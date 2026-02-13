La fin de Salvador sur Netflix expliquée : le tueur n’était pas un inconnu, et la justice est amère

La fin de Salvador sur Netflix a laissé les spectateurs groggy, les mâchoires serrées. Derrière le thriller policier se cachait un secret de famille aussi vieux que la ville elle-même. Le tueur, ce n’était pas un monstre venu d’ailleurs, mais une ombre familière, une figure du quotidien dont le visage nous était tendu depuis le début.

Mais la révélation la plus amère, c’est celle de la justice : impuissante, contournée, presque complice. Ce n’est pas un procès qui scelle le destin des personnages, mais une série de choix individuels, aussi déchirants que définitifs. On décrypte ce final qui ne fait pas de cadeau, et où la vraie victime est peut-être l’espoir.

Salvador sur Netflix : un père en quête de justice dans l’enfer des extrêmes

La nouvelle série espagnole de Netflix, Salvador, plonge ses spectateurs dans un récit aussi tendu que poignant. Au cœur de l’intrigue, Salvador « Salva » Aguirre, un paramédical en rémission d’alcoolisme, voit son passé douloureux ressurgir quand sa fille Milena, membre d’un groupe néonazi, est assassinée. Entre vengeance personnelle et corruption systémique, le père endeuillé va devoir naviguer dans les eaux troubles de l’extrémisme politique. Attention, spoilers !

Pourquoi Salvador se lance-t-il dans cette enquête ?

La vie a brisé Salva. Ses addictions passées l’ont éloigné de sa fille, Milena, qui a trouvé refuge auprès des White Souls, le groupuscule néonazi le plus redouté de la ville. Lorsque des émeutes éclatent après un match de football, les affrontements blessent grièvement Milena. Hospitalisée, des tueurs masqués l’achèvent en la poignardant sur son lit. La police, corrompue ou indifférente, classe rapidement l’affaire. Pour Salva, c’est inacceptable. Il entame alors sa propre enquête, guidé par un seul credo : la vérité, pas la vengeance.

"SALVADOR" SUR NETFLIX : UNE PLONGÉE GLAÇANTE AU CŒUR DES HOOLIGANS NÉONAZIShttps://t.co/9uk48sVqHI — Netflixologue (@netflixologue) February 11, 2026

Carla et Davila : des alliés trompeurs ?

En remontant la piste, Salva rencontre Carla, la tenancière du bar néonazi où Milena travaillait. Elle lui souffle des théories complotistes accusant l’extrême gauche. Mais c’est l’invitation à dîner chez Nicolás Dávila, un richissime homme d’affaires, qui change la donne. Dávila contrôle les White Souls via des policiers corrompus et veut faire de Salva un porte-parole involontaire de son agenda anti-immigration. En échange de son silence et de son image de « père converti », il lui livre le nom du meurtrier : Mateo, un ancien voisin, ami de Milena.

Pourquoi Salva sauve-t-il la vie du meurtrier de sa fille ?

C’est le paradoxe central de la série. Salva apprend que Mateo, incel misogyne, a tué Milena par rancœur après qu’elle a refusé une relation. Dávila veut étouffer l’affaire en faisant porter le chapeau à un immigré arabe fictif. Alors que Mateo est traqué par Nacho, le petit ami de Milena, il appelle Salva à l’aide. Le père se rend sur place. Il pourrait laisser la vengeance s’accomplir. Mais Salva veut la justice, pas un crime de plus. Il sauve Mateo pour qu’il réponde de ses actes devant la loi. Une décision morale puissante, qui le place à l’opposé des manipulateurs comme Dávila.

Julia, le double de Milena ?

Julia, une jeune mère membre des White Souls, ressemble à Milena : isolée, exploitée, manipulée. Salva voit en elle une chance de rédemption. Il négocie avec la police pour qu’elle obtienne la garde de sa fille Ana en échange de son témoignage contre le groupe. Il lui offre même l’appartement qu’il avait acheté pour Milena. En aidant Julia à s’extraire de la spirale de haine, Salva accomplit ce qu’il n’a pas pu faire pour sa propre fille. Une fin douce-amère, mais porteuse d’espoir.

Les White Souls paient-ils pour leurs crimes ?

En partie. Mateo, par vanité, avait filmé son meurtre. À sa mort, la vidéo est diffusée, anéantissant le plan de Dávila. Julia témoigne, et plusieurs figures des White Souls (Carla, Maximo, Nacho) sont arrêtées. Mais les frères Dorado, Ignacio (chef de la police) et Alejandro (avocat du groupe), protégés par Dávila, s’en sortent indemnes. Ignacio est même promu, tandis que la commissaire Martin, qui avait tenté de démanteler le réseau, est rétrogradée. La série dénonce ainsi un système où la justice plie devant l’argent et le pouvoir.

Pourquoi Mateo a-t-il filmé son crime ?

Mateo n’est pas un militant néonazi convaincu. C’est un incel, abreuvé de discours de haine en ligne contre les femmes. Il a tué Milena par frustration sexuelle et par orgueil blessé, après qu’elle a couché avec lui sans vouloir de relation sérieuse. Filmer son crime était pour lui une manière de se glorifier auprès de ses pairs sur les forums. Un portrait glaçant d’une violence qui dépasse les clivages politiques pour puiser dans les pires travers de la masculinité toxique.

Quel est le message final de Salvador ?

Salvador ne propose pas de happy end simpliste. Les méchants ne sont pas tous punis, les bons ne triomphent pas toujours. Mais le parcours de Salva offre une lueur : celle d’un homme qui refuse de laisser la haine guider ses actes. En sauvant son ennemi, en protégeant Julia, il prouve que la justice et l’humanité peuvent survivre même dans les pires ténèbres. Une série coup de poing, à voir absolument sur Netflix.

