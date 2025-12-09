Choc dans le monde du jeu vidéo : Katsuhiro Harada, l’âme de Tekken, prend sa retraite

Coup de poing émotionnel dans l’univers vidéoludique ! Après près de trois décennies à sculpter le visage du combat numérique, Katsuhiro Harada, le légendaire producteur de Tekken, annonce son départ à la retraite.

L’architecte des Mishima, celui qui donnait un uppercut aux conventions, range ses gants. Une page iconique se tourne, laissant la communauté sous le choc et avec une question brûlante : qui pourra porter le flambeau de cette saga mythique ? Le combat continue, mais sans son maître d’armes.

L’âme de Tekken prend sa retraite

Un véritable coup de poing émotionnel a frappé la planète jeu vidéo ce lundi 8 décembre 2025. Katsuhiro Harada, figure historique et architecte de la légendaire saga Tekken, a annoncé son départ de Bandai Namco, qu’il quittera à la fin de l’année. Dans un communiqué publié sur X, le producteur iconique a confié que les 30 ans de la franchise, auxquels il a consacré l’essentiel de sa carrière, marquaient pour lui « la fin idéale d’un chapitre ». Une décision mûrie par le temps qui passe et des pertes personnelles, qui l’ont poussé à réfléchir à la suite de son parcours créatif.

Un héritage qui a redéfini le jeu de combat

Si la paternité technique du premier Tekken revient à Seiichi Ishii, c’est indéniablement Harada qui, en près de trois décennies, a forgé l’identité et l’âme moderne de la série. Successivement réalisateur, producteur et enfin visage public incontournable, il a été le pilote de son évolution créative. Il a transformé ce jeu de baston en un pilier majeur de la scène esport mondiale, tout en cultivant un lien unique, souvent teinté d’humour, avec une communauté de joueurs fidèles et passionnés.

Une transition en douceur et un dernier salut

L’homme assure que son départ ne sera pas un vide. Ces dernières années, il a anticipé cette transition. C’est pourquoi, il a confié progressivement ses responsabilités. Il a donné la supervision de l’univers narratif riche de la licence, à ses collègues. Et sa dernière apparition officielle sous la bannière Bandai Namco est déjà programmée. Il sera présent lors de la grande finale du Tekken World Tour 2025 en Suède, les 31 janvier et 1er février 2026. Une occasion en or pour les fans de lui faire un adieu tonitruant.

La franchise entre héritage et nouveaux défis

Face à cette annonce qui a attristé les adeptes, l’éditeur a rapidement réagi pour calmer les inquiétudes. Sur les réseaux sociaux, Bandai Namco Entertainment a salué le travail acharné de Harada. Et la marque a promis de poursuivre son œuvre en écoutant attentivement la communauté. « Nous continuerons à prendre à cœur les commentaires (…) afin de garantir que nous respectons la vision et l’esprit créés par Harada », peut-on lire. Le message est clair : l’esprit Tekken doit perdurer.

La succession : le prochain round

La question qui occupe désormais tous les esprits est simple : qui pourra endosser le costume de Harada ? Qui aura les épaules et la vision pour piloter la franchise dans son prochain chapitre, tout en honorant son héritage colossal ? L’entreprise n’a pas encore désigné de successeur, laissant planer un suspense digne des meilleurs stories modes. Une page incroyable se tourne, mais l’histoire de Tekken, elle, est loin d’être terminée. Le combat continue.

