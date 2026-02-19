Helldivers 2 : Guide complet pour vaincre l’Agitator, le Radical ou le Vox Engine

La lutte pour la Super Terre s’intensifie sur Cyberstan dans Helldivers 2 avec l’arrivée de nouveaux cyborgs impitoyables. Pour en venir à bout, mieux vaut avoir une stratégie bien rodée. Les Radicals, rapides et armés de scatterguns, tombent plus facilement avec des tirs à la tête ou aux membres .

Les Agitators, blindés de la tête aux pieds, sont plus coriaces : il faut d’abord leur arracher le plastron pour exposer leur cœur vulnérable . Quant au titanesque Vox Engine, la technique la plus efficace consiste à surchauffer ses évents pour ouvrir une trappe et y balancer une grenade . À vos EAT-17, soldats !

Helldivers 2 : le guide de survie face aux nouveaux cyborgs

La mise à jour Machinery of Oppression a débarqué dans Helldivers 2, et avec elle une menace de taille : les cyborgs. Ces nouveaux ennemis, concentrés sur Cyberstan, viennent complexifier la guerre galactique. Au programme : trois types d’adversaires inédits, chacun avec ses propres forces et faiblesses. Voici comment les affronter sans finir en charpie.

Les Agitators dans Helldivers 2 sont les commandants de la Légion Cyborg. Leur rôle principal est de buff les unités automates autour d’eux, les rendant plus rapides et plus dangereux. Équipés d’un canon Hydrogen Charger, ils peuvent aussi vous canarder à distance. Bref, ils sont la priorité numéro un sur le champ de bataille.

Leur blindage est trompeur. Malgré leur allure de char d’assaut, la majorité de leur protection n’est que de l’armure légère. Le casque et le torse peuvent être détruits par des tirs soutenus, exposant une tête vulnérable. Une fois le casque enlevé, une balle bien placée (même avec une arme primaire) les envoie au tapis. Bonus : les éliminer en premier stun brièvement les unités affectées par leur buff.

Pour les contrer, concentrez vos tirs sur la tête avec des armes à pénétration moyenne. Les LAS-13 Trident, PLAS-1 Scorcher, PLAS-101 Purifier, Eruptor et le fusil d’assaut Coyote sont particulièrement efficaces. Une fois l’Agitator tombé, profitez de la fenêtre de stun pour nettoyer les ennemis autour ou vous repositionner.

Ces types sont reconnaissables entre mille : ils essaient de vous shooter ou de vous balancer des coups de pied. Les Radicals sont des unités de choc rapides, agressives, et armées de fusils à pompe Hydrogen Scattergun et de grenades fumigènes. Leur but : vous coller à la peau.

Heureusement, ils sont encore moins blindés que les Agitators. Leur tête est particulièrement vulnérable, et un tir bien placé (à haute puissance) peut les one-shot. Leur agressivité est aussi leur faiblesse : quand ils chargent ou attaquent au corps-à-corps, ils se figent brièvement dans leur animation. Un bon timing permet de les punir.

La règle d’or : ne les laissez pas s’approcher. Maintenez la distance en permanence, sinon leurs tirs de shotgun et leurs coups de pied videront votre stock de stims en quelques secondes. Si un Radical commence une animation de coup de pied, plongez en arrière (dive) et contre-attaquez immédiatement d’une balle dans la tête. Le feu coordonné est votre meilleur ami quand ils chargent en groupe.

Le Vox Engine est le nouveau boss de la mise à jour, apparaissant à partir du niveau de difficulté Suicide Mission. C’est un mech cyborg colossal, remplaçant les Factory Striders. Avec 11 000 points de vie et un blindage niveau Tank, c’est une forteresse ambulante équipée de canons plasma, de pods de missiles et de miniguns.

Oubliez les armes légères. La seule façon de le blesser est de viser ses vents de refroidissement (heatsinks) situés sur les parties supérieure et arrière. Détruisez-en trois pour ouvrir une trappe. Une fois ouverte, une simple grenade (n’importe laquelle) lancée à l’intérieur le détruit instantanément. Le Vox Engine est également vulnérable au feu : les attaques de type flame lui infligent des dégâts supplémentaires.

Avant de l’attaquer, une priorité : détruisez ses miniguns latéraux (Hydrogen Duster). Cela rend le flanc beaucoup plus sûr. Ensuite, selon votre équipement, deux options s’offrent à vous :

Option C4 : plantez trois charges sur sa tête pour une destruction rapide.

: plantez trois charges sur sa tête pour une destruction rapide. Option tireurs d’élite : utilisez le Railgun ou le Recoilless Rifle pour viser ses vents arrière.

Attention aux débris : quand le Vox Engine explose, restez à distance. Les morceaux qui tombent peuvent écraser les Helldivers imprudents. La démocratie a un prix, mais pas celui-là.

Les faiblesses en bref

Pour les pressés, voici un résumé des points faibles et tactiques pour chaque cyborg :

Agitators : armure légère, casque à briser. Visez la tête avec des armes à pénétration moyenne. Éliminez-les en premier.

: armure légère, casque à briser. Visez la tête avec des armes à pénétration moyenne. Éliminez-les en premier. Radicals : tête vulnérable, one-shot possible. Maintenez la distance, esquivez les coups de pied, contre-attaquez.

: tête vulnérable, one-shot possible. Maintenez la distance, esquivez les coups de pied, contre-attaquez. Vox Engine : vents de refroidissement (3) à détruire pour ouvrir une trappe. Lancez une grenade à l’intérieur pour le tuer. Vulnérable au feu. Détruisez d’abord les miniguns.

Maîtriser ces tactiques, c’est la garantie de pouvoir libérer Cyberstan sans y laisser trop de plumes. Alors, prêt à en découdre ? Quelle est votre loadout favorite contre ces nouveaux cyborgs ?

