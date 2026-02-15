John Wick va débarquer sur PS5 : Brutalité et subtilité sont au programme !

Sortez vos plus beaux costumes et rechargez vos chargeurs. La licence John Wick s’apprête à faire trembler la PS5 avec un jeu vidéo qui promet de conjuguer la fureur du Baba Yaga et l’élégance d’un ballet mortel. Fini les simples défouloirs : ici, la brutalité se danse et la subtilité se savoure.

Les développeurs évoquent un système de combat exigeant, où chaque balle compte, chaque esquive se mérite, et où l’environnement devient votre meilleure arme. Alors, simple adaptation de plus ou véritable bijou d’action tactique ? Réponse dans la fumée et les impacts. Et gare à celui qui dérange le chien.

John Wick : le jeu vidéo tant attendu dégaine enfin sur PS5, Xbox et PC

La nouvelle a claqué comme un coup de feu lors du dernier State of Play de Sony. Saber Interactive, le studio derrière le carton Warhammer 40,000: Space Marine 2, développe actuellement un jeu vidéo John Wick pour PlayStation 5, PC et Xbox Series X/S. Et cette fois, ce ne sera pas une simple adaptation bas de gamme. Lionsgate, la société de production derrière les films, a mis les moyens, avec la bénédiction du réalisateur Chad Stahelski et le retour de Keanu Reeves dans le rôle-titre. Bref, Baba Yaga débarque dans nos consoles.

Keanu Reeves sera-t-il vraiment dans le jeu ?

Oui, et pas seulement en prête-nom. Selon l’annonce officielle, Keanu Reeves prêtera son « look, sa voix et plus encore » au projet. Une façon élégante de dire qu’il sera physiquement et vocalement présent, probablement via un scan facial et des enregistrements en studio. Le trailer dévoilé alterme entre scènes pré-rendues d’une élégance mortelle (costume sur mesure, gun-fu chorégraphié) et un aperçu du moteur du jeu, avec des finitions brutales et sanglantes. On sent que Saber Interactive veut capturer l’essence viscérale des films.

Une histoire inédite ou un copier-coller des films ?

Bonne nouvelle : le jeu ne se contentera pas de recycler les intrigues des quatre longs-métrages. Il proposera un scénario original s’inscrivant dans la timeline John Wick. On y retrouvera des personnages familiers (le Continental, Charon, peut-être Winston) ainsi que des visages inédits créés spécialement pour l’occasion. L’objectif est d’élargir l’univers sans le trahir. Chad Stahelski himself est impliqué dans le projet, garantissant une cohérence avec la saga.

À quoi ressemblera le gameplay ?

Saber Interactive promet monts et merveilles : un système de combat « gun fu » distinctif, une caméra à couper le souffle, des séquences de conduite immersives et une variété d’environnements mémorables. Traduction : on devrait retrouver cette danse mortelle entre tirs et corps-à-corps qui fait la signature de la franchise. Le studio a prouvé son savoir-faire avec l’action frénétique de Space Marine 2. Reste à voir comment il transposera la précision chirurgicale de John Wick en jeu vidéo.

Pourquoi ce jeu est-il plus attendu que les précédents ?

John Wick a déjà eu droit à deux adaptations vidéoludiques, mais aucune n’a vraiment convaincu. En 2017, John Wick Chronicles (VR) avait déçu, signé par les créateurs de Payday. Deux ans plus tard, John Wick Hex tentait une approche tactique au tour par tour, plus fidèle à l’esprit d’improvisation qu’à l’action frénétique. Deux tentatives honorables mais mineures. Cette fois, Lionsgate parle clairement d’un projet « AAA ». Saber Interactive, fort de son expérience sur les grosses licences, semble armé pour livrer le jeu que les fans attendent vraiment.

Quels sont les autres projets de Saber Interactive ?

Le studio n’en est pas à son coup d’essai. Outre John Wick, il développe une adaptation du jeu d’horreur Hellraiser, un jeu Jurassic Park Survival, le très attendu Turok: Origins et surtout le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic, qui traîne en longueur depuis des années. Une liste impressionnante qui montre que Saber Interactive est devenu un partenaire de choix pour les adaptations de licences. Le succès de Space Marine 2 en 2024 a conforté sa réputation.

Quand sortira ce jeu ?

Aucune date de sortie n’a été annoncée. Le trailer ne mentionne même pas de fenêtre approximative. Le projet semble encore en développement, mais l’implication de Keanu Reeves et l’annonce officielle laissent penser que les choses avancent sérieusement. On peut raisonnablement espérer une sortie d’ici 2027 ou 2028, mais pour l’instant, le mystère reste entier. Une chose est sûre : le Baba Yaga sera de retour, et cette fois, c’est nous qui tiendrons le pistolet.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn