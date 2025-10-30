Vous galérez dans Civilization VII ? Ces conseils vous permettront de prospérer rapidement

Vos guerriers s’égarent, vos rivaux vous devancent en technologie et Gandhi, encore lui, menace le monde d’une frappe nucléaire ? Respirez ! Civilization VII est un champ de mines stratégique, mais ces conseils sont votre bouclier et votre épée.

Nous allons transformer votre empire chancelant en une civilisation florissante et crainte. Préparez-vous à passer du statut de pion à celui de maître du jeu. La domination mondiale n’a jamais été aussi accessible.

Géographie, exploration et commerce

L’importance de la géographie et du positionnement sont cruciales. Les développeurs ont supprimé la fonction d’exploration automatique de l’Éclaireur présente dans Civ 6, forçant les joueurs à surveiller de plus près ce qui se dévoile autour d’eux.

Sinon, Civilization 7 arrivera le 11 février 2026, et il apporte de nombreuses nouvelles mécaniques à la série légendaire. Avec plus de 60 heures de jeu grâce à une clé d’accès anticipé, voici comment naviguer parmi ces changements.

Dans Civilization VII, l’Éclaireur est indispensable.

Lors de l’exploration dans Civilization VII, priorisez les sources d’eau douce, vitales pour le développement, et utilisez le filtre carte pour identifier les sites de colonisation idéaux. Le jeu vous guide, mais la liberté est totale. Soyez attentif aux ressources stratégiques, aux cases à haut rendement et aux défenses naturelles comme les montagnes infranchissables qui créent des points de contrôle. La diversité des terrains (montagnes, déserts, côtes) est un atout, car de nombreux développements bénéficient de bonus selon leur environnement.

Astuce bonus : surveillez les cases de Découverte offrant des bonus précoces. Elles ont un effet miroitant et un visuel unique. Déplacez un éclaireur (ou une autre unité) dessus pour choisir entre deux avantages.

L’expansion est cruciale et bien moins punitive.

Votre limite de colonies, extensible, évite tout malus de bonheur si elle est respectée. Dès que possible, fondez de nouvelles villes sur les sites côtiers repérés lors de l’exploration, l’Âge des Explorations rendant l’accès à la mer vital pour les « Terres Lointaines ». Les colonies capturées augmentent votre empire, mais aussi votre compteur : prévoyez toujours une marge pour vos conquêtes militaires.

Ensuite, créez de petites colonies uniquement pour leurs ressources

Les ressources stratégiques sont vitales. N’hésitez pas à fonder de petites colonies, même sur de simples îlots, pour en contrôler. Ces ressources, renouvelées à chaque ère, boostent tous les aspects de votre empire. Une présence côtière sur ces îles active le mécanisme de « Flotte au Trésor », générant des convois qui rapportent de précieux points de victoire économique. Ces avant-postes servent également de bases navales stratégiques. Enfin, priorisez les chameaux, une ressource clé pour augmenter la capacité de stockage de vos villes.

Utilisez les Négociants pour créer des routes entre colonies isolées

Vos colonies dans Civilization VII s’étendent, mais il faut les relier. Les Négociants ont une portée limitée et doivent être déplacés manuellement vers la ville cible. Une fois sur place, ils établissent une route marchande autonome. Ils peuvent aussi créer des routes terrestres. Les colonies créent automatiquement une route vers la population la plus proche, mais pas forcément optimale. Si des ressources lointaines ne peuvent pas être réassignées, construisez une nouvelle route.

Employez les points d’Influence pour annexer des cités indépendantes

Chaque âge contient des nations indépendantes aléatoires, hostiles ou amicales, spécialisées dans la science, l’économie, la force militaire ou la culture. Utilisez vos points d’Influence pour les rallier. Devenez suzerain pour obtenir des bonus, lever des troupes, puis les annexer. Attention : un voisin belliqueux peut conquérir la cité pendant que vous y investissez. Surveillez aussi les rivaux qui peuvent vous devancer au dernier moment.

La gestion des villes et colonies

Civilization 7 tourne autour de l’expansion territoriale et du renforcement économique. Villes et colonies doivent être surveillées de près.

Spécialisez vos colonies sans crainte

À 7 population, une colonie peut recevoir une spécialisation qui stoppe sa croissance et envoie des ressources à la capitale. Assurez-vous d’avoir exploité toutes les ressources avoisinantes avant de le faire. Une ville minière doublera sa production, une ville de pêche aussi. Une colonie urbaine peut plutôt booster science et culture. Pour transformer une colonie en ville : cela coûte de l’or. Mais moins cher si vous avez déjà développé la colonie. Si votre économie est forte, achetez les bâtiments avant la conversion. Sinon, une nouvelle ville utilisant la production peut être précieuse.

