[VIDÉO] Hytale : Release record et cross-play moddé avec Minecraft

L’arrivée de Hytale sur le marché bouscule la hiérarchie établie du sandbox, posant la question de sa rivalité avec Minecraft. Pourtant, l’initiative technique d’un moddeur vient déjà de créer un pont inattendu entre les deux communautés.

On rapporte qu’un membre actif de la scène modding a déployé un patch permettant un cross-play fonctionnel entre les deux titres. Ce développement ingénieux parvient à faire dialoguer l’architecture Java de Mojang avec le moteur C++ d’Hypixel, une prouesse réalisée quelques jours à peine après la release officielle. On note que cette passerelle offre aux joueurs la possibilité de conserver leurs habitudes de gameplay tout en explorant ce nouvel univers, évitant ainsi une fragmentation brutale des serveurs et favorisant le partage des assets.

Et tout cela intervient après le carton du lancement, surtout que Hytale a failli ne jamais sortir. Pour rappel, l’éditeur Riot Games avait abandonné le projet qui a immédiatement étét racheté par son fondateur. Ce pari de l’indépendance porte ses fruits, les statistiques à seulement J+3 affichant plus de 2,5 millions de joueurs uniques connectés. On constate que la refonte du moteur et la dimension RPG ont mobilisé une audience massive, visiblement rassurée par le retour aux commandes des créateurs originels.

On peut se demander si Hytale détrônera le roi du genre ou si les licences cohabiteront via la créativité de la communauté. La disponibilité rapide de solutions d’interopérabilité indique que les utilisateurs préfèrent cumuler les expériences plutôt que de migrer définitivement. Le marché paraît assez vaste pour ces deux géants, le suivi technique restant le facteur clé pour la rétention sur le long terme. Plus de détails dans la vidéo. N’oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.

