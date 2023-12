[BON PLAN] – Promo exclusive sur la Garmin Dash Cam Mini 2

Maximisez la sécurité de vos trajets avec la Garmin Dash Cam Mini 2, la caméra de conduite au format ultra-compact. Actuellement en promotion, cette caméra légère de 35g offre une résolution 1080p et un grand-angle à 140° pour une visibilité maximale. Avec une réduction de 3%, la Dash Cam Mini 2 est l’accessoire inéluctable pour une conduite en toute tranquillité.

Les atouts de la Garmin Dash Cam Mini 2

Une vision complète en haute définition

La Garmin Dash Cam Mini 2 ne se contente pas d’être discrète, elle offre également une résolution 1080p d’une clarté exceptionnelle. Avec un grand-angle de 140°, cette caméra garantit une visibilité maximale sur la route. Elle peut capturer tous les détails cruciaux en cas d’incident. Légère comme une plume à 35g, elle ne perturbera en rien l’esthétique de votre véhicule.

Une sécurité connectée

La fonction de sauvegarde automatique stocke les vidéos en HD dans le coffre-fort en ligne dès qu’un incident est détecté. Grâce à l’application Garmin Drive sur un smartphone compatible, vous pouvez visualiser et partager facilement les vidéos. Le contrôle vocal permet une utilisation mains libres, avec des commandes pour sauvegarder des vidéos, démarrer et arrêter l’enregistrement audio, prendre des photos, et bien plus encore.

Surveillance 24/7 du véhicule

La Garmin Dash Cam Mini 2 n’est pas seulement active pendant la conduite. Elle surveille également l’activité autour du véhicule et émet des alertes en cas de détection d’incident. Grâce à l’application Garmin Drive, restez connecté à votre véhicule où que vous soyez. Cette fonctionnalité nécessite une alimentation constante et une connexion Wi-Fi. Nous vous invitons à visualiser cette vidéo pour une petite démonstration :

Offre exclusive avec 3% de réduction

Profitez dès maintenant de cette offre exclusive à 125,20 euros, avec une réduction de 3%. La livraison gratuite avec Prime et la facilité de paiement en 4 fois rendent cette promotion encore plus irrésistible.

Équipez votre véhicule de la Garmin Dash Cam Mini 2 et conduisez avec confiance tout en sachant que votre sécurité est entre de bonnes mains.

Les avantages des Dash Cams modernes

Surveillance continue

Une Dash Cam offre une surveillance constante de votre trajet. Cette caméra enregistre les événements sur la route. En cas d’accident ou d’incident, les vidéos fournissent des preuves précieuses pour les assurances ou les autorités. La surveillance continue peut également dissuader les comportements irresponsables sur la route.

Protection du véhicule stationné

Les Dash Cams modernes surveillent également votre véhicule lorsqu’il est garé. En cas d’activité suspecte ou d’incident, la caméra s’active automatiquement, elle enregistre tout mouvement et émet des alertes. Cette fonctionnalité offre une protection supplémentaire rassurant lorsque vous n’êtes pas au volant.