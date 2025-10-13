Gagnez le vélo électrique Duotts N26 avec Technplay !

🏆 Le fat bike électrique le plus puissant à remporter gratuitement

Le Duotts N26 n’est pas un simple vélo électrique : c’est une machine conçue pour la liberté.

Doté de deux moteurs de 750 W, d’une batterie 48 V 20 Ah, et d’un look inspiré des motos électriques, il offre un confort et une puissance inégalés.

Aujourd’hui, Technplay vous donne la chance de le gagner gratuitement !

👉 Participez dès maintenant et tentez de remporter ce vélo d’exception avant le 15 octobre 2025.

⚡ Le Duotts N26 : puissance, autonomie et design

Le Duotts N26 est un vélo électrique tout-terrain capable d’affronter aussi bien les sentiers que les routes urbaines.

Avec ses 1 500 W cumulés, son autonomie jusqu’à 120 km, et ses pneus fat 26×4 pouces, il repousse les limites de la mobilité électrique.

Ses points forts :

⚙️ Double motorisation 2×750 W pour une accélération instantanée ;

pour une accélération instantanée ; 🔋 Batterie Samsung 48 V 20 Ah : jusqu’à 120 km d’autonomie ;

: jusqu’à 120 km d’autonomie ; 🚦 Freins hydrauliques à disque : maîtrise totale du freinage ;

: maîtrise totale du freinage ; 🏍️ Suspension avant et arrière complète : confort sur tout type de sol ;

: confort sur tout type de sol ; 🖥️ Écran LCD intelligent : vitesse, autonomie et mode de conduite ;

: vitesse, autonomie et mode de conduite ; 🛞 Pneus tout-terrain : adhérence optimale sur sable, terre ou bitume.

➡️ Découvrez notre test complet du Duotts N26 pour plonger dans le détail de ses performances.

🎁 Le jeu-concours Technplay : modalités et tirage au sort

Technplay organise un grand jeu-concours pour vous permettre de gagner un Duotts N26 neuf, livré directement à votre domicile.

Remplissez le formulaire de participation ; Acceptez le règlement du jeu-concours ; Validez votre inscription avant le 14 octobre 2025 à 23h59 ; Le tirage au sort aura lieu le 15 octobre 2025.

Le gagnant sera annoncé par email et sur nos réseaux sociaux.

Participation gratuite, sans obligation d’achat, ouverte à tous les résidents de France métropolitaine.

💡 Pourquoi tenter votre chance ?

Participer à ce jeu-concours Technplay, c’est :

Découvrir en avant-première des produits high-tech exclusifs ;

; Rejoindre une communauté de passionnés de mobilité ;

de mobilité ; Avoir la chance de repartir avec un vélo électrique premium, gratuitement !

🎯 Simple, rapide et sans conditions cachées : tentez votre chance dès maintenant.

🧾 Règlement et conditions

Une seule participation par personne ;

Le gagnant sera contacté par email dans les 7 jours suivant le tirage du 15 octobre 2025 ;

; Le lot ne peut être échangé contre sa valeur en argent ;

Jeu ouvert aux personnes majeures résidant en France métropolitaine ;

Le règlement complet est disponible sur la page du concours.

🏁 En résumé

Le Duotts N26 est un fat bike électrique puissant, endurant et stylé.

Grâce à Technplay, il peut bientôt être votre nouveau compagnon d’aventure.

👉 Participez du 7 au 14 octobre 2025

et soyez peut-être le grand gagnant du 15 octobre 2025 !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn