Freaky Tales : comment les 4 histoires sont liées et ont donné une fin étonnante ?

Le film Freaky Tales comporte 4 histoires différentes, mais interconnectées qui ont conduit à une fin étonnante.

Freaky Tales nous transporte dans un Oakland vibrant des années 80 avec quatre récits fous. Chaque histoire semble indépendante au départ. Cela dit, tout s’assemble dans un final aussi surprenant que jouissif. Alors, comment ces intrigues de Freaky Tales s’entrelacent-elles pour donner cette fin étonnante ?

Le film suit plusieurs groupes de personnages hauts en couleur. On a d’abord les punks Lucid et Tina, puis les rappeuses Entice et Barbie. On retrouve aussi l’ancien gros bras Clint (Pedro Pascal, star de The Last of Us) et de la star NBA Sleepy Floyd. Chacun vit ses propres péripéties, mais une mystérieuse énergie verte — reflet de l’âme d’Oakland — circule entre eux. Jusqu’à la fin de Freaky Tales, ce lien sert de catalyseur aux décisions essentielles. Lorsque Tina attaque Troy, par exemple, ou quand Entice réussit à affronter Too $hort.

À un moment, Clint, poussé par un drame personnel, se retrouve piégé par « The Guy », le policier corrompu. D’autre part, Lucid et Tina découvrent par hasard un complot contre les Warriors de Golden State. Leur appel à Sleepy Floyd met ensuite le feu aux poudres et conduit à cette fin étonnante de Freaky Tales. La vengeance du basketteur, dopé aux pouvoirs des « Psytopics », transforme la maison de The Guy en champ de bataille. D’un coup, toutes les trajectoires se percutent dans un déchaînement de violence libératrice.

Une fin étonnante et mémorable pour Freaky Tales

Plus qu’une explosion d’action, le grand final est aussi un profond moment de renaissance pour les héros. Clint, après avoir été confronté à la perte et à la culpabilité, apprend que sa fille a survécu. Le massacre qu’a orchestré Sleepy Floyd contre les nazis et les corrompus, renforcé par la lumière verte, nettoie Oakland d’une part de son mal. Même la fameuse phrase « Sleepy Floyd is Superman ! » résonne comme un cri de fierté et d’émancipation.

Cette fin étonnante montre que Freaky Tales n’essaie pas d’être une leçon d’histoire. On parle plutôt d’une lettre d’amour funky à une époque révolue. À cette époque, le courage, la rage et une bonne dose de « magie verte » pouvaient encore tout changer. Un hommage vibrant, joyeusement chaotique, à l’esprit indomptable d’Oakland. Si vous êtes un fan de Pedro Pascal, patientez un peu, car il est en tête d’affiche dans le film Les Quatre Fantastiques qui sort bientôt !

Freaky tales was a solid 9.4 out of 10. One of the better, more creative movies I’ve seen in a minute. Real Pulp Fiction vibes but different. Vintage and modern at the same time. So good it made me clap at the end. Bravo. They did a thing with this one. — Peezy head Teezy (@KoolYoungNinja) April 9, 2025

