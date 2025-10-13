Gagnez le vélo électrique Duotts N26 avec Technplay !

🏆 Le fat bike électrique le plus puissant à remporter gratuitement
Le Duotts N26 n’est pas un simple vélo électrique : c’est une machine conçue pour la liberté.
Doté de deux moteurs de 750 W, d’une batterie 48 V 20 Ah, et d’un look inspiré des motos électriques, il offre un confort et une puissance inégalés.
Aujourd’hui, Technplay vous donne la chance de le gagner gratuitement !
👉 Participez dès maintenant et tentez de remporter ce vélo d’exception avant le 15 octobre 2025.
⚡ Le Duotts N26 : puissance, autonomie et design
Le Duotts N26 est un vélo électrique tout-terrain capable d’affronter aussi bien les sentiers que les routes urbaines.
Avec ses 1 500 W cumulés, son autonomie jusqu’à 120 km, et ses pneus fat 26×4 pouces, il repousse les limites de la mobilité électrique.
Ses points forts :
- ⚙️ Double motorisation 2×750 W pour une accélération instantanée ;
- 🔋 Batterie Samsung 48 V 20 Ah : jusqu’à 120 km d’autonomie ;
- 🚦 Freins hydrauliques à disque : maîtrise totale du freinage ;
- 🏍️ Suspension avant et arrière complète : confort sur tout type de sol ;
- 🖥️ Écran LCD intelligent : vitesse, autonomie et mode de conduite ;
- 🛞 Pneus tout-terrain : adhérence optimale sur sable, terre ou bitume.
➡️ Découvrez notre test complet du Duotts N26 pour plonger dans le détail de ses performances.
🎁 Le jeu-concours Technplay : modalités et tirage au sort
Technplay organise un grand jeu-concours pour vous permettre de gagner un Duotts N26 neuf, livré directement à votre domicile.
📝 Comment participer ?
- Remplissez le formulaire de participation ;
- Acceptez le règlement du jeu-concours ;
- Validez votre inscription avant le 14 octobre 2025 à 23h59 ;
- Le tirage au sort aura lieu le 15 octobre 2025.
Le gagnant sera annoncé par email et sur nos réseaux sociaux.
Participation gratuite, sans obligation d’achat, ouverte à tous les résidents de France métropolitaine.
💡 Pourquoi tenter votre chance ?
Participer à ce jeu-concours Technplay, c’est :
- Découvrir en avant-première des produits high-tech exclusifs ;
- Rejoindre une communauté de passionnés de mobilité ;
- Avoir la chance de repartir avec un vélo électrique premium, gratuitement !
🎯 Simple, rapide et sans conditions cachées : tentez votre chance dès maintenant.
🧾 Règlement et conditions
- Une seule participation par personne ;
- Le gagnant sera contacté par email dans les 7 jours suivant le tirage du 15 octobre 2025 ;
- Le lot ne peut être échangé contre sa valeur en argent ;
- Jeu ouvert aux personnes majeures résidant en France métropolitaine ;
- Le règlement complet est disponible sur la page du concours.
🏁 En résumé
Le Duotts N26 est un fat bike électrique puissant, endurant et stylé.
Grâce à Technplay, il peut bientôt être votre nouveau compagnon d’aventure.
👉 Participez du 7 au 14 octobre 2025
et soyez peut-être le grand gagnant du 15 octobre 2025 !
Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM !
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.
- Partager l'article :
Je m'appelle Rina et je suis rédacteur pour le groupe Publithings, avec un attrait particulier pour l’univers de la tech et du divertissement numérique. Sur technplay.com, je décrypte les innovations qui façonnent la pop culture, les tendances gaming, les gadgets high-tech et les expériences immersives qui transforment notre rapport au...