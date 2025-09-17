Gen V saison 2 : plus violente, plus sombre… et peut-être meilleure que The Boys ?

Attention, âmes sensibles s’abstenir ! Gen V saison 2 débarque avec un cocktail explosif : plus de sang, plus de traumas, et des questions existentielles à couper le souffle.

Alors que nos jeunes supes de Godolkin University grandissent (un peu trop vite), la série ose un ton plus sombre sans perdre son mordant. Et si ce spin-off détrônait The Boys ? Réponse dans la fosse aux lions… et sur Prime Video !

Gen V saison 2 : plus sombre, plus mature, mais toujours aussi sanglant

La saison 2 de Gen V est enfin là, et elle n’a pas froid aux yeux ! Deux ans après le cliffhanger angoissant de la première saison, nos jeunes super préférés se retrouvent plongés dans un tourbillon de dilemmes moraux, de traumas et… de gallons de sang. Le ton est résolument plus sérieux, mais l’audace et l’extrême restent de mise. Après tout, on est bien dans l’univers de The Boys !

Des héros en quête d’identité

Marie, Emma, Jordan et Cate sont de retour, mais ils ont bien changé. Finie l’insouciance de Godolkin University : place aux choix cornéliens. Marie, notamment, incarne ce déchirement entre se rebeller ou survivre.

Le spin-off assume sa maturité nouvelle sans pour autant renier son ADN ultra-violent et satirique. Les personnages grandissent, et leurs problèmes aussi — y compris ceux liés au deuil de Chance Perdomo, dont l’absence est traitée avec une touchante justesse.

Un hommage poignant et une intrigue renforcée

La série n’esquive pas la disparition de l’acteur Chance Perdomo. Son personnage, Andre, manque à tous, et cette perte façonne autant la narration que les relations entre les personnages.

Polarity, joué par Sean Patrick Thomas, incarne avec une gravité bouleversante ce deuil collectif. Cet ajout émotionnel donne une profondeur inattendue à un univers pourtant connu pour son cynisme.

Nouveaux visages et nouvelles dynamiques

Hamish Linklater rejoint la distribution en tant que Doyen Cipher, et vole littéralement la vedette. Face à une jeune distribution parfois en difficulté face à des scènes très exigeantes, Linklater apporte une aura mystérieuse et une facilité déconcertante. Ses interactions avec Marie et Cate comptent parmi les moments les plus captivants de la saison.

L’avenir s’annonce… sanglant

Gen V saison 2 prouve qu’il est bien plus qu’un simple spin-off. La série utilise cette suite pour se positionner comme un pilier durable de l’univers The Boys, spécialement alors que l’histoire principale approche de sa fin.

Les personnages ne pourront pas rester éternellement à l’université, et la série le sait : elle pose dès maintenant les bases de sa propre évolution. Les trois premiers épisodes sont disponibles depuis le 17 septembre 2025 sur Prime Video — et weekly releases will keep us on the edge of our seats!

