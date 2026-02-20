Top des meilleurs forfaits eSIM : quelle est la meilleure offre internationale ?

Valises bouclées, billets en main, avion prêt au décollage : l’aventure commence ! L’excitation et la curiosité se mêlent au sentiment de liberté. Dès l’arrivée, le forfait eSIM est nécessaire pour une connexion fiable qui est essentielle pour naviguer, communiquer et organiser le séjour. Avec une eSIM, tout est instantané, simple et sans attente à l’aéroport.

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur ? Les destinations prisées attirent toute l’année voyageurs et explorateurs : événements culturels, climat agréable, expériences uniques et atmosphère animée. Pour profiter pleinement de chaque instant, rester connecté dès l’atterrissage devient essentiel. Grâce à Saily, la connexion est immédiate, sécurisée et multi-réseaux, sans carte physique à insérer. Cette technologie offre simplicité, flexibilité et tranquillité d’esprit. La planification, la navigation et la communication se déroulent sans interruption, pour un séjour fluide et parfaitement maîtrisé.

Les voyageurs qui souhaitent rester connectés à l’étranger sans payer de frais d’itinérance se tournent vers l’eSIM. La plupart des services proposent des forfaits simples, souvent limités. Pour quelques euros de plus, des solutions comme Saily intègrent des fonctionnalités avancées ainsi qu’un VPN.

Face à la multiplication des offres eSIM, le choix peut vite devenir complexe. Ce comparatif met en lumière les points clés afin de comprendre ce qui différencie réellement Saily des autres services.





Le top 3 de la rédaction – février 2026 Saily Le leader des forfaits eSIM pensés pour voyager librement Airalo La solution eSIM complète : diversité, flexibilité, tranquillité

eSIMX Des forfaits eSIM ultra-flexibles pour voyager sans limites

Saily : un des meilleurs fournisseurs de forfaits eSIM On aime Aucun frais supplémentaire caché

Alerte en cas de consommation faible de data On aime moins La couverture pourrait être plus étendue chez certains concurrents

Les appels et SMS classiques ne sont pas pris en charge Saily Le leader des forfaits eSIM pensés pour voyager librement Lancé récemment, Saily eSIM s'est rapidement imposé avec des offres très compétitives. Disponible dans plus de 200 destinations, son forfait eSIM compte parmi les plus abordables du marché. Créé en mars 2024, le service séduit par sa prise en main intuitive et par la flexibilité de ses formules, ce qui explique son adoption rapide. Qu'il s'agisse de forfaits locaux ou régionaux, Saily propose une solution adaptée à chaque profil. En revanche, il n'est pas encore possible de passer des appels classiques ni d'envoyer des SMS depuis l'étranger. L'utilisateur reçoit toutefois une notification en temps réel lorsque son crédit arrive à épuisement. Par ailleurs, la majorité des opérateurs inclut désormais le partage de connexion dans leurs forfaits eSIM. Cette fonctionnalité permet de connecter un ordinateur ou une tablette à Internet sans frais supplémentaires ni restriction technique. Un point important, car certains forfaits limitent encore cette option. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 Go à 20 Go

Forfait d’appel : Non

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles : 7 à 365 jours

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Nombre de pays servis : 200+

Mode de paiement : carte de crédit/débit, Google Pay

Point d’accès mobile : Oui

eSIM Airalo : une variété d'options à découvrir On aime Large choix de forfaits adaptés à tous les besoins

Partage de connexion possible avec d’autres appareils On aime moins Les appels et SMS classiques ne sont pas pris en charge

Assistance client disponible uniquement en anglais Airalo La solution eSIM complète : diversité, flexibilité, tranquillité Choisir l'eSIM Airalo permet d'accéder à une large sélection de forfaits attractifs. Il est possible d'opter pour un plan local ou international selon ses besoins, avec des durées flexibles : 7, 14 ou 30 jours. Certains forfaits incluent jusqu'à 20 Go de données pour rester connecté facilement. En France, Airalo travaille avec des opérateurs majeurs comme SFR, Orange et Bouygues Télécom. Cette collaboration assure une connexion stable et fiable. Les eSIM Airalo sont aujourd'hui disponibles dans plus de 200 pays, ce qui représente un avantage pour les voyageurs réguliers. L'application permet de souscrire et d'activer un forfait en quelques minutes, sans procédure complexe. Il faut également prendre en compte les écarts de prix selon la zone géographique. Les tarifs varient fortement, de moins de 2 $ à plus de 260 $, selon la durée choisie, le volume de données et la région couverte. Comparer les offres reste essentiel avant de faire un choix, car le coût peut rapidement évoluer en fonction des options sélectionnées. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données

