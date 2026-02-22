Joe et l’école de la vie sur Netflix : Joe et BJ se réconcilient-ils à la fin ?

Joe nous a fait pleurer, rire, puis pleurer dans Joe et l’école de la vie sur Netflix, mais cette fin ? Que signifie-t-elle? Entre BJ et lui, la tension tenait plus du western spaghetti que du feel-good movie.

Alors, pardon ou poignée de main forcée ? On décortique ce final ambigu où l’amitié masculine vacille entre deux bières et un silence gêné. Spoiler : les larmes sont incluses, le happy ending, moins sûr.

Joe et l’école de la vie : un road trip qui finit en leçon de vie et en cavale

Attention, âmes sensibles s’abstenir. La fin de Joe et l’école de la vie nous offre une réconciliation explosive entre Joe et BJ, après une séparation qui sentait le vinaigre. Mais avant d’en arriver là, il a fallu passer par une bagarre, un abandon sur une route déserte, une leçon d’histoire impromptue et une fusillade avec des trafiquants iraniens. Rien que ça. Spoilers, évidemment.

Pourquoi BJ et Joe se sont-ils fâchés ?

Tout commence par un mensonge. Brian, le père de BJ, invente une maladie en phase terminale pour obliger son fils à faire un voyage avec son grand-père Joe. L’objectif ? L’emmener visiter Morehouse College, une université historiquement noire, pour qu’il se reconnecte avec ses racines. BJ, lui, ne rêve que de Pepperdine avec ses potes blancs. Le road trip est donc une mission éducative déguisée.

Les tensions culminent lorsque BJ sauve Destiny, une prostituée, d’un bordel. Joe, par orgueil, refuse d’approuver l’acte de son petit-fils et en profite pour tacler toute sa génération. BJ réplique, et Joe le largue sur une autoroute avec la fille. La goutte d’eau ? BJ balance que sa gentillesse n’était motivée que par la fausse maladie de Joe. Blessé, Joe finit au bar.

Après une nuit à l’hôtel où Destiny le remercie chaleureusement, la jeune femme lui fait la leçon. Tous les endroits où Joe s’était arrêté pour des photos étaient des lieux clés de l’histoire noire américaine. BJ, imbu de sa supériorité morale et numérique, avait snobé ces leçons. Grâce à Destiny, il comprend enfin que son grand-père ne l’emmenait pas n’importe où. Il réalise qu’il s’était rendu imperméable à la connaissance.

Joe est-il resté insensible ?

Pas exactement. Il apprend que des gangsters iraniens, furieux que BJ ait enlevé « leur propriété » (Destiny), sont à leur recherche. Brian lui donne leur position. Joe fonce, non sans une certaine peur des représailles familiales (Madea n’aurait pas apprécié). Il les rejoint juste avant les Iraniens. La cavale commence.

Les Iraniens les coincent et tirent. Joe, à court de munitions, supplie BJ de laisser tomber Destiny pour sauver leur peau. BJ refuse et fait un discours enflammé contre le trafic d’êtres humains. Les gangsters semblent émus, mais en réalité, ils fuient parce que Brian a débarqué avec la police locale et le FBI. Oui, Brian a utilisé tous ses réseaux pour retrouver son fils.

Brian est soulagé de voir que BJ a compris l’importance de ses racines. Mieux : BJ annonce qu’il veut aller à Morehouse, pas à Pepperdine. Pourtant, quand il propose de finir le road trip avec Joe et Destiny, Brian s’inquiète. Il craint que son fils ne dérape comme sa mère. BJ insiste : il a encore des choses à apprendre de son grand-père. Brian cède.

Que retenir de cette fin ?

Joe et l’école de la vie sur Netflix ne dit pas que les vieux ont raison et les jeunes ont tort. Il dit plutôt que chaque génération a ses forces et ses faiblesses, et qu’il faut savoir puiser dans l’histoire des siens pour avancer. BJ apprend à s’affirmer en tant qu’homme noir, tout en gardant son esprit critique. Une leçon universelle, servie avec humour et action. À méditer.

