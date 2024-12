L’utilisation de l’IA générative : vol ou risque de pénalisation pour votre entreprise ?

En 2024, de nombreux auteurs ont décidé de mettre tout leur contenu derrière un mur payant. C’est non pas par choix, mais par nécessité. Afin de protéger la valeur des récents écrits, c’est désormais une démarche à faire car l’IA générative peut transformer tout ce qui relève du domaine public sans être victime d’une pénalisation.

L’idée qu’un individu malintentionné ou plusieurs puissent utiliser mes idées pour promouvoir des arnaques me hante. Ce scénario, bien que dramatique, illustre un problème croissant lié à l’IA générative. C’est un phénomène que nous avons tendance à ignorer. Alors voici ce qui se dit tout bas à ce sujet.

Les complications liées à l’IA générative

L’utilisation de l’IA générative soulève des questions éthiques. C’est le cas notamment en ce qui concerne le plagiat et le vol de propriété intellectuelle.

Chaque fois que l’on utilise cette technologie, il existe un risque de s’approprier le travail d’autres créateurs. Il peut s’agir d’écrivains, de musiciens ou de designers. Bien que beaucoup pensent que cela ne pose pas de problème tant qu’ils ne se font pas prendre, la réalité est tout autre.

Les entreprises doivent maintenant naviguer sur une ligne de plus en plus fine entre l’éthique et les conséquences juridiques quand elles emploient un contenu.

Google donne l’exemple

Google, commence par exemple à sévir contre le contenu de mauvaise qualité. Il est souvent généré par une IA générative qui mériterait bien une pénalisation. Elle ne respecte pas toujours les normes de référencement.

Des cas comme celui de Sports Illustrated, montrent que cette pratique n’est pas nouvelle. Il a été critiqué pour avoir utilisé l’IA pour produire des critiques de produits non pertinentes. C’est pourquoi, elle est désormais sous le feu des projecteurs. Google s’inquiète en effet de l’impact que cela pourrait avoir sur son moteur de recherche et sur la qualité des informations disponibles.

Le problème ne se limite pas aux artistes en difficulté

L’utilisation de l’IA générative comme outil d’assistance peut rapidement se transformer en imitation frauduleuse du travail d’autrui et devrait faire l’objet d’une pénalisation.

Même des actions apparemment innocentes, comme perfectionner une lettre de motivation avec ChatGPT, peuvent avoir des conséquences éthiques. Le public a donc un robot générateur de conseils à disposition. Mais il se peut qu’aucune de ses suggestions ne vous apporte de bénéfices significatifs.

Il est crucial de comprendre que même si l’on utilise l’IA avec les meilleures intentions, il y a un risque élevé de vol intellectuel et de produire un contenu de moindre qualité.

Protéger ses écrits derrière un mur payant

L’idée que l’IA générative gratuite soit un mythe est également à considérer. Il n’existe pas de repas gratuit, même dans le monde numérique. Les entreprises qui offrent des services d’IA cherchent toujours à tirer profit de leurs utilisateurs.

Les enjeux éthiques liés à l’IA générative sont en train de devenir des problèmes juridiques en termes de pénalisation. Plusieurs procès sont déjà en cours contre des entreprises d’IA pour vol présumé de contenu.

À l’avenir, ces questions pourraient avoir un impact significatif sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec l’IA générative. Les termes des accords de licence que les utilisateurs acceptent souvent sans les lire pourraient influencer leur utilisation de ces technologies.

