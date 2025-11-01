Kingdom Come: Deliverance 2 – 8 conseils essentiels pour bien débuter votre aventure

Vous venez de plonger dans l’immensité réaliste de Kingdom Come: Deliverance 2 et vous vous sentez un peu perdu entre les combats ardus et la complexité médiévale ? Pas de panique !

Pour éviter de finir comme un paysan désarmé face à un chevalier bardé de fer, voici les astuces indispensables. De la récupération de votre fidèle jument aux techniques de combat vitales, suivez le guide pour démarrer votre aventure du bon pied.

Premiers pas : l’art de se faire une place

À peine aurez-vous achevé le prologue de Kingdom Come: Deliverance 2 et écouté les sages conseils de Bara, qu’une décision cruciale s’impose. Direction le forgeron de Tachov, au nord, ou le meunier du Moulin de Semine, au sud-ouest. Ces deux personnages, bien que signalés par l’intrigue principale, méritent une visite immédiate.

Le forgeron vous initiera à la forge, tandis que le meunier vous enseignera l’art du crochetage et du pickpocket. Surtout, chacun vous offrira un lit personnel pour dormir et sauvegarder, ainsi qu’un coffre pour entreposer votre butin. Ces refuges vous éviteront de payer des auberges ou de dormir dans des granges en cachette. Si vous ne deviez en choisir qu’un, le forgeron est préférable : c’est l’un des rares marchands à acheter armures et armes à bon prix.

In order to survive in Kingdom Come: Deliverance 2's hardcore mode, these tips are essential to implement in your playthrough. https://t.co/YIoGzRPFy7 — DualShockers (@DualShockers) August 29, 2025

La clé des bois : un arc gratuit à portée de main

En route pour Tachov, ouvrez l’œil : une opportunité précieuse vous attend. Juste avant l’embranchement menant au village, un sentier de terre s’enfonce vers l’est dans les bois. Suivez-le pour découvrir une cible fixée à un arbre, criblée de flèches.

À ses côtés, un arc d’if de village et un sac contenant deux douzaines de flèches, une potion d’archer, un livre de compétence et un kit de réparation vous attendent. N’oubliez pas de récupérer les flèches plantées dans la cible ! Bien que les combats au corps-à-corps dominent, cet arc sera précieux pour chasser ou éliminer des ennemis à distance.

Fidèle compagne : retrouvez Pebbles sans bourse délier

Les vastes étendues de Bohême sont décourageantes à pied. Heureusement, votre fidèle jument Pebbles, perdue lors du prologue, vous attend au marchand de chevaux de Semine, au sud-ouest de la ville. En discutant avec le marchand, vous pourrez tenter de récupérer Pebbles gratuitement via un test de persuasion facile.

Même en cas d’échec, son prix reste modique, environ 100 groschen. Pebbles n’est pas qu’un simple moyen de transport : elle porte votre butin et voit ses statistiques s’améliorer naturellement avec le temps, un avantage unique.

L’école des champions : leçons de combat avec Tomcat

Sur les conseils de Bara, partez à l’ouest jusqu’au camp des Nomades pour rencontrer Tomcat, le robuste instructeur de l’avantage « Entraînement au combat ». Ses leçons vous enseigneront des combos en mêlée cruciaux et boosteront durablement vos compétences martiales.

Si vous parvenez à le vaincre en duel, il vous apprendra la Frappe Maîtresse, une contre-attaque dévastatrice. Bien que difficile à exécuter, cette technique vaut largement l’effort consenti. Si le duel semble trop ardu, n’hésitez pas à revenir plus tard, une fois Henry aguerri.

Meilleur ami de l’homme : sauvez Mutt et son trésor

Votre chien Mutt, perdu depuis le prologue, n’attend que vous. Rendez-vous dans une clairière au sud-ouest du camp des Nomades, repérable à son sol infesté de loups. Après une coupe-scène, vous devrez affronter une meute. Protégez vos jambes et jouez la défense : attaquez uniquement après avoir paré leurs assauts.

Après la victoire, Mutt est à vous ! Nourrissez-le et caressez-le régulièrement, et il deviendra un allié précieux : il chassera pour vous, distraira vos ennemis et pistera des odeurs. Avant de quitter la tanière, fouillez l’alcôve dans la falaise : une épée large, une cuirasse rapiécée et un trésor valant 850 groschen vous y attendent.

La cuirasse rapiécée est un excellent départ, mais un équipement supérieur se trouve près de l’étang de Rockwater, au nord du camp des Nomades. Cherchez deux tombes profanées à l’ouest de la route, gardées par d’autres loups. Une fois ces derniers vaincus, vous pourrez récupérer une épée longue de bataille, un bouclier Von Bergow et un heaume saxon à visière. Ces pièces d’exception vous accompagneront durant toute la première moitié de votre aventure.

Butin de hors-la-loi : le camp des pilleurs de tombes

À l’est du camp des Nomades, sur les collines boisées à l’ouest de Zhelejov, se cache un camp de trois pilleurs de tombes. Ils attaqueront à vue, mais ne sont pas redoutables. En les neutralisant (un arc peut faire des merveilles), vous mettrez la main sur un butin conséquent.

Il est composé d’une dague pour les assassinat, une pelle pour déterrer vous-même des trésors, une coupe en or et un coffre. Ce dernier, ouvrable avec une clé sur l’un des bandits, contient un haubert de mailles saxon, un bijou et une épée large.

Élixir de sauvegarde : l’art de brasser le Saviour Schnapps

Le Saviour Schnapps est votre seul moyen de sauvegarder manuellement en dehors des lits personnels. Pour en avoir, il vous faut un chaudron de vin, une ortie et deux belladones. Portez l’ortie à ébullition pendant deux tours de sablier, broyez la belladone, ajoutez-la et faites bouillir un tour supplémentaire avant de mettre en fiole.

Un brassage réussi confère des bonus de stats. Si la belladone est rare, utilisez-en une seule pour créer une version faible, qui sauvegarde sans bonus. Les apothicaires et certains marchands en vendent également, une option plus coûteuse mais plus rapide.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn