrek, ainsi que le premier Puss in Boots, arrivent sur Netflix dès le 1er septembre 2025. Seul Le Dernier Désir restera temporairement exclusif à Prime Video.

Cette disponibilité regroupée offre l’occasion idéale de revivre les aventures de l’ogre le plus célèbre du marais. De la rencontre avec l’Âne à la quête du royaume de Fort Fort Lointain, vous aurez de quoi faire un marathon nostalgique en perspective !

Un timing parfait pour relancer la machine

Cette arrivée sur Netflix n’est pas anodine. Elle intervient à un moment clé pour la franchise. Alors que Shrek 5 est confirmé avec le retour de Mike Myers. Eddie Murphy et Cameron Diaz, rejoints par la star montante Zendaya seront aussi de la partie.

De plus, on aura droit à un spin-off centré sur l’Âne. Eddie Murphy sera de nouveau la voix de ce personnage. En mettant les films à disposition du grand public, DreamWorks espère créer un effet de vague similaire à celui des Fast & Furious sur Netflix, relançant l’engouement avant les nouvelles sorties.

Une seconde chance pour les suites mal-aimées ?

Shrek 3 et Shrek 4 n’ont pas vraiment reçu l’accueil chaleureux réservé aux premiers films. Pourtant, leur diffusion sur Netflix pourrait leur offrir une réévaluation critique.

Les spectateurs pourront redécouvrir ces opus avec un regard neuf, appréciant leur humour et leur originalité sans le poids des attentes passées. C’est aussi l’occasion de mesurer l’évolution de la saga, des débuts classiques aux innovations narratives et visuelles de Le Dernier Désir.

Qu’est-ce que cela annonce pour l’ogre de Dreamworks ?

Avec ces projets ambitieux et le retour sur Netflix, Shrek est plus vivant que jamais. La franchise a su s’adapter, innover et séduire de nouvelles générations.

Alors que les fans attendent impatiemment Shrek 5 et le spin-off de l’Âne, le marathon des films disponibles en streaming promet de faire revivre la magie du marais. Préparez le pop-corn, installez-vous confortablement : l’ogre vert est de retour, et il compte bien rester !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn