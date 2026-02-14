La Momie 4 : date confirmée pour 2028, et ces acteurs cultes reviennent !

Les sables du temps viennent de livrer leur plus grand secret. La Momie 4 a officiellement une date de sortie : 2028, et le casting original remet le couvert ! Brendan Fraser, Rachel Weisz, et John Hannah ont signé pour une nouvelle aventure aussi poussiéreuse que spectaculaire. Oui, vous avez bien lu : le trio le plus désarmant de l’archéologie mondiale se reforme.

Finis les spin-offs sans âme, place au vrai retour de la franchise qui a fait vibrer les années 2000. Les amulettes vont chauffer, les sarcophages trembler, et les répliques cultes fuser. L’Égypte ancienne n’a qu’à bien se tenir.

Rick et Evelyn O’Connell reprennent du service

Les fans de la franchise La Momie peuvent sortir le pop-corn : Brendan Fraser et Rachel Weisz remettent le couvert. Universal Pictures vient d’officialiser le retour du duo culte pour un quatrième volet, prévu dans les salles obscures le 19 mai 2028. Une nouvelle qui fait vibrer la corde nostalgique de toute une génération.

Pourquoi ce retour est-il si attendu ?

Il faut remonter à 1999 pour mesurer l’impact du premier La Momie. Brendan Fraser y incarnait Rick O’Connell, aventurier désinvolte, face à une Rachel Weisz en égyptologue passionnée. Le film, mélange parfait d’action, d’humour et de frissons, avait conquis le public et engrangé des centaines de millions. La suite en 2001, Le Retour de la Momie, avait confirmé le succès. Mais en 2008, pour La Momie : La Tombe de l’Empereur Dragon, Rachel Weisz avait décliné l’invitation, laissant un vide que même l’arrivée de Maria Bello n’avait pu combler. Son retour aux côtés de Fraser est donc un événement.

Qui sont les artisans de cette résurrection ?

Derrière la caméra, on retrouve un duo qui a fait ses preuves dans l’horreur moderne : Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, les réalisateurs du délicieusement sanglant Ready or Not. Ils officient sous la bannière Radio Silence, gage de qualité pour les amateurs de frissons bien dosés. Le scénario est confié à David Coggeshall (The Family Plan). Et pour assurer la continuité, le producteur historique Sean Daniel, présent depuis 1999, rempile. Une équipe de choc pour redonner vie à la momie.

Que sait-on de l’intrigue ?

Pour l’instant, les détails sont gardés sous clé, non sans ironie. On imagine mal nos aventuriers affronter un nouveau prêtre maudit sans une bonne dose de sarcasme et de cascades improbables. Une seule certitude : Rick et Evelyn O’Connell replongent dans l’action. Et cette fois, ils ne seront pas seuls aux commandes : Brendan Fraser endosse également le costume de producteur exécutif.

Quel héritage pour cette nouvelle momie ?

La franchise a rapporté plus de 1,8 milliard de dollars au box-office mondial. Elle a traversé les époques, connu des hauts (les deux premiers films) et des bas (la tentative avortée de Dark Universe en 2017 avec Tom Cruise). Ce nouveau chapitre, porté par le retour des acteurs originaux et une équipe créative solide, pourrait bien redonner ses lettres de noblesse au mythe.

Rendez-vous en 2028 pour savoir si la malédiction est toujours aussi efficace. Une chose est sûre : le sable n’a pas fini de voler.

