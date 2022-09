Jabra dévoile ses nouveaux écouteurs Elite 5

A l’IFA 2022, Jabra a dévoilé ses Elite 5, des écouteurs sans fil conçus pour rester dans sa bulle en toutes circonstances.

Jabra lance ses nouveaux écouteurs sans fil milieu de gamme débarquant avec tout un lot de fonctionnalités. Ils répondent à tous les besoins quotidiens de l’utilisateur en assurant notamment une puissante réduction de bruit active.

Jabra Elite 5, l’équilibre parfait entre prix et fonctionnalités

Les Jabra Elite 5 offrent jusqu’à sept heures de lecture continue avec la suppression du bruit activée. Le constructeur promet même plus de 28 heures d’autonomie avec l’étui. Ce qui est largement suffisant pour des journées bien remplies où la concentration est requise.

Ils prennent aussi en charge le Bluetooth multipoint pour deux connexions simultanées. Ce point permet donc d’écouter à la fois certaines choses sur deux différents appareils. La prise en charge de codec inclut également aptX, AAC et SBC.

Ces écouteurs sans fil de Jabra affichent une haute performance. Ils contiennent en effet aussi des pilotes de 6 mm et un égaliseur personnalisable. Ses six micros intégrés assurent de hautes performances d’appel vocales avec en prime la suppression du vent. Sans compter le fait que vous profiterez d’Android Fast Pair et de Windows Swift Pair. Ils prendront aussi en charge Google Assistant et Alexa d’Amazon.

© Jabra

Des écouteurs prônant le confort et la praticabilité

Jabra annonce un ajustement discret, confortable et compact pour ses Elite 5. On retrouve la forme en larme caractéristique du reste de l’actuelle série Elite du constructeur. Accessibles à environ 169,99 euros, ces Jabra Elite 5 se placent facilement dans les meilleurs écouteurs sans fil de la marque Jabra.

Ces écouteurs polyvalents sont idéaux pour vous isoler des bruits extérieurs afin de vous permettre de rester concentrés sur ce que vous faites. Vous conserverez votre capacité d’attention tout en appréciant votre musique préférée. Ils sont donc parfaits pour les activités en intérieur comme en plein air. D’autant plus qu’ils sont certifiés IP55. Ces nouveaux écouteurs milieu de gamme résistent très bien à la poussière et à l’eau.