Forza Motorsport : une IA trop agressive ?

Adepte de pistes de courses et de vitesse, découvrez comment Forza Motorsport a planté les joueurs avec une IA agressive !

Forza Motorsport, qui vient de sortir, ne manque pas d’atouts, qu’il s’agisse de ses graphismes impressionnants ou de la conduite réaliste de ses voitures haut de gamme. Le seul hic c’est que vos adversaires dans ce jeu sont des conducteurs contrôlés par l’IA, et qui sont largement « trop » agressifs. De quoi donner du fil à retordre même à un conducteur hors-pair !

En effet, beaucoup de gamers se sont plaints de cette agressivité. Qu’il s’agisse de transformer la ligne de départ en un terrain de box ou de renverser les joueurs dans un virage délicat sur l’un des nombreux circuits de Forza Motorsports, les pilotes IA, connus sous le nom de Drivatars, rendent parfois les courses pratiquement impossibles.

Drivatars, des adversaires pas comme les autres !

Depuis l’annonce de la sortie de Forza Motorsport, l’éditeur avait déjà souligné l’ajout de l’IA dans ses Drivatars. Sauf que, quelques jours après que les joueurs l’ont eu entre les mains, la réputation agressive de ces conducteurs semble s’intensifier.

Les améliorations apportées aux Drivatars de Forza ont été annoncées avant la sortie de Forza Motorsport. Il faut croire que Turn 10 est parvenu à varier sensiblement les trajectoires des autres pilotes sur le circuit, mais dans la plupart des cas, ils conduisent toujours aussi agressivement.

Cela peut être source de frustration pour les joueurs qui espèrent terminer une course sans égratignures. Le jeu est en opposition directe avec les IA polies des autres jeux de course. Les joueurs sont unanimes, l’esthétique de simulation de course dans Forza Motorsport, méticuleusement entretenue, a été nuit par l’IA !

Forza Motorsport et IA : un souci pour les âmes sensibles !

Le fait de prendre le départ d’une course et de voir les autres pilotes transformer le premier virage en une mêlée générale peut briser l’illusion des joueurs débutants. Bien que les joueurs puissent neutraliser certaines des tendances imprudentes des Drivatars, cela n’est pas suffisant. Même, en leur laissant une grande marge de manœuvre, les joueurs ne seront pas à l’abri des collisions.

Ceux qui préfèrent une expérience de conduite strictement simulée opteront plutôt par le mode multijoueur de Forza Motorsport sans IA ! Dans ce mode les adversaires en ligne font généralement preuve d’un peu plus d’attention que leurs homologues contrôlés par l’ordinateur.

A noter que les Drivatars de Forza Motorsport sont bien loin des autres conducteurs basés sur l’IA dans d’autres jeux. Cela est le cas de Gran Turismo 7, son concurrent direct. Forza Motorsport remporte la place niveau design et esthétique. Son concurrent arrive à mettre la barre un peu plus haute. En effet, grâce à ses pilotes animés par l’IA. Ces derniers conduisent prudemment et font preuve de beaucoup plus de réalisme, ce qui offre son âme au jeu.

Cependant, comme à l’accoutumé, Turn 10 arrive toujours à corriger les bugs et les erreurs dans ses jeux. L’objectif de l’éditeur c’est d’offrir une expérience utilisateur qualitative. Du coup, on pense donc que dans les mois à venir, les Drivatars seront soumis à des corrections afin qu’ils se rapprochent un peu plus de la réalité !