Prise en charge du réseau 5G : oui

Nombre de pays servis : 200+

Mode de paiement : en espèces

Plans disponibles : 7 jours, 15 jours et 30 jours

Vitesse de connexion : 1Go, 2Go, 3Go, 5Go, 10Go et 20Go, pas de données illimitées

Partage de données : Oui

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : une large gamme de forfaits eSIM On aime Forfaits diversifiés, adaptés à différents profils d'utilisateurs

Certains plans incluent les appels et SMS On aime moins Les appels et SMS ne sont disponibles que sur les forfaits internationaux

La couverture reste plus limitée que celle de certains autres fournisseurs eSIM eSIMX Des forfaits eSIM ultra-flexibles pour voyager sans limites À partir de 4,5 dollars, il est possible de souscrire un forfait eSIMX. Le service propose des options locales ou régionales selon les besoins. Le forfait local s'adresse aux personnes qui prévoient d'utiliser l'eSIM dans un seul pays. Pour celles qui visitent plusieurs destinations au cours du même voyage, le forfait régional représente une option plus pertinente. Un avantage des forfaits eSIMX est qu'ils peuvent inclure les appels et les SMS, surtout pour les forfaits régionaux. Le contenu exact dépend de vos besoins et du prix, qui varie selon l'offre et la zone géographique. Actuellement, le service est disponible dans environ 160 pays, mais toutes les offres ne sont pas identiques selon les régions. Caractéristiques techniques Nombre de pays servis : 160+

Service offert : forfaits de données + numéro de téléphone pour appels et SMS (dans certains pays)

Appels téléphoniques : Oui (dans certains pays)

Plans disponibles : 7 à 30 jours

Support client : assistance 24h/7

Ubigi eSIM : une solution eSIM pensée pour les objets connectés On aime Mise en service automatique dès la connexion au réseau

Présence dans un grand nombre de pays à l’international On aime moins Absence d’appels téléphoniques inclus

Options IP avancées disponibles de manière limitée Ubigi une solution eSIM performante et compatible avec de nombreux appareils connectés Ubigi fait partie des acteurs historiques de l'eSIM et met en avant une offre pensée pour une connectivité stable. Une seule eSIM permet d'accéder à plus de 200 destinations. L'achat peut s'effectuer jusqu'à six mois avant l'utilisation, sans engagement. Avec la technologie Smartstart, le forfait s'active automatiquement lors de la première connexion au réseau local, et uniquement à ce moment-là. Les forfaits couvrent différents besoins, de 500 Mo jusqu'à des offres avec données illimitées disponibles dans plus de 75 pays. La 5G est incluse sans frais supplémentaires dans plus de 65 destinations. Le partage de connexion est autorisé sans restriction. Les tarifs restent compétitifs, notamment pour les destinations les plus populaires. Une remise de 10 % s'applique sur le premier achat avec le code promotionnel LEBIGDATA. Il est possible de recharger directement depuis l'application Ubigi, même sans Wi-Fi ni crédit data, si l'eSIM est déjà installée. La connectivité s'appuie sur les réseaux Transatel et NTT. Ubigi opère comme un Full MVNO, ce qui lui permet d'offrir une couverture fiable et de limiter les zones sans signal. L'application mobile propose une authentification biométrique via Face ID ou empreinte digitale. Dans certains pays, l'utilisateur peut aussi choisir entre une adresse IP locale ou celle de son pays d'origine. Caractéristiques techniques Nombre de pays servis : 200+

Service offert : forfaits de données

Appels téléphoniques : Non

Plans disponibles : 1 jour à 12 mois

Partage de données : Oui

Support client : chat live multilingue dont l’anglais et le japonais

GigSky : un acteur eSIM fiable et polyvalent On aime Présence dans un grand nombre de zones à l'international