Réfléchissez à la croissance urbaine

Les cases entièrement développées deviennent des quartiers urbains. Tandis que la périphérie reste rurale. Chaque civilisation possède des quartiers uniques à construire sur la même case. Planifiez : les Spécialistes améliorent les rendements des cases développées, ce qui compte pour la victoire scientifique. L’IA est plus agressive que jamais : ajoutez remparts et fortifications. Les armées doivent détruire toutes les cases fortifiées avant de capturer une ville ; placez stratégiquement quelques quartiers pour forcer l’ennemi à s’y attaquer.

Réparez vos développements

Catastrophes naturelles fréquentes : inondations de rivières, éruptions volcaniques, blizzards, tornades… Utilisez l’or pour réparer instantanément vos cases plutôt que la production. Le jeu vous avertit, mais certaines crises (voir plus bas) sont plus discrètes comme la peste avant de vous en apercevoir. Repérez la fumée. Mais vous ne pouvez pas réparer pendant qu’un désastre est actif.

Construisez sans crainte à l’aube d’un nouvel âge

Le système en trois âges dans Civilization VII distingue bâtiments « intemporels » et standards. Les Intemporels (comme le Grenier) restent utiles, d’autres perdent leur bonus. Vous pouvez désormais construire par-dessus les développements obsolètes. La reconstruction est rarement nuisible. Cela limite l’étalement urbain et laisse les cases rurales produire, boostées par les bâtiments intemporels. Possédez de nombreuses fermes ? Ajoutez un grenier. Beaucoup de bûcherons ? Ajoutez une scierie.

Mener une guerre efficace

Les nouveaux commandants changent la guerre. Le premier est le commandant d’armée, puis viennent les commandants navals et aériens. Les unités n’ont plus d’XP : tout va au commandement à portée. Chaque commandant possède des arbres de compétences débloqués en montant de niveau, offrant bonus d’attaque, bonheur, or… En cas de guerre, un Commandant est quasiment indispensable.

Éclaireurs et militaires dès le début

Le premier tour après la fondation de la capitale : produisez un Éclaireur. Ensuite, au moins un Guerrier pour protéger la ville et fouiller les cases avoisinantes. L’agression arrive vite dans Civ 7. Certaines parties restent pacifiques, d’autres exigent une armée constante.

Exploitez les commandants

Débloqués via une civique, vous recevez un commandant gratuit au début. S’il meurt, recréez-en un vite. Les commandants augmentent portée et nombre d’unités groupées (jusqu’à six). Le regroupement simplifie la micro-gestion, supprime souvent les pénalités de mouvement et accélère les déplacements.

Astuce bonus : utilisez le commandement renfort pour déplacer automatiquement les troupes vers le Commandant ; elles ne peuvent pas être attaquées en route.

Vérifiez les alliances avant de déclarer la guerre

Si un allié entre en guerre, vous devez choisir : le suivre ou rompre l’alliance. L’inverse est vrai : déclarer la guerre à un ennemi entraîne souvent ses alliés. Parfois, la guerre est évitable. Avant de capturer une ville pacifique pour ses ressources, ouvrez le menu des leaders et vérifiez les alliances.

N’hésitez pas à dépenser de l’Influence

Le nouvel « Âge Chronomètre » avance via des points d’Héritage, missions, technologies ou civiques futures. À 100 %, l’âge progresse ou le jeu se termine. La plupart de mes parties ont été serrées. Il faut synchroniser vos objectifs. Pas encore terminé votre voie d’héritage préférée pour débloquer un Âge d’Or ? Retardez les autres leaders. Les points d’Influence sont précieux ici.

Comme dans les précédents épisodes, vous pouvez gagner par victoire militaire, scientifique, culturelle ou économique. Ce que vous accomplissez dans un âge influence le suivant, mais vous pouvez aussi l’emporter avec 20 points de victoire au total, même mélangés. Contrôler les mers avec destroyers et porte-avions pendant que l’ennemi navigue encore sous voiles est possible.

Ne manquez pas les Civiques uniques

Civilization 7 retire les restrictions entre leaders et civils. Vous pouvez associer n’importe quel leader à n’importe quelle civ, et votre civ change à chaque âge. Chaque civilisation possède des Civiques uniques en plus des génériques ; débloquez-les avant qu’ils disparaissent avec l’âge précédent.

Préparez-vous à gérer une crise

Quand l’Âge Chronomètre atteint environ 70 %, une crise aléatoire frappe chaque leader. Des emplacements de politique de crise s’ouvrent avec plusieurs réponses, utiles ou farfelues. Les crises s’intensifient jusqu’à la fin de l’âge, puis se réinitialisent. Surveillez le chronomètre : augmenter bonheur et revenus permet généralement de passer la crise sans encombre.

Civilization 7 est un jeu immense, avec des stratégies plus profondes qu’il n’y paraît. Les changements majeurs rendent parfois vos habitudes obsolètes. Ces conseils devraient vous aider à bien démarrer !

