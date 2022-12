Marvel’s Midnight Suns : tous les héros du jeu classés

Découvrez les supers héros qui forment le Marvel’s Midnight Suns dans ce qui suit. Des supers héros célèbres aux plus obscurs, ils vous permettront de former votre ligue de Chasseur pendant le jeu.

Envie d’être dans la peau de vos héros de Comics préférés ? Marvel’s Midnight Suns vous embarquera dans un univers où les supers héros affronteront les supers vilains. Vous serez le Chasseur et votre mission c’est de vaincre Lilith. Le must avec ce jeu de stratégie c’est que vous pourrez constituer votre équipe de héros au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu. Si on le compare à XCOM, Marvel’s Midnight Suns apporte plus de punch et vous offre une totale liberté dans la gestion de vos personnages. Sans plus vous faire attendre, voici les héros parmi lesquels vous pourrez choisir. A vos manettes !

1. Le Chasseur

Le Chasseur est le nouveau personnage créé pour Marvel’s Midnight Suns. C’est votre avatar et il est requis pour chaque mission que vous allez mener dans le jeu. Il est apprécié pour sa polyvalence d’autant plus que vous pouvez modifier son deck en fonction de vos besoins : DPS, contrôle, soutien ou mélange. Veuillez toutefois faire attention à l’alignement que vous suivez :

la Lumière pour une capacité de soutien optimale

les Ténèbres pour se concentrer davantage sur les coups

la Puissance pour plus d’équilibre.

Votre chasseur viendra compléter le héros que vous avez choisi parmi la liste.

2. Captain America

Vous l’adorez ? Captain America fera partie des héros du Marvel’s Midnight Suns ! Il peut générer de grandes quantités de Blocage sur lui-même et ses alliés tout en incitant les ennemis à l’attaquer. C’est un héros de soutien puissant avec des capacités d’attaque impressionnant sur le terrain.

3. Iron Man

Vous n’avez pas besoin d’être un génie pour utiliser Iron Man, mais vous vous sentirez comme tel si vous le faites. Son deck est axé sur la possibilité de piocher et d’améliorer des cartes. Il dispose d’un large éventail de compétences, il suffit juste de faire attention à ne pas jouer avec plusieurs cartes à la fois. Vous risquerez de vous y perdre !

4. Hulk

Tout comme Ghost Rider, Hulk est naturellement très puissant lorsqu’il s’agit de déchaîner des frappes douloureuses. Son premier inconvénient majeur est le temps qu’il faut pour l’ajouter à votre équipe, mais une fois que vous l’avez fait, il n’y a pas de raison de ne pas l’amener quand vous avez besoin de mettre chaos votre adversaire. En accord avec ses pouvoirs, Hulk devient plus fort lorsqu’il subit des dégâts. Il ne ressent pas la douleur, ce qui fait que même blessé, il vous suivra dans vos missions.

5. Capitaine Marvel

En tant que l’un des personnages les plus puissants de Marvel, il est logique que Captain Marvel soit l’un des héros les plus puissants que vous pouvez mettre dans votre équipe. Sa principale capacité est son état binaire, dans lequel elle arrive à doubler les dégâts qu’elle inflige. Elle peut débloquer des tonnes de blocages, ce qui fait d’elle une armée toute entière. Cependant, elle ne sera pas un excellent choix si vous êtes à la recherche d’un héros avec une capacité de soutien.

6. Blade

L’objectif de Blade est de frapper fort et de provoquer des saignements grâce à sa capacité. L’hémorragie inflige des dégâts aux ennemis qui la subissent au fil du temps, et l’embellie restaure ses HP en fonction des dégâts qu’il leur inflige. Blade n’a aucun problème de portée, mais il a besoin d’un bon héros de soutien pour que ses coups soient vraiment efficaces.

7. Spider-Man

La rapidité d’enchaîner des frappes successives permet de distinguer Spider-Man. L’objectif c’est de vous permettre à réaliser de longs combos sans coûter d’actions. Cela fait de lui un excellent nettoyeur de petits monstres, mais il n’est pas aussi efficace contre les unités résistantes. Vous pouvez user de sa toile pour une immobilisation de votre ennemi pendant un certain laps de temps.

8. Scarlet Witch

La magie de Scarlet Witch est sans doute la meilleure AoE de tout le jeu. Elle a une grande portée, mais pour optimiser ses coups, il est préférable de la placer au cœur de l’action avant d’attaquer les ennemis proches. Ce qui lui manque, c’est un moyen de générer plus d’actions ou de faire face à des unités individuelles puissantes. D’où l’importance de la compléter avec d’autres héros parmi la liste de Marvel’s Midnight Suns.

9. Wolverine

Prêt à trancher et découper ? Wolverine est un mélange de tank et de capacité à infliger des dégâts à plusieurs cibles en un seul mouvement. Grâce à son pouvoir de guérison, qui fonctionne par le biais de la mécanique d’amélioration la vie et la capacité à se soigner à chaque fois que les cartes sont redistribuées. Il peut se maintenir en bonne santé tout en tranchant plusieurs ennemis à la fois. Une fois qu’il a accumulé son combo complet, ses capacités sont affectées d’un effet d’état supplémentaire.

10. Doctor Strange

Le bon docteur est un pur héros de soutien dans Marvel’s Midnight Suns. La plupart de ses meilleures compétences nécessitent l’utilisation de l’héroïsme, qui leur permet de devenir des versions améliorées d’eux-mêmes. Comme un médecin devrait le faire, Strange peut guérir, récupérer des capacités, cacher des alliés et autres. Vous pourrez ainsi tirer plus de cartes. Le choisir pour vous permettra de compléter votre équipe de super-héros.

11. Ghost Rider

Ghost Rider a cette particularité de tuer ses ennemis l’un après l’autre. L’avantage de ce héros de Marvel’s Midnight Suns c’est que chaque victoire qu’il obtient alimente son compteur d’âmes. Une fois rempli, il augmente considérablement ses HP totaux. C’est important car, bien qu’il puisse infliger des quantités folles de dégâts à lui tout seul, la plupart de ses attaques se font au prix de ses propres HP. Cela fait de lui un grand atout, mais seulement si vous avez un autre héros dans l’équipe qui peut le soutenir et le garder en vie.

12. Magik

Notre premier véritable héros de contrôle dans héros de Marvel’s Midnight Suns est un héros que vous ne connaissez peut-être pas très bien. Magik a la capacité de créer des portails sur le champ de bataille qui vous permettent de repositionner les ennemis à peu près où vous le souhaitez pour mettre en place des combos dévastateurs. C’est particulièrement pratique dans Marvel’s Midnight Suns puisque vous ne pouvez déplacer qu’un seul héros par tour. Elle se marie très bien avec n’importe quel héros qui peut tirer pleinement parti d’ennemis groupés.

13. Nico Minoru

Un autre héros de Marvel’s Midnight Suns est Nico. C’est un personnage sur lequel il est difficile de compter car beaucoup de ses capacités utilisent le mécanisme de la roulette. Comme vous pouvez le deviner, cette capacité rend tout effet de ses cartes complètement aléatoire jusqu’à ce que vous les tiriez. Bien que vous ne puissiez pas tout prévoir, toutes ses capacités sont encore assez fortes si vous pouvez vous adapter au tirage aléatoire des cartes.

Pour rappel, le jeu est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.