Large choix de formules adaptées à différents usages On aime moins Absence de forfaits avec appels téléphoniques

Prix peuvent fortement varier selon la zone géographique GigSky Une solution eSIM reconnue pour l'étendue et la diversité de ses forfaits GigSky propose une solution moderne pour rester connecté dans plus de 200 pays à travers le monde. Ses offres modulables couvrent des périodes de 7 à 90 jours, avec des formules qui incluent des données illimitées pour les utilisateurs les plus exigeants. Certaines proposent désormais un accès Internet illimité, mais uniquement dans des pays sélectionnés. Ces forfaits s'adressent aux personnes qui souhaitent une connexion continue sans surveiller leur consommation. La compatibilité avec les réseaux 4G et 5G permet de profiter d'une navigation stable, quelle que soit la destination. Le service mise sur une utilisation simple. L'application GigSky permet d'activer un forfait, de suivre la consommation ou de recharger en quelques étapes. Pour un usage professionnel comme personnel, la solution offre un bon équilibre entre performance et budget. Caractéristiques techniques Service offert : Forfaits de données

Réseaux pris en charge : 4G, 5G

Plans disponibles: 7 à 90 jours

Tarifs : Gratuit à 254,99 dollars

Couverture : 200+ pays

Support client : assistance 24h/7j

Holafly eSIM : des forfaits avec data illimitée à la clé

On aime Accès à des forfaits avec data sans limite

Sélection automatique du réseau le plus performant selon le pays On aime moins Le partage de connexion n’est pas disponible dans certains pays

Offres limitées exclusivement aux données mobiles

Holafly Une solution eSIM spécialisée dans les forfaits à données illimitées Visiter le site

Bien qu’elle se positionne en dernière place de notre top 5, Holafly eSIM demeure une option très concurrentielle. Le fait de proposer des forfaits eSIM avec données illimitées constitue un atout majeur. Il s’agit d’une solution idéale pour rester connecté en permanence. Si vous souhaitez simplement découvrir l’eSIM et profiter de ses bénéfices, Holafly répondra parfaitement à vos besoins.

Côté couverture, le service reste légèrement en retrait. Il est disponible dans un peu plus d’une centaine de pays, tandis que certains concurrents atteignent 150 voire 200 destinations. En revanche, Holafly se distingue par la qualité de son réseau, grâce à des partenariats avec des opérateurs locaux dans chaque pays couvert.

Caractéristiques techniques

Service offert : forfait de données illimitées, partage de connexion, de données ou de tethering (dans certains pays)

Forfait d’appel : jusqu’à 60 minutes (dans certains pays)

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, LTE

Mode de paiement : carte bancaire, Apple Pay

Plans disponibles : 5 à 90 jours

Support client : 24h/7j

Nombre de pays servis : 100+

MobiMatter : une solution efficace pour trouver le meilleur forfait eSIM

On aime Livraison instantanée de l’eSIM après l’achat

Très large choix de fournisseurs et de forfaits eSIM On aime moins Support client limité en cas d’urgence

Interface peu intuitive pour les débutants

MobiMatter Une place de marché eSIM pratique et complète Visiter le site

MobiMatter est une place de marché eSIM internationale qui simplifie l’achat de forfaits pour les voyageurs et les nomades numériques. Contrairement aux fournisseurs classiques, la plateforme regroupe les offres de nombreux opérateurs reconnus. Cette organisation aide à comparer rapidement les prix, la couverture et les types de forfaits, sans passer par plusieurs sites. MobiMatter apparaît ainsi comme une option pratique pour trouver une eSIM adaptée à chaque besoin.

La plateforme propose des forfaits disponibles dans plus de 200 pays, avec une compatibilité 4G et parfois 5G selon l’opérateur choisi. Les utilisateurs peuvent sélectionner des offres data uniquement ou des formules qui incluent appels et SMS. L’application mobile, accessible sur Android et iOS, permet d’acheter, d’installer et de recharger une eSIM en quelques étapes. Malgré son rôle d’intermédiaire, MobiMatter propose des tarifs compétitifs et une politique de remboursement claire.

