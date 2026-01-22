La Momie 4 : une figure emblématique de la trilogie originale sur le point de revenir ?

Attention, les sables du temps pourraient bien se remettre à bouger ! La rumeur de « La Momie 4 », avec le retour tant espéré de Rick O’Connell (alias Brendan Fraser) et de John Hannah, fait frissonner les fans. S’agit-il d’une résurrection légendaire ?

Alors que l’univers des monstres se modernise, revenir aux sources avec le charme désordonné des aventuriers des années 2000 serait un pari audacieux. Préparez vos amulettes et vos bandelettes, on plonge dans les coulisses d’une potentielle renaissance qui promet archéologie, action et une bonne dose d’humour à l’ancienne. L’aventure est-elle vraiment de retour ?

Jonathan fera-t-il encore les 400 coups dans « La Momie 4 » ?

Le retour de Brendan Fraser et Rachel Weisz dans « La Momie 4 » a déjà enflammé les fans. Mais qu’en est-il du troisième mousquetaire, le maladroit et irrésistible Jonathan Carnahan, incarné par John Hannah ? L’acteur vient de livrer quelques indices… teintés d’un humour typiquement britannique.

Une invitation officielle ? Pas encore !

Interrogé par RadioTimes, John Hannah a confirmé n’avoir reçu aucun appel officiel pour reprendre son rôle de frère chapardeur. « Pas officiellement. J’ai entendu et vu les mêmes rumeurs que tout le monde », avoue-t-il, tout en glissant que cela « serait amusant de se retrouver ». Un ton léger, mais qui laisse planer le doute. S’il semble partant, le scénario ne l’aurait donc pas encore croisé sur sa route.

Des rumeurs… et une conversation cruciale avec Brendan Fraser

Cependant, l’espoir est permis ! Hannah révèle avoir discuté avec Brendan Fraser en 2025. Selon lui, Fraser lui a confié que le projet visait à réunir le casting original. « Il a dit qu’ils cherchaient à rassembler à nouveau le casting original. Certainement Brendan et Rachel, et Rachel était partante, à ce qu’on dit. » Un indice de poids qui suggère que l’idée d’une grande retrouvaille est bien dans l’air du temps à Hollywood.

« Un sérieux acteur » conquis par le « non-sens » familial

L’acteur, avec autodérision, se souvient de ses réticences initiales : « Quand on m’a proposé La Momie pour la première fois, je me suis dit : « Je suis un acteur sérieux, pourquoi irais-je faire ce genre de non-sens ? » » Un avis qui a radicalement changé. Il reconnaît aujourd’hui le charme de ces « bons films familiaux et amusants ». Sa conclusion ? « S’ils me le demandent, je le ferai. Ne faisons pas les timides. » Un « oui » conditionnel, mais franc et massif.

Alors, Jonathan sera-t-il de la partie ?

Pour l’instant, rien n’est gravé dans le sable. Le film, écrit par Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett et David Coggeshall, en est à ses balbutiements. Aucune distribution au-delà du duo vedette n’est confirmée. Mais l’espoir subsiste : le projet étant encore jeune, la porte reste grande ouverte pour que le frère d’Evelyn, dernier vu en tenue de night-club à Shanghai, puisse revenir faire des siennes.

Une chose est sûre : la simple possibilité de son retour ajoute une dose d’excitation supplémentaire à cette résurrection tant attendue. Croisons les doigts pour que les scénaristes trouvent un trésor suffisamment scintillant pour attirer notre voleur préféré une quatrième fois. L’aventure ne serait pas tout à fait complète sans lui

