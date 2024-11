L’utilité des gadgets de sécurité dans la vie d’un gamer

Actuellement, protéger nos espaces personnels et numériques est devenu crucial, surtout pour les gamers qui passent de longues heures connectés. Voyons comment divers gadgets de sécurité peuvent nous aider à atteindre ce but.

Le divertissement vidéoludique n’est plus simplement un passe-temps. Pour beaucoup, c’est une véritable passion qui nécessite des investissements conséquents en équipement. Ainsi, garantir leur protection devient impératif. Au-delà de leur caractère à la mode, les gadgets de sécurité représentent une nécessité réelle.

Le SECBN51, un gadget de sécurité essentielle pour les gamers

Vous êtes un joueur invétéré et vous souhaitez protéger votre espace personnel de manière intelligente et efficace ? Le SECBN51 Welock est le gadget de sécurité idéal pour vous ! Il s’agit d’un cylindre serrure électronique qui fournit plusieurs méthodes d’accès pratiques, comme l’empreinte digitale, la carte RFID et une application mobile. Cet outil permet ainsi une gestion simplifiée et personnalisée des entrées dans votre chambre ou bureau. De plus, son installation est facile : il suffit de remplacer le cylindre existant, sans perçage. Le SECBN51 Welock est donc adapté aux portes d’épaisseur standard (30 à 70 mm).

D’ailleurs, ce modèle fonctionne avec trois piles AAA et propose une alerte pour indiquer un niveau de batterie faible. Il assure alors une protection continue sans souci de coupure. Et pour encore plus de contrôle, il est possible d’ajouter un pont WiFi (en option). Celui-ci permet de verrouiller et de déverrouiller la porte à distance via l’application. Il vous permet même de l’intégrer aux assistants vocaux comme Alexa ou Google Assistant.

Si vous êtes intéressé, le SECBN51 Welock est actuellement proposé avec une incroyable remise. Vous pouvez notamment utiliser le coupon BF57 pour bénéficier d’une réduction de prix de 57 euros. Ainsi, au lieu de dépenser 189 euros, vous ne payerez plus que 132 euros. Il s’agit d’un super bon plan pour acquérir ce gadget de sécurité à coût cassé. Ce dispositif devient alors une option incontournable pour les gamers en quête de tranquillité et de praticité dans la gestion de leurs accès.

Le WELOCK Wifi Gateway, l’accessoire parfait pour votre sécurité

Vous comptez maximiser l’utilisation de votre cylindre de serrure électronique SECBN51 ? Le Welock Wifi Gateway est l’outil idéal pour exploiter pleinement ses fonctionnalités ! Grâce à ce pont, votre serrure peut se connecter directement à Internet. Vous pouvez alors profiter d’options avancées et d’une gestion à distance simple et sécurisée.

En outre, avec ce gadget de sécurité, il est possible de déverrouiller votre porte où que vous soyez. Pour ce faire, vous n’avez qu’à vous servir de l’application Welock. N’est-ce pas particulièrement pratique pour les moments où vous avez besoin de donner accès à votre domicile ou à votre espace personnel à distance ?

De plus, vous recevez des notifications en temps réel chaque fois que la porte est ouverte, ce qui apporte une tranquillité d’esprit précieuse. Et pour encore plus de commodité, ce système est compatible avec Alexa. Il permet donc une gestion vocale de l’accès. Concernant l’installation du Wifi Gateway, le processus est vraiment rapide. Il suffit de le connecter à votre réseau domestique et de suivre les étapes dans l’application Welock pour l’appairer avec la serrure.

Vous voulez vous équiper de ce gadget de sécurité ultra pratique ? Le Wifi Gateway est aujourd’hui disponible à un prix de 99 euros, avec expédition rapide depuis un entrepôt européen et une garantie de deux ans. Il représente un excellent choix pour sécuriser et moderniser son domicile sans souci, surtout pour ceux qui ont du matériel de jeu assez valeureux à protéger.