L’interface propose de nombreux filtres. Ce qui peut dérouter lors des premières utilisations. L’assistance client fonctionne uniquement par tickets écrits, sans chat en direct ni support téléphonique. Cette organisation peut poser problème en cas d’urgence. Malgré ces limites, MobiMatter reste une solution efficace pour comparer et acheter une eSIM internationale de manière autonome.

Caractéristiques techniques

Service offert : cartes eSIM + forfaits eSIM prépayés

Forfait d’appel : Selon le fournisseur choisi par l’utilisateur

Réseaux pris en charge : 4G, 5G

Plans disponibles : suivant opérateur

Support client : FAQ + Aide + support client

Couverture : 200+ pays

Langues disponibles : anglais, russe, hébreu, arabe, turc, espagnol

Application mobile : Oui

FAQ

Choisir une eSIM ressemble au choix d’un sac de voyage : tout doit rester pratique, fiable et capable de suivre le rythme. Pour établir ce classement, nous avons adopté une méthode simple et structurée. Notre priorité reste l’expérience concrète du voyageur. Nous avons d’abord examiné la couverture internationale.

Un fournisseur sérieux doit proposer un accès dans un grand nombre de destinations, sans zones mal desservies. Nous avons ensuite comparé la flexibilité des forfaits : volume de données, durée de validité (7 jours, 30 jours ou davantage), options locales ou régionales et possibilité de partage de connexion. Le rapport qualité-prix a fait l’objet d’une analyse détaillée. Nous avons étudié les tarifs d’entrée de gamme, les volumes de data plus élevés ainsi que l’existence éventuelle de frais cachés.

La compatibilité avec les réseaux 4G et 5G, la rapidité d’activation et la simplicité d’installation via application mobile ont aussi pesé dans l’évaluation. Nous avons également examiné les fonctionnalités complémentaires : alertes de consommation, données illimitées, appels et SMS inclus, VPN intégré ou choix d’adresse IP selon les pays.

Enfin, nous avons évalué le support client : disponibilité 24/7, langues proposées, présence d’un chat en direct ou d’un système de ticket.

L’eSIM est une carte SIM intégrée directement à l’appareil. Elle tend à remplacer progressivement la SIM physique. Elle permet de se connecter à Internet ou d’utiliser un forfait mobile sans changer de carte. Compatible avec la plupart des smartphones récents, elle offre la possibilité de changer d’opérateur ou de forfait en quelques minutes grâce à un code QR ou via une application.

Après l’achat d’un forfait eSIM, un code QR ou un code d’activation est fourni par l’opérateur. Sur un iPhone, il suffit d’aller dans Paramètres > Données cellulaires > Ajouter un forfait cellulaire pour scanner le QR code. Sur Android, le processus est similaire via les paramètres réseau. L’activation est immédiate et ne nécessite pas de déplacement en boutique.

Quels sont les avantages d’utiliser une eSIM en voyage ?

L’eSIM permet d’éviter les frais d’itinérance élevés et offre une connexion immédiate à l’étranger. Elle s’avère particulièrement utile pour les courts séjours ou les voyages dans plusieurs pays. Elle facilite le passage d’un forfait local à une formule régionale ou mondiale. L’utilisateur conserve ainsi une connexion stable pour les appels, les SMS et les données mobiles.

Peut-on installer plusieurs forfaits eSIM sur un même appareil ?

Oui, la plupart des smartphones récents acceptent plusieurs eSIM simultanées. Selon le modèle, une ou deux eSIM peuvent être actives à la fois. Cette fonction est idéale pour combiner usage professionnel et personnel ou pour gérer plusieurs forfaits selon les destinations.

Quelle eSIM choisir selon son usage et sa destination ?

Le choix dépend de vos besoins et de votre itinéraire. Une eSIM locale convient pour un séjour dans un seul pays, une eSIM régionale couvre plusieurs pays voisins, et une eSIM mondiale fonctionne sur plusieurs continents. Il est essentiel de vérifier la couverture réseau et les options incluses (data, appels, SMS) avant de souscrire.

LinkedIn