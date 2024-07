House of the Dragon saison 2 : la fin de l’épisode 4 expliquée

House of Dragon saison 2, comment la fin de l'épisode 4 demeure un tournant épique et décisive de la série ? Comment elle va influencer la suite de l'histoire ? Essayons de faire un décryptage de cette fin avec ce cliffhanger des plus haletants !

L'épisode 4 de la saison 2 de House of the Dragon marque un tournant décisif et captivant dans la série. Basée sur le livre « Fire & Blood » de George R.R. Martin, cette préquelle de HBO explore l'apogée de la dynastie des Targaryen, régnant sur Westeros grâce à la puissance des dragons. Après la mort du roi Viserys I, le royaume sombre dans le chaos alors que les Noirs et les Verts se divisent sur la question de la succession : Rhaenyra Targaryen ou Aegon II Targaryen ?

Attention : cet article contient des spoilers qui peuvent plomber les surprises si vous n'avez pas encore vu l'épisode !

La bataille de Rook's Rest : le début de la Danse des Dragons

La tension atteint son paroxysme à la fin de la saison 1 lorsqu'Aemond Targaryen tue Lucerys Velaryon, déclenchant un cycle de violence qui perdure dans la saison 2. L'épisode 4 met en scène la première grande bataille de la Danse des Dragons : la Bataille de Rook's Rest. Criston Cole tend un piège aux Noirs, espérant attirer Rhaenys Targaryen dans un combat avec Vhagar, le puissant dragon monté par le prince Aemond Targaryen.

Aegon II, malgré n'être pas prévu dans ce plan, rejoint la bataille sur Sunfyre au dos de son dragon aux écailles dorées. Malheureusement pour lui, Rhaenys et son dragon Meleys lui infligent de lourdes blessures. Aemond, voyant une opportunité, trahit son frère en utilisant le feu de dragon contre lui, précipitant Aegon au sol. Bien que le sort d'Aegon soit laissé en suspens, il est fort probable qu'il ne soit pas mort, suivant le récit du livre où il est gravement blessé mais survit.

Fin épisode 4 de House of the Dragon : Quels sont les conséquences de cette bataille et l'ascension d'Aemond ?

Aemond nourrit une profonde animosité envers son frère aîné, qu'il considère indigne de la couronne. Sa tentative de tuer Aegon à Rook's Rest vise à s'emparer du trône pour lui-même. En l'absence d'Aegon, Aemond se voit déjà roi, car il est trop tard pour que les Verts reviennent en arrière et reconnaissent Rhaenyra comme héritière légitime.

La mort de Rhaenys Targaryen dans cette bataille est également un coup dur pour les Noirs. Épouse de Corlys Velaryon, un allié crucial de Rhaenyra, sa perte risque de semer la discorde au sein de leur camp. Rhaenys, bien qu'ayant réussi à infliger de lourdes pertes aux Verts, choisit de se sacrifier en combattant jusqu'à la mort. Sa mort laissera un vide immense qui va affaiblir la position des Noirs. Un événement marquant dans la fin de l'épisode 4 de House of the Dragon.

En parallèle, Rhaenyra partage avec son fils Jacaerys la prophétie du rêve d'Aegon, transmise par Viserys. Alors que la guerre s'intensifie, Rhaenyra veut s'assurer que Jacaerys comprenne les enjeux plus vastes de leur lutte. Cette scène entre mère et fils souligne la gravité de la situation et la nécessité de protéger la prophétie à tout prix.

Il faut cependant noter que la fin de l'épisode 4 de House of the Dragon diverge du livre en plusieurs points majeurs. Cela s'explique par la trahison d'Aemond envers Aegon et la possibilité pour Rhaenys de s'échapper après avoir blessé Aegon. Ces changements ajoutent une couche de complexité et de drame à la série, promettant encore plus de rebondissements.

Avec la Bataille de Rook's Rest, la Danse des Dragons est officiellement lancée. Les deux camps devront maintenant naviguer dans les eaux troubles de la politique et des alliances brisées. Aemond, en assumant le rôle de régent pour le roi blessé, renforce la position des Verts. De leur côté, les Noirs doivent composer avec la perte de Rhaenys et renforcer leurs forces de dragonniers